ブランド品の宅配買取がさらに便利に。GALLERY RARE、全国のセブン‐イレブン・ファミリーマート・ヤマト運輸営業所・PUDOステーションから発送可能に

株式会社サークラックス

このたび宅配買取サービスにおいて、セブン‐イレブン、ファミリーマート、ヤマト運輸営業所およびPUDOステーションから発送できる新たな配送サービスを開始いたしました。

これにより、お客様はご都合の良い場所・時間に合わせて商品を発送できるようになり、ブランドバッグや高級時計、ジュエリーなどの売却をこれまで以上に手軽にご利用いただけます。

■サービス概要

宅配買取のお申し込み後、梱包した商品を以下の拠点から発送いただけます。

■対応発送場所

・セブン‐イレブン

・ファミリーマート

・ヤマト運輸営業所

・PUDOステーション

サービスの特長

1. 発送伝票の記入不要

宅配買取のお申し込み後に発行される専用コードを利用することで、送り状を手書きする必要がありません。

発送先住所やお客様情報の記入作業を省略できるため、梱包後はそのまま発送手続きへ進むことができます。

2. 好きなタイミングで発送可能

セブン‐イレブン、ファミリーマート、ヤマト運輸営業所、PUDOステーションなど、全国各地のお近くの対応拠点から発送いただけます。24時間利用可能な店舗やロッカーを活用することで、お客様のライフスタイルに合わせた発送が可能です。

3. 集荷予約不要

配送業者の集荷時間を気にすることなく、ご自身の都合に合わせて発送いただけます。忙しい方でも、空いた時間に持ち込むだけで手続きが完了します。

■対象商品

・ブランドバッグ

・高級時計

・ジュエリー

・ブランド財布・小物

・アパレル

など

■ご利用方法

お申し込み確認後、原則1営業日以内に発送用QRコードの発行URLをSMSで送信します。

持込方法の詳細は以下ブランド宅配買取のご利用の流れをご確認ください。

https://galleryrare.jp/flow/takuhai/

■ギャラリーレアについて

『FIND YOUR SOMETHING SPECIAL』

「お客様にとって特別なものは何か」を追求し、皆様の特別な存在になれるよう挑戦していきます。

ギャラリーレアは、株式会社オークネット(東証プライム：3964)の子会社、株式会社サークラックスが運営しています。

ギャラリーレアは3つの事業を展開しています。

・店舗事業

・EC事業

・オークション事業

加速する時代の変化を嗅ぎ分けながら、成長を続けていきます。

店舗事業

買取

豊富な知識と確かな鑑定眼でお客様満足を獲得しております。

各実店舗での店頭買取のほか、宅配買取、出張買取、LINE査定も行っており、様々なお客様のライフスタイルに合わせた買取方法をご提案。

買取した商品のうち価値の高いもの、状態のいいものだけを厳選して販売しております。

販売

東京、大阪を中心に店舗展開を行い、ブランド品や宝飾品等の販売、及び買取を行っております。

バッグを中心としてブランド品全般を扱う店舗「GALLERY RARE」のほか、「TIMEZONE」の名称で時計専門店を展開しております。

英語・中国語対応が可能な体制を構築し、日本国内だけでなく海外からのお客様にも販路を拡大しております。

EC事業

自社公式サイトのほか、楽天、ヤフーをはじめとする各種ショッピングモールを通じて、インターネット上でのブランド品（時計、バッグ、宝飾品）の販売を行っております。

ebay等の海外ECモールにも出店し、現在は海外のお客様への販売にも力を入れております。

安心してお買いものを楽しんでいただけるよう、店舗と連携し、様々なサービスを展開しております。

ご注文・商品の受取りを多様なチャネルから提供、お客様のライフスタイルに合わせた環境づくりを目指します。

オークション事業

大阪を拠点とし、同業者間取引（BtoB）のオークション「日本アンドバンストオークション」を主催。BtoB取引の場を提供しております。

単に商品を売買するだけでなく、同業者間での情報交換、人脈形成や自社の教育研修の場としても活用し、他の事業との相乗効果を生み出しております。

日本最大級の1dayオークションとして運営しております。

参加者様へよりよいサービス提供を目指し、独自の形式を採用。これからも進化を続けてまいります。

・ギャラリーレア：https://www.g-rare.com/

■サークラックス会社概要

会社名：株式会社サークラックス

所在地：東京都港区北青山二丁目5番8号 青山OMスクエア

代表者：代表取締役社長CEO 工藤 節

設立年月日：2004年3月1日

事業内容：国内外ブランドのアパレル・バッグ・時計・貴金属の買取・販売

株主：オークネット100％

■オークネット会社概要

社名：株式会社オークネット

本社：東京都港区北青山二丁目5番8号 青山OMスクエア (〒107‐8349)

代表者：代表取締役社長CEO 藤崎 慎一郎

創業年月日：1985年6月29日

資本金：1,807百万円 （2025年12月31日現在）

連結売上高：64,139百万円（2025年12月期）

連結従業員数：1,119名（2025年12月31日現在）

事業内容：循環型マーケットデザインカンパニー。中古車、中古デジタル機器、ブランド品、花き、

中古バイク、中古医療機器などのオンラインオークション、および流通に付随するサービスを提供。

株式：東証プライム（証券コード：3964）

URL：https://www.aucnet.co.jp/