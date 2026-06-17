コイン配布の移籍連載記念キャンペーンも実施！ピュア片思い×吸血で発情！？「一途幼馴染は我慢できない～吸血に誘淫作用があるなんて聞いてない！～」6/17～「マンガPark」で移籍連載開始！

株式会社白泉社(C)菅谷チヨ／白泉社

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ・マンガ Park にて、電子増刊『××LaLa いちゃ LaLa』

の大人気連載「一途幼馴染は我慢できない～吸血に誘淫作用があるなんて聞いてない！～」(菅谷

チヨ)の移籍連載がスタートします！

【あらすじ】

「お前を見てると襲いたくて仕方ないんだよ」お嬢様 JK の有栖川結月は、社長令嬢＆風紀委員で、手をつないだカップルにすら過剰に反応してしまうほど恋愛に超ウブ。幼馴染の篝と一緒に行動する、いつもの日常が続くと思っていた――。ある日、結月は突如吸血鬼化＆篝から吸血してしまう！しかも血を吸うと相手が発情しちゃう＆結月にずっと片思いしている篝は、もう我慢できなくて…！？

連載は 2026/6/17（水）スタート！

隔週水曜更新予定です。

【移籍連載記念読書チャレンジキャンペーン】

(C)菅谷チヨ／白泉社

マンガ Park では「一途幼馴染は我慢できない～吸血に誘淫作用があるなんて聞いてない！～」の

移籍連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコイ

ンがもらえる BIG チャンス！

1 チャプター目を読むと

5 ボーナスコインプレゼント！

実施期間 6/17(水)～6/23(火)

詳細はマンガParkアプリをチェック！

https://manga-park.com/share?atid=76398&wtid=76401(https://manga-park.com/share?atid=76398&wtid=76401)

【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック

・価格：無料(アプリ内課金あり)

・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン

・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降

・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app

・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)

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＜本件に関するお問い合わせ先＞

白泉社キャラクタープロデュース部

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