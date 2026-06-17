【大阪高島屋】“はたらくって、どんなだろう。” 期間中約650名のおこさまが働きます！『おしごとたいけんin大阪タカシマヤ』

株式会社高島屋

高島屋大阪店では、8月5日(水)から11日（火・祝）の期間に「おしごとたいけんin大阪タカシマヤ」を開催いたします。日本の未来を拓くこどもたちが、職業・社会体験を通じて楽しみながら実社会で生きる力を育むことを目指す「キッザニア」。関西では2009年3月に「キッザニア甲子園」がオープンし、人気の施設として話題を集め続けています。高島屋はオープン以来、キッザニア甲子園に「デパート」パビリオンを出展。デパートにおける販売員としての「接客」などの職業体験および専用通貨による商品のお買い物体験を提供しています。一方で、2014 年からは高島屋の店内でも、キッザニアのノウハウを生かした「おしごとたいけん」を実施しています。 今回は、各企業様にもご協力をいただき、期間計約40 種類の仕事を、約650 名のおこさまにご体験いただきます。プログラムは無料（一部有料）で提供し、おこさまが気軽に仕事を体験していただく社会貢献活動と、ご家族で楽しい思い出を共有し、高島屋により親しみを感じていただけるイベントを目指しています。期間中は、かわいらしい「おこさま店員」に出会えるかもしれません！参加いただいたおこさまには、「お給料」の代わりとして、「なんばダイニングメゾン（レストラン街）」でお使いいただける500 円分のクーポン券をお渡しします。

［概要］

『おしごとたいけんin大阪タカシマヤ』

■参加対象年齢：4歳～小学6年生（おしごとの内容により異なります）

■抽選お申込み期間：6月29日(月)午前10時～7月5日(日)午後6時

■お申し込み方法：タカシマヤアプリにて応募 ※会員登録（無料）が必要です。

■抽選結果のお知らせ：7月14日(火)午前10時以降に当選の方のみメールにてご連絡をいたします。

※詳しくは大阪店のホームページをご覧ください。

【おしごと（一例）】

「おしごとたいけん」特設ページはこちら :https://www.takashimaya.co.jp/osaka/kidzania/「インフォメーション」のおしごと「店長」のおしごと「ファッションモデル」のおしごと〈Ttone〉「コスメティックアドバイザー」のおしごと「VTuber」のおしごと「駅長」のおしごと「お笑い芸人」のおしごと「フラワーショップ」のおしごと「客室乗務員」のおしごと「石けん工場」のおしごと「アナウンサー」のおしごと「時計職人」のおしごと「パン販売員」のおしごと「サラダづくり」のおしごと「豚まんづくり」のおしごと「お寿司づくり」のおしごと「テーマパークダンサー」のおしごと「メガネやさん」のおしごと「機織り職人」のおしごと「和菓子職人」のおしごと

※都合により、内容が一部変更になる場合がございます。※天候・交通事情により、イベント・販売開始時刻が遅れたり、イベント・販売内容を変更・中止する場合もございます。あらかじめご了承ください。※キッザニア甲子園で実施している体験内容とは異なります。※イラストはイメージです。