Mr. CHEESECAKEのポップアップストアを和歌山・大阪・三重・滋賀・福岡に出店！ポップアップストア限定商品として「Mr. CHEESECAKE Strawberry」が新登場

株式会社 Mr. CHEESECAKE

株式会社Mr. CHEESECAKE（本社：東京都港区 代表取締役CCO：田村浩二）は、2026年6月下旬より期間限定ポップアップストア「Mr. CHEESECAKE YOUR CITY」を和歌山県、大阪府、三重県、滋賀県、福岡県へ順次出店します。店頭では、シグネチャーフレーバーに加え、ポップアップストア限定フレーバー「Mr. CHEESECAKE Strawberry（ミスターチーズケーキ ストロベリー）」が初登場します。また大阪府では累計販売数20万個を突破した「CREAMY BAKED CHEESECAKE」を販売します。

特設サイト：https://yourcity.mr-cheesecake.com

より多くのお客様にご体験いただくため、全国各地にて展開しているポップアップストア「Mr. CHEESECAKE YOUR CITY」が、和歌山県・近鉄百貨店 和歌山店、大阪府・大丸梅田店、三重県・近鉄百貨店 四日市店、滋賀県・近鉄百貨店 草津店、福岡県・小倉井筒屋に期間限定オープンします。

店頭では、シグネチャーフレーバー「Mr. CHEESECAKE Classic / Bag」や、重層的な香ばしさが特長の「BASQUE CHEESECAKE Original」、シグネチャーフレーバーの「Classic」と、アールグレイやオレンジの華やかな香りを楽しむ「Caramel Earl Grey」、ミルキーな味わいとクリアなコーヒーの香りを楽しむ「Cream Brew Coffee」のカップ商品を詰め合わせた「Mr. CHEESECAKE Petit Assortment（3個入り）」を販売します。また大丸梅田店では、新たな東京土産として常設ストアをメインに販売し、累計販売数20万個を突破した、芳醇な香り溢れるひとくちチーズケーキ「CREAMY BAKED CHEESECAKE」が登場。

さらに、いちごのフレッシュな香りを存分に楽しめるフレーバー「Mr. CHEESECAKE Strawberry」がポップアップストア限定商品として初登場します。本フレーバーは、ケーキ全体のベースとしていちごのピューレを使用し、濃厚な味わいと酸味を感じられるいちごのパウダー、ダイレクトにいちごらしさを感じられる果肉の3種類を組み合わせ、それぞれの特性を活かして、いちごのフレッシュな味わいを表現しました。

“人生最高のチーズケーキ”があなたの街に訪れるこの機会に、ぜひ手にとってお楽しみください。皆様のご来店をお待ちしております。

ポップアップストア店舗情報

■近鉄百貨店 和歌山店

開催期間：2026年6月24日（水）～7月7日（火）

開催場所：地階 デリシャスステージ

■大丸梅田店

開催期間：2026年7月1日（水）～7月14日（火）

開催場所：地1階西 お菓子なパレード

■近鉄百貨店 四日市店

開催期間：2026年7月1日（水）～7月14日（火）

開催場所：2階 近鉄パーキング連絡通路

■小倉井筒屋

開催期間：2026年7月15日（水）～7月21日（火）

開催場所：本館地階 美・食館 メッセージラボ

■近鉄百貨店 草津店

開催期間：2026年7月15日（水）～7月28日（火）

開催場所：1階正面出入り口前 イベントスペース

*いずれの店舗も各日の在庫がなくなり次第で販売終了となります

*混雑回避のため、整理券の配布や、店頭でお待ちいただく可能性がございます。予めご了承ください

*販売商品は予告なく変更する可能性がございます。予めご了承ください

おすすめ商品

◆Mr. CHEESECAKE Strawberry

いちごのフレッシュな香りを存分に楽しめるポップアップストア限定フレーバー。いちごは、ケーキ全体の味わいを作り出すピューレ、フレッシュさや濃厚さ、酸味を感じられるパウダー、味わいをダイレクトに楽しめる果肉の3種類を使用しました。バニラで甘味を引き立て、山椒でフレッシュ感を、ライム果汁で酸味を足すことで、濃厚なチーズケーキとともにいちごの爽やかな味わいをお楽しみいただけます。

価格：\4,212（税込）

◆CREAMY BAKED CHEESECAKE（6個入り）

芳醇なチーズの香りが溢れる、ひとくちチーズケーキ。バター、アーモンドパウダー、ハチミツを組み合わせた芳醇な香りと潤いのあるしっとりとした食感の生地に、クリームチーズのフィリングを絞りました。パルミジャーノ・レッジャーノを生地の中に練り込み、さらに生地の上にも振りかけることで、口に運ぶ瞬間からチーズの香ばしさと旨味をぐっと感じられます。潤いのあるしっとりとした食感に、心地よい旨味、香ばしいチーズの香りが重なったひとくちチーズケーキをお楽しみください。

価格：\2,538（税込）

*大丸梅田店のみでの販売です

◆Mr. CHEESECAKE Petit Assortment（3個入り）

Mr. CHEESECAKEで人気のフレーバー3種のカップ商品を詰め合わせたアソートボックス。バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す甘く爽やかな香りが特長の「Classic」と、キャラメルのようなコクのある味わいとアールグレイやオレンジの華やかな香りを楽しむ「Caramel Earl Grey」、ミルキーな味わいとクリアなコーヒーの香りを楽しむ「Cream Brew Coffee」をBoxに詰めてお渡しします。ケーキの上はベイクド、下はレアのような1つで2つの食感をお楽しみください。

価格：\2,808（税込）

◆Mr. CHEESECAKE Classic / Bag

レストランデザートのような濃厚かつ儚い口溶けと、バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す、甘く爽やかな香りが特長のMr. CHEESECAKEのシグネチャーフレーバー。温度によって変化する味わいと香りを楽しめます。オリジナルの保冷バッグに入れてお渡しします。

価格：\3,996（税込）

◆BASQUE CHEESECAKE Original

Mr. CHEESECAKEがつくる、バスクチーズケーキ。焦がしバター、バニラ、黒糖など旨味が特長の素材を組み合わせることで、高温で焼き上げる際に生まれる香ばしい香りがケーキ全体から感じられます。そこへクリームチーズ、ヨーグルト、練乳を加え、ミルキーな味わいを足し、より滑らかな口溶けに仕上げるためにヨーグルトパウダーを加えました。いくつもの素材を組み合わせた重層的な味わい、そして外側の濃密な食感と内側のとろけるような食感のコントラストをお楽しみください。本商品は温かみを感じる色合いにMr. CHEESECAKEのロゴを施したシンプルかつ高級感あるボックスにお包みします。

価格：\3,996（税込）

*各店舗での販売商品詳細は特設サイト（https://yourcity.mr-cheesecake.com）からご確認ください

Mr. CHEESECAKEとは

フレンチレストラン出身のシェフ田村による感性と確かな技術でこれまでにない食感、香り、味を実現。バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す、甘く爽やかな香りのチーズケーキや、香ばしい香りと、ムースのように淡い口溶けが特長のティラミスなど、レストランデザートのような濃厚かつスッと溶ける儚い食感を楽しめるスイーツをお届けしています。現在はオンライン販売に加え、東京駅構内のグランスタ東京店や羽田空港第1ターミナル内の羽田空港店、そして旗艦店であるGINZA SIX店を常設ストアとして展開。2026年6月に開業した商業施設「HAERA」に東海地方初の常設ストアとして名古屋栄店がオープンしました。

URL：https://mr-cheesecake.com/

公式MAIL MAGAZINE：https://mr-cheesecake.com/pages/mail-magazine

メディアキット：https://mr-cheesecake.com/pages/media-kit

■シェフ・田村 浩二 プロフィール

神奈川県三浦市生まれ。新宿調理師専門学校を卒業後、乃木坂「Restaurant FEU（レストラン フウ）」にてキャリアをスタート。ミシュラン二ツ星の六本木「Edition Koji Shimomura（エディション・コウジ シモムラ）」の立ち上げに携わる。表参道の「L'AS（ラス）」で約3年務めたのち、渡仏。World's 50 Best Restaurants 2019 の1位を獲得したミシュラン三ツ星のフランス南部マントン「Mirazur（ミラズール）」、一ツ星のパリ「Restaurant ES（レストラン エス）」で修業を重ね、2016年に日本へ帰国。2017年には、世界最短でミシュランの星を獲得した「TIRPSE （ティルプス）」のシェフに弱冠31歳で就任。 World's 50 Best Restaurants の「Discovery series アジア部門」選出、「ゴーエミヨジャポン2018期待の若手シェフ賞」を受賞。 2018年12月に株式会社Mr. CHEESECAKEを設立し、代表取締役に就任。人生最高のチーズケーキ「Mr. CHEESECAKE」を展開し、記憶に残る日常をおいしさという体験を通して作り続けている。