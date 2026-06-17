【EC事業者向け】オンラインカンファレンス「楽天市場で売り上げを上げたい全ての企業へ｜豪華10社と学ぶ｜楽天カンファレンス2026」を7月1日に開催！

マーケティングアソシエーション株式会社

ECサイトの運営代行サービスを提供しているマーケティングアソシエーション株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は、2026年7月1日（水）に、株式会社WUUZY様主催のオンラインカンファレンス【楽天市場で売り上げを上げたい全ての企業へ｜豪華10社と学ぶ｜楽天カンファレンス2026】にて登壇いたします。

詳細・お申し込みはこちら :https://www.ecnopro.jp/rakuten202607-conf?fid=2026-06-03/3fg6k7

📣【本セミナーで学べること】

楽天での売上拡大を目指しているものの、「広告費ばかり増えて利益が残らない」「検索順位が上がらない」「商品ページを改善しても成果につながらない」--そんな課題を抱えていませんか？

今の楽天の市場では、ただ出品して広告を回すだけでは勝てない時代です。競争が激化する中で、売上を伸ばしている企業は、広告運用だけでなく、SEO・商品設計・レビュー対策・ブランド構築・在庫戦略までを一貫して設計しています。



本カンファレンスでは、豪華10社の専門家が登壇し、それぞれの領域から「楽天で勝ち続けるための実践ノウハウ」を徹底解説します。広告最適化、CVR改善、検索対策、リピート設計、運営効率化など、明日からすぐに活かせる具体施策と成功事例を多数ご紹介します。



単なるノウハウ紹介ではなく、「自社は何から着手すべきか」「どこに投資すべきか」が明確になるのが本セミナーの最大の価値です。



参加後には、自社の楽天運営における課題と改善ポイントが整理され、売上を伸ばすための次の一手が見える状態を目指します。2026年、楽天で本気で成果を出したい企業様は、ぜひご参加ください。

⏰セミナースケジュール及び内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/394_1_a5c1836a857caeb0045bb9079f3549c2.jpg?v=202606171252 ]

■ 開催概要

・日時：2026年7月1日（水）11:00～16:00

・会場：オンライン※zoomを使用

・料金：無料

・主催：株式会社WUUZY（ECのプロ）

・共催：株式会社ジャグー、株式会社マクロジ、株式会社ALL WEB CONSULTING、株式会社E-Grant、株式会社Proteinum、NE株式会社、LISUTO株式会社、しるし株式会社、マーケティングアソシエーション株式会社

詳細・お申し込みはこちら :https://www.ecnopro.jp/rakuten202607-conf?fid=2026-06-03/3fg6k7■会社概要

会社名：マーケティングアソシエーション株式会社

代表取締役：中園広和

所在地：東京都台東区池之端1丁目1-15 南星上野ビル1・3・4F

資本金：1,750万円

事業内容：コールセンター代行・EC運営代行をはじめとしたBPO業務

■コーポレートサイト：https://ma-inc.jp/

■コールセンター代行サービス：https://ma-inc.jp/service/customer_support_plus/lp/

■EC運営代行サービス：https://lp.ma-inc.jp/ec

■EC運営のノウハウが学べるメディア「なるほど！まかせてEC」

https://makasete-ec.jp/naruhodo/