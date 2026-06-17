【G-MODEアーカイブス+】フィーチャーフォン版『パックマン』復刻決定！Nintendo Switch／Steam版が、6月18日(木)に配信開始！

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎）は、フィーチャーフォンのゲームアプリを当時のまま忠実に再現して、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス+」にて『パックマン』を、Nintendo Switch(TM)／Steam(R)で6月18日(木)に配信決定したことをお知らせいたします。

5月22日(金)のパックマンの誕生日に、ジー・モード公式Xにて復刻が発表された、バンダイナムコエンターテインメント作品『パックマン』が、Nintendo Switch／Steamで6月18日(木)に配信決定いたしました。

▼5月22日(金)発表のポスト

https://x.com/GmodePR/status/2057612446135976004

本作は、1980年のアーケード版稼働以来、世界中で愛され続けている名作『パックマン』のフィーチャーフォンアプリバージョンです。

当時の携帯電話でプレイできたおなじみの『パックマン』を、現行機でいつでも手軽に遊ぶことができます。シンプルながらも奥深い本作をぜひお楽しみください。

【Nintendo Switch ストアページ】

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000126444

※6月18日(木)0:00以降、有効になります

【Steam ストアページ】

https://store.steampowered.com/app/4682460/

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■G-MODEアーカイブス+『パックマン』とは

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sDD7Bjm0UhI ]

全世界を魅了した名作。

ゴーストを避けながらクッキーを食べつくせ！

本作は、1980年にアーケードゲームで稼働以降、多くのファンの支持を得ているバンダイナムコエンターテインメントの名作ゲーム「パックマン」のフィーチャーフォンアプリバージョンです。

パックマンは単純明快なルールと奥深いゲーム性、愛らしいキャラクターが人気となり全世界で大流行しました。

「パックマン」を上下左右に操作しよう。

メイズの中にはプレイヤーを追いかける4匹のゴースト、赤色の「ブリンキー」桃色の「ピンキー」水色の「インキー」橙色の「クライド」の追跡を上手く避けよう。

食べるとゴーストに反撃できるパワークッキーを駆使して撃退しながら、メイズの中のクッキーを食べつくして、ラウンドクリアを目指そう！

■G-MODEアーカイブス+『パックマン』作品概要

【タイトル】G-MODEアーカイブス+ パックマン

【価格】800円(税込)

【ジャンル】ドットイートゲーム

【ゲームプレイ人数】1人

【対応機種】Nintendo Switch、Steam

【対応言語】日本語

【IARC】3+

【コピーライト】PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)G-MODE Corporation

【公式サイト】https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/(https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/bandainamco/pacman/)bandainamco/pacman/(https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/bandainamco/pacman/)

【Nintendo Switch ストアページ】

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000126444

※6月18日(木)0:00以降、有効になります

【Steam ストアページ】

https://store.steampowered.com/app/4682460/

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■G-MODEアーカイブス+にて、バンダイナムコエンターテインメント他2作品も好評配信中！

▼G-MODEアーカイブス+ ゼノサーガ パイドパイパー

https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/bandainamco/xenosagapiedpiper/

▼G-MODEアーカイブス+ ナムコクロニクル

https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/bandainamco/namcochronicle/

■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switchをはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

【公式Web】https://gmodecorp.com

【公式X】https://X.com/GmodePR

【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp

【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR

【Weibo】https://weibo.com/gmodepr

【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741

【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE

※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。

※画像や動画はすべて現在開発中のものです。