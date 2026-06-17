株式会社Bennu

株式会社Bennu（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高木啓太）は、独自の実質利益算出ロジックに基づき約200種類以上のクレジットカードから最適な1枚を自動判定するマイル還元率診断ツール「MileCard（マイルカード）」（https://creditcard.ad-grow.jp/）のサービス提供を開始しました。年間利用額と貯めたいマイルを入力するだけで、本会員年会費・家族カード年会費・マイル移行プログラム年会費といった実質コストを差し引いた純粋な利益ベースで比較し、ANA・JALをはじめとする主要マイルプログラムを横断した「あなただけのNo.1カード」を無料で提案します。

背景｜3億枚超の時代、「自分に最適な1枚」が見つからない

日本クレジット協会の統計によれば、2025年3月末時点でクレジットカードの発行枚数は3億2,057万枚に達しています（※）。カードの種類は年々増え続け、ポイント還元率・マイル移行レート・年会費・マイル移行プログラム年会費など、比較すべき要素は複雑化する一方です。

既存のクレジットカード比較サイトは、還元率・年会費・付帯特典といったスペックを条件別に絞り込んで表示するにとどまり、「自分の年間利用額で実際に何マイル貯まるか」「年会費やマイル移行プログラム年会費といった隠れたコストを差し引いた実質的な利益はいくらか」を精密に計算したうえで1枚に絞り込む手段がありませんでした。MileCardはこの空白を埋めるために生まれました。

※ 日本クレジット協会「クレジット関連統計」（2025年3月末時点）

サービス概要

MileCardは、年間利用額と貯めたいマイルを入力するだけで最適な1枚を即座に判定する、無料のマイル還元率診断ツールです。「年間利用額 × 優遇適用後マイル還元率 × 1マイル価値 － 本会員年会費 － 家族カード年会費 － マイル移行プログラム等会費」という独自の実質利益算出ロジックに基づき、カタログスペックではなく実際のコストを差し引いた純粋な利益ベースで200種類以上のカードを横断比較します。一般的な比較サイトが見落としがちなマイル移行プログラム年会費・優遇レートの適用まで計算に組み込んでいる点が、MileCardの最大の特徴です。

診断の流れ

主な機能・特徴

一般的なクレジットカード比較サイトとの違い

- STEP 1：マイルの条件設定 貯めたいマイル（ANA・JAL・他社・こだわらない）と家族カード枚数を選択- STEP 2：年間利用額を入力 スライダーで直感的に総額を入力するだけで即時診断が可能- STEP 3：即時判定 独自の実質利益算出ロジックに基づき、最適な1枚を自動算出・スコア表示- 実質利益ベースの超精密診断：年会費や家族カード会費はもちろん、一般的な比較サイトで見落とされがちな「マイル移行プログラム年会費」や「優遇レートの適用条件」を自動で計算に反映。- マイルの価値を使い道に合わせて可変設定：マイルの使い道（日常決済利用・エコノミークラス・ビジネスクラス）に応じて、1マイルの価値を1円～5円に切り替えてシミュレーションが可能- 200種類以上のカードと複数マイル対応：ANA・JALマイルに加え、ユナイテッド航空などの他社マイルや、状況に合わせてANA・JAL双方に移行できるマルチカードも網羅。- 目的別・属性別の詳細絞り込み：経営者・個人事業主向け経費決済用の「ビジネスカードのみ」の判定や、20代・学生向けカードの除外機能など、ユーザー属性に合わせたパーソナライズが可能。- 完全無料・登録不要：ブラウザからURLにアクセスするだけで即時診断可能

既存の比較サイトの多くは、カードのスペックを一覧で並べるにとどまり、ユーザーが自分の利用状況に合わせて実質的な損得を計算する手段を提供していません。MileCardは「自分の年間利用額で、コストを引いた後に実際いくら得するか」を自動で算出し、1枚の答えとして提示します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80563/table/12_1_a507b1581eba5db63f08e89a665e13bc.jpg?v=202606170352 ]

こんな方に特に有効

ご利用方法・料金

- 今のクレジットカードで本当にマイルが効率よく貯まっているか不安な方- ANA・JALの特典航空券でビジネスクラス旅行を実現したいが、何から始めればいいかわからない方- 年間利用額が多い経営者・個人事業主・フリーランスで、経費決済をマイルに最大化したい方- 複数のカードを持ちポイントが分散しており、1枚に集約して効率を上げたい方- 初めてクレジットカードを作る学生・社会人で、最初の1枚を正しく選びたい方

利用料金：完全無料

会員登録：不要（ブラウザからそのまま利用可能）

対応環境：PC・スマートフォン・タブレット

診断URL：https://creditcard.ad-grow.jp/

【運営会社】

会社名 ：株式会社 Bennu(ベヌウ)

設立 ：2020年2月

代表者 ：代表取締役 高木 啓太

事業内容：デジタルマーケティング、広告・メディア事業、AIOコンサルティング、広告費後払いサービス「ADGrow(https://ad-grow.jp/)」、ポップアップ・イベントスペース「seeen(https://seeen.jp/)」など

本社 ：東京都渋谷区神宮前 2-18-19 the Folks 3C

URL ：https://bennuinc.com/