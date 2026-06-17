【PEACH JOHN】大人気コラボ第3弾(ハート)コスメ・ファッションブランド「MARY QUANT（マリークワント）」とのコラボレーションコレクションを発売＜6月24日（水）＞

株式会社ピーチ・ジョン

株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区／代表取締役社長：西澤 恒地）は、人気コスメ・ファッションブランド「MARY QUANT（マリークワント）」とのコラボレーションコレクションをピーチ・ジョン公式通販サイト及び、全国の店舗*にて2026年6月24日(水)より発売します。

*アウトレットりんくう店・佐野店・長島店を除く

ピーチ・ジョン店舗一覧：https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store

大人気だった前コラボに引き続き、ロンドンのストリートカルチャーを代表するMARY QUANTとのコラボレーションとして、下着2型、ルームウェア3型、ファッション雑貨2型の計7型を展開。

第3弾となる今回は、MARY QUANTを象徴するデイジーモチーフをふんだんに詰め込んだ、レトロで華やかな印象のランジェリーやルームウェアなどを展開します。さらに前回コラボで即完売したナイトブラもラインナップ。

コレクションラインナップ

インフォメーションページ :https://www.peachjohn.co.jp/information/detail/maryquant2026MARY QUANT×PEACH JOHN公式通販サイト :https://www.peachjohn.co.jp/shop/PEACH JOHN

1. デイジードットレースブラ、ショーツ

繊細なレースにドット柄とデイジーモチーフをフロッキープリントで表現し、センターにデイジーを型取ったゴールドのチャームがついたワイヤー入りブラ。

濃淡の配色が際立つカラーリングで、華やかながら洗練された印象をプラスします。

下厚のモールドカップで左右から寄せ、きれいな丸みのある谷間をメイク。カップは軽量タイプ＆前中心が低い設計で、圧迫感の少ない軽い着け心地を実現した一枚です。

デイジードットレースブラ

価格：\4,200（本体価格\3,819）

サイズ：C～Fカップ UB65/70/75

デイジードットレースショーツ

価格：\2,100（本体価格\1,910）

サイズ：S、M、L

カラー：ブラック、アイボリー（全2色）

2. デイジーサテンキャミソールパジャマ

肌触りの良いサテン生地を使用したキャミソールパジャマ。肩紐の大きなサテンリボンや、ペプラムデザインがトレンド感のあるガーリーなデザイン。

“MARY QUANT”の筆記体ロゴ・ドット・デイジーモチーフの総柄、胸下のデイジーを型取ったゴールドのチャームが特別感を演出します。

デイジーサテンキャミソールパジャマ

価格：\6,900（本体価格\6,273）

サイズ：ワンサイズ

カラー：アイボリー（全1色）

3. デイジーサテンワンピース

「デイジーサテンキャミソールパジャマ」と同じサテン生地を使用したワンピースタイプのルームウェア。

“MARY QUANT”の筆記体ロゴ・ドット・デイジーモチーフの総柄、胸下のデイジーを型取ったゴールドのチャームと配色レースがフェミニンなアクセントをプラス。

適度なゆとりがあり、裾にかけてすとんと落ちるシルエットでリラックスタイムにもおすすめです。

デイジーサテンワンピース

価格：\6,000（本体価格\5,455）

サイズ：ワンサイズ

カラー：アイボリー（全1色）

4. デイジードットナイトブラ内蔵パジャマ ※通販サイトでのみ販売

やさしくバストを安定させる、ナイトブラを内蔵したセパレートタイプのルームウェア。

“MARY QUANT”の筆記体ロゴ・ドット・デイジーモチーフの総柄デザイン。センターにはデイジーを型取ったゴールドのチャーム付き。

下厚のモールドカップでバストを持ち上げ、ふっくら谷間をメイクします。カップ表側の全体とサイドに、パワーネット二重のサポートパネル付き。バストを寄せ上げ、動きを抑えて位置を安定させる便利な一枚です。

デイジードットナイトブラ内蔵パジャマ

価格：\8,200（本体価格\7,455）

サイズ：BC/DEカップ、UB65,70,75

カラー：アイボリー（全1色）

5. デイジードットサテンシュシュ

デイジーモチーフ＆ドットの総柄のボリューム感のあるサテンシュシュ。2つのサテンリボンとデイジーを型取ったゴールドのチャーム付き。

デイジードットサテンシュシュ

価格：\1,800（本体価格\1,637）

サイズ：ワンサイズ

カラー：アイボリー（全1色）

5. パイルミニバッグ

夏らしいパイル生地を使用したミニバッグ。“MARY QUANT”のロゴとデイジーモチーフの刺しゅうが

アクセント。ワンマイルのお出かけやプレゼントにもおすすめのアイテムです。

パイルミニバッグ

価格：\4,200（本体価格\3,819）

サイズ：ワンサイズ

カラー：ホワイト（全1色）

店舗キャンペーンについて

コラボレーションコレクション発売を記念して、MARY QUANTとPEACH JOHN双方の店舗を巡ってお楽しみいただけるスペシャルキャンペーンを開催します。

キャンペーン内容：

１. 6月19日（金）～30日（火）の期間中、対象のMARY QUANT各店舗にてお買い上げいただいたお客様へ、PEACH JOHNとのコラボレーションのキャンペーンチラシを配布します。

２. 6月24日（水）～30日（火）の期間中、対象のPEACH JOHN店舗にて、上記のキャンペーンチラシまたはチラシ下部記載のQRコード遷移先の画像をご提示のうえ商品をご購入いただいたお客様へ、ノベルティとして「ナイトエステブラマスク」もしくは、「バスボム」をプレゼントします。*なくなり次第終了です。

対象店舗：

MARY QUANTエスパル仙台店（エスパル仙台 3F）

MARY QUANT秋田OPA店（秋田OPA 2F）

MARY QUANTルミネ北千住店（LUMINE北千住 6F）

MARY QUANTルミネ立川店（LUMINE立川4F）

MARY QUANT名古屋PARCO店（名古屋PARCO 西館 B1F）

MARY QUANT京都ポルタ店（京都Porta B1F 西エリア）

MARY QUANTららぽーとEXPOCITY店（ららぽーとEXPOCITY 2F）

MARY QUANT LUCUA店（ルクア大阪 8F）

MARY QUANT天王寺ミオ店（天王寺ミオ 本館 3F）

MARY QUANTピオレ姫路店（ピオレ姫路 ピオレ2 1F）

MARY QUANTアミュエスト博多店（アミュエスト博多B1F）

MARY QUANT福岡PARCO店（福岡PARCO 本館 4F）

MARY QUANTアミュプラザおおいた店（アミュプラザおおいた 2F）

MARY QUANTアミュプラザ鹿児島店（アミュプラザ鹿児島 本館 2F）

PEACH JOHN仙台店（エスパル仙台 2F）

PEACH JOHN秋田店（秋田OPA 2F）

PEACH JOHN北千住店（LUMINE北千住 5F）

PEACH JOHN立川店（LUMINE立川4F）

PEACH JOHN名古屋栄店（名古屋PARCO 西館 3F）

PEACH JOHN京都店（京都Porta B1F 西エリア）

PEACH JOHNエキスポシティ店（ららぽーとEXPOCITY 2F）

PEACH JOHN大阪店（ルクア大阪 6F）

PEACH JOHN天王寺店（天王寺ミオ 本館 2F）

PEACH JOHN姫路店（ピオレ姫路 ピオレ1 2F）

PEACH JOHN博多店（アミュプラザ博多 5F）

PEACH JOHN福岡店（福岡PARCO 本館 4F）

PEACH JOHN大分店（アミュプラザおおいた 2F）

PEACH JOHN鹿児島店（アミュプラザ鹿児島 本館 1F）

PEACH JOHN店舗一覧ページ： https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store

PEACH JOHN公式通販サイト：https://www.peachjohn.co.jp/shop/