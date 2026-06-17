「父の日は、昼から夜まで一日まるごと。夜空を埋めるランタン体験『NIGHT LANTERN』を大阪・岸和田WHATAWONで開催！！

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大阪・岸和田のエンターテインメントモールWHATAWON（ワタワン）では、

2026年6月21日（日）、夜空へLEDランタンを放つ参加型イベント「NIGHT LANTERN」を開催いたします。

大切な人への感謝や願いを込めてランタンを灯し、夜空へ送り出す特別なひととき。

家族、恋人、友人とともに過ごす、かけがえのない時間をお届けします。

チケット購入はこちらから :https://whatawon-tee-live.stores.jp/

父の日に、大切な人への想いを空へ

NIGHT LANTERNは、参加者一人ひとりの想いを灯したLEDランタンを夜空へ放つ参加型イベントです。

父の日という特別な日に、普段はなかなか伝えられない感謝の気持ちをランタンに込めて。

夜空いっぱいに広がる無数の灯りが、大切な人との思い出をより特別なものに彩ります。

家族への感謝。

お父さんへの「ありがとう」。

大切な人への願い。

それぞれの想いを灯し、夜空へ届ける特別なひとときをお楽しみください。

夜空を埋める幻想的なランタンの絶景

イベント当日は、会場全体がランタンの優しい灯りに包まれます。

夜空へゆっくりと浮かび上がるランタンは、まるで映画のワンシーンのような幻想的な景色を演出。

思わず写真や動画に残したくなる美しい光景が広がります。

家族との記念撮影はもちろん、カップルや友人同士でも楽しめる、WHATAWONならではの特別な夜をお楽しみください。

昼から夜まで、一日まるごと楽しめる父の日イベント

NIGHT LANTERN当日は、ランタン打ち上げだけでなく、ワークショップやグルメ、キッズ向けコンテンツなど、一日を通して楽しめるプログラムをご用意しています。

昼からゆっくりと会場を楽しみ、夕方にはTEEによるスペシャルライブを鑑賞。

そして夜にはNIGHT LANTERNが夜空を彩る――。

つくる、楽しむ、感じる。

父の日を大切な人と過ごす特別な一日として、WHATAWONならではのエンターテインメント体験をお届けします。

タイムスケジュール

■ 11:00 OPEN

ワークショップ・フードエリア・キッズエリアスタート

■ 17:30 TEE SPECIAL LIVE

17:30～18:10 シンガーTEEによるスペシャルライブ

■ 19:15 NIGHT LANTERN

参加者の願いや感謝を込めたLEDランタンを夜空へ。

父の日のフィナーレを飾る感動の瞬間。

TEE LIVEの感動を、そのまま夜空へ

当日は、シンガーソングライターTEEによるスペシャルライブも開催。

会場を包み込むライブの感動と熱気をそのままに、夜にはNIGHT LANTERNがスタートします。

音楽で心がひとつになったあと、夜空へ放たれるランタンの光。

一日を通して楽しめる、WHATAWONならではのエンターテインメント体験をお届けします。

開催概要

NIGHT LANTERN

【開催日】2026年6月21日（日）

【打ち上げ予定時間】19:15頃

【会場】WHATAWON

【場所】大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

チケット情報

＼ NIGHT LANTERN参加チケット販売中 ／

・TEE LIVE＋NIGHT LANTERN セットチケット 7,500円

※詳細は販売ページをご確認ください。

▼ チケット販売ページ

https://whatawon-tee-live.stores.jp

WHATAWONについて

WHATAWONは、「遊ぶ・食べる・買う・感じる」を一日中楽しめる次世代エンターテインメントモールです。

音楽、グルメ、ショッピング、カルチャーが融合する空間として、世代を超えて楽しめる体験を提供しています。

この父の日、大切な人とともに夜空を見上げる特別な時間をWHATAWONでお過ごしください。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/