Towel Laboratory 米国建国250周年記念ビーチタオル予約販売開始

伊澤タオル株式会社

伊澤タオル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤正司、以下「当社」）は、Amazon.com, Inc.（本社：米国シアトル、以下「Amazon.com」）にて、アメリカ建国250周年を記念したオリジナルビーチタオルの予約販売を開始いたしました。

Amazon.com 米国本部からのビーチタオル直接受注は、日本のタオル企業として初の事例となります。 日本国内における自社ブランド「タオル研究所」で培った高い技術力、品質管理体制と供給実績が評価され、世界最大の消費国における歴史的節目を彩る記念プロダクトの供給を担うこととなりました。

■ 商品特徴

アメリカ建国250周年を記念し、米国のAmazon.comと共同開発したオリジナルビーチタオルです。

星条旗をモチーフにしたデザインと極上の柔らかさを兼ね備え、砂がつきにくい実用的な設計を採用しています。

【コットン100%】

高品質なコットンを使用。純粋なコットンならではの自然な心地よさとやわらかな肌触りをお楽しみください。

【柔らかさ × 砂がつきにくい】

表と裏で異なるパイル仕様となっており、表面のパイルは生地本来の柔らかさと心地よい肌触りをそのままに、裏面のパイルは表面をカットすることで、砂が付きにくく、そして砂を落としやすい仕様に仕上げました。柔らかい肌ざわりを保ちつつ、海辺での使用後も、サッと砂を払うだけで綺麗な状態で快適に持ち帰ることができます。

【夏のバケーションを彩る最高の相棒】

大判サイズ 35×70 in（約89×178cm）で、ビーチバケーション、プールサイドでのリラックスタイム、夏の旅行、そして家族で過ごす海水浴など、あらゆるサマーシーンに最適です。

■ 商品展開

[JAPAN TECHNOLOGY, Towel Laboratory] 250th anniversary, Beach Towel (35x70 in), Extra Large, 500GSM, Pack of 4 patterns

商品ページ：https://www.amazon.com/dp/B0GXJX1LXY

発売価格：＄69.99

[JAPAN TECHNOLOGY, Towel Laboratory] USA Flag 250th anniversary Beach Towel (35x70 in), Extra Large, 500GSM, Pack of 2

商品ページ：https://www.amazon.com/dp/B0GXJQP577

発売価格：＄39.99

[JAPAN TECHNOLOGY, Towel Laboratory] Beach Towel (35x70 in), 500GSM, Extra Large, Blue/White Cabana Stripe, Pack of 2

商品ページ：https://www.amazon.com/dp/B0GXK5YWFJ

発売価格：＄39.99

[JAPAN TECHNOLOGY, Towel Laboratory] Beach Towel (35x70 in), Extra Large, 500GSM, Tan/White Cabana Stripes, Pack of 2

商品ページ：https://www.amazon.com/dp/B0GXJYM76P

発売価格：＄39.99

■ Towel Laboratory

Towel Laboratory ストアページ [Amazon.com]

https://www.amazon.com/stores/page/88ADD3DB-AFC4-4A29-9538-AE1E91AF050B

※ 本製品は、米国Amazonストアにて販売をいたします。

Amazonジャパン及び「タオル研究所」での販売はございません。

■ 会社概要

会社名 ：伊澤タオル株式会社

代表者 ：代表取締役 伊澤正司

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1丁目26-6

事業内容：タオル製品等の企画・製造及び輸出入・販売

公式HP ：https://www.izawa-towel.com/