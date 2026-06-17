【昨年はわずか4日で完売*】再生柔軟剤「ReWEAR」から待望の夏限定品が登場！みずみずしく清潔感のある『フレッシュフィグ&ホワイトピーチ』の香りが7月2日より新発売

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) が展開する再生ファブリックケアブランド「ReWEAR （リウェア）」 は、再生柔軟剤「フレッシュフィグ&ホワイトピーチ」の香りを数量限定で順次発売いたします。

・商品名：リウェア 再生柔軟剤 フレッシュフィグ＆ホワイトピーチ

・容量／価格：500mL／880円(税込)、800mL／1,320円(税込)

・発売日・販路：

【EC】2026年7月2日（木）より順次

公式オンラインストア(https://andhabit.com/shop/product_categories/ReWEAR-31)、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/c/0000000372/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/0BF1CBB2-A835-4ADD-9B09-202E71668B34?ingress=0&lp_context_query=REWEAR&visitId=4dc479b8-052b-4947-9aa1-fcdd3df43866&lp_query=REWEAR&lp_slot=desktop-inline&store_ref=SB_A06454444VDBYIG0C6VB-A022223538DQMTVXJR91K&ref_=sbx__sbtcd2_cta)、Qoo10(https://www.qoo10.jp/shop/BIRODE)、ZOZOTOWN(https://zozo.jp/brand/rewear/)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/queensshop/rewear.html)、auPAYマーケット(https://wowma.jp/user/91240656/shopcategory/1020089?sort1=shopdisp,a&sort2=ppop30,d)、TikTok Shop

【店頭】2026年7月30日（木）より順次

全国のドラッグストア、総合スーパー 、バラエティショップ（一部店舗除く）

*1 2025年7月4日時点（「リウェア 再生柔軟剤 ホワイトシャルドネ＆ダージリンティー」のみ）先行発売時（いずれも楽天市場での販売において）

*2 毛玉、毛羽立ちを除去すること。コットン衣類を洗濯実験環境下で複数回洗濯にて検証。綿や麻など植物由来繊維を含むものを対象としますが、効果は衣類の素材によって異なる場合があり、すべての繊維に対して効果を保証するものではありません。

【商品特長】

【1】みずみずしく清潔感のある 「フレッシュフィグ＆ホワイトピーチ」の香り

みずみずしいフィグや果実の香りに、白い花々の清潔感が重なり合い、やさしく柔らかい香りが広がります。香料の一部には、捨てられるはずの桃の花びらから抽出した天然香料をアップサイクル原料*1として使用しています。

*1 捨てられるはずだった廃棄物や不用品を新しい製品にアップグレードすること

美しい記憶が溶け合う神秘的で柔らかな日差し

果実の甘さと深みを潮風が運ぶ

ゆっくりまどろむような繊細で魅力的な香り

【2】キー成分「デンマーク産酵素」が衣類表面の毛玉・毛羽立ちを分解*2

サステナビリティ先進国であるデンマークのメーカーが衣類廃棄問題の解決を願い開発した酵素成分を配合しています。衣類がダメージを受けて毛羽立った部分に酵素が選択的に反応し、繊維を分解・除去することで、色・柄がくっきりとし新品のような仕上がりに。

＜洗濯回数を重ねた実験結果＞

回数を重ねるほどに毛玉や毛羽立ちが除去され、なめらかな質感になり、毛玉や毛羽立ちによる色褪せが軽減しています。

*2 毛玉、毛羽立ちを除去すること。コットン衣類を洗濯実験環境下で複数回洗濯にて検証。綿や麻など植物由来繊維を含むものを対象としますが、効果は衣類の素材によって異なる場合があり、すべての繊維に対して効果を保証するものではありません。

▼詳しい商品特長は以下のリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000761.000012002.html

サステナビリティへの取り組み

ReWEARでは、環境に配慮した素材を使用したパッケージや、香料の一部にアップサイクル*1原料を使用しています。また衣料をより長く大切に使うことを後押しすることで、衣料廃棄問題の緩和に貢献する一つの方法を提案します。

【パッケージの環境対応素材について】

ボトル：本体ボトル資材〈バイオマスPE〉

詰替え：包装資材〈バイオマスフィルム〉

*1 捨てられるはずだった廃棄物や不用品を新しい製品にアップグレードすること

商品概要

■リウェア 再生柔軟剤 フレッシュフィグ＆ホワイトピーチ

500mL /880円(税込)

■リウェア 再生柔軟剤 フレッシュフィグ＆ホワイトピーチ（詰替）

800mL/1,320円(税込)

既存商品

■リウェア 再生柔軟剤 クラシックローズ＆ムスク

■リウェア 再生柔軟剤 フレッシュシトラス＆グリーン

■リウェア 再生柔軟剤 ホワイトシャルドネ＆ダージリンティー

500mL /880円(税込)

■リウェア 再生クリーニングブースター

400g/858円(税込)

■リウェア 再生柔軟剤 クラシックローズ＆ムスク（詰替）

■リウェア 再生柔軟剤 フレッシュシトラス＆グリーン（詰替）

■リウェア 再生柔軟剤 ホワイトシャルドネ＆ダージリンティー（詰替）

800mL/1,320円(税込) ※クラシックローズ＆ムスク、フレッシュシトラス＆グリーンのみ

■リウェア 再生クリーニングブースター （詰替）

700g/1,298円(税込)

ReWEAR

2025年4月に店頭発売を開始したReWEARは、累計販売数100万個*を突破し、季節限定品はSNSで話題になり数日で完売しました。「服よみがえる、再生柔軟剤」として今までにない機能価値や、調香師が創香したこだわりの香りが評価され、各種メディアのヒットアイテムとしてランクインしました。また、日本経済新聞社「2025年日経MJヒット商品番付」にも選出されています。

* ReWEAR全カテゴリの累計販売数実績より(2025年2月～2025年12月/12月10日時点 自社調べ)

HP：https://rewear-official.jp/ Instagram：https://www.instagram.com/rewear_laundry/

X：https://x.com/ReWEAR_Laundry TikTok：https://www.tiktok.com/@rewear_laundry