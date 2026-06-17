株式会社丸善ジュンク堂書店

哲学的なまなざしと唯一無二のユーモアで、多くの読者を魅了し続ける漫画家・川原泉先生。

丸善ジュンク堂書店では、その豊かな作品世界をより深く楽しんでいただくため、特別企画「川原泉 笑う大天使 聖ミカエル学園購買部」を2026年6月26日（金）より全国巡回開催いたします。

本企画では、川原泉先生の代表作「笑う大天使」（白泉社刊）をフィーチャー。

少女漫画の枠を超え、知性・品格・ユーモアが絶妙に溶け合う本作の魅力を、丸善ジュンク堂書店ならではの視点で表現したオリジナルグッズとしてお届けします。

軽やかな笑いの奥にある哲学、教養、そして人間への温かなまなざしは、今なお多くの読者の心を惹きつけてやみません。

さらに、本イベントで展開するグッズは、川原泉作品としては初となる本格的なオリジナルグッズ化。

作品世界を愛するファンの皆さまに向けて、“ここでしか出会えない”特別なアイテムをご用意いたしました。

ファンの方はもちろん、これから川原泉作品に触れる方にも、その魅力を再発見していただけるPOP UP STOREです。

◇開催店舗

2026年6月26日（金）～2026年8月2日（日）

ジュンク堂書店 池袋本店

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-15-5 1階 POPUPスペース

2026年8月中旬～2026年9月上旬

MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店

〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町7-20 チャスカ茶屋町

2026年9月中旬～2026年10月上旬

丸善 仙台アエル店

〒980-6101 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 AER1階

2026年10月下旬～2026年11月中旬

ジュンク堂書店 三宮店

〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-6-18

2026年12月上旬～12月下旬

丸善 博多店

〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ8階

で展開予定。

◇グッズ情報

画像挿入「グッズ一覧」

ひと『コマ』ホルダー 笑う大天使 A わしらが奇跡だ：935円 （税込）

ひと『コマ』ホルダー 笑う大天使 B ともだちともだち：935円 （税込）

ひと『コマ』ホルダー 笑う大天使 C くるり・・・んば？：935円 （税込）

A4クリアファイル 笑う大天使 A：550円 （税込）

A4クリアファイル 笑う大天使 B：550円 （税込）

A4クリアファイル 笑う大天使 C：550円 （税込）

ハンカチーフ 笑う大天使 おどるミカエル：1,980円（税込）

など ほかグッズリストをご参照ください！

◇川原泉 プロフィール

1960年9月24日、鹿児島県指宿市生まれ。

鹿児島大学法文学部在学中に初めて描いた漫画『ジュリエット白書』を『花とゆめ』へ投稿し、1983年、『花とゆめ』9月大増刊号（白泉社）掲載の『たじろぎの因数分解』でデビュー。

独特のユーモアと知性、そして人間への温かなまなざしを織り込んだ作風で、多くの読者を魅了。

短編・読み切り作品で人気を集めたのち、1987年には『花とゆめ』（白泉社）にて初の長期連載作品『笑う大天使』を発表。少女漫画の枠にとどまらない哲学性と軽妙な会話劇で、現在も世代を超えて愛され続ける代表作となっている。

1999年には『月刊メロディ』（白泉社）にて『ブレーメンII』の連載を開始。

同作は2004年に第4回センス・オブ・ジェンダー賞特別賞、2005年には第36回星雲賞コミック部門を受賞するなど、高い評価を獲得した。

唯一無二の知的ユーモアと、SF・歴史・動物・スポーツなど幅広い題材を自在に横断する作品世界は、今なお多くのファンを惹きつけ続けている。

◇アイテムリスト