対戦型カードアクションゲーム『英傑大戦　古幻相剋の八象』において『恋姫演武』とのコラボイベントを本日より開始！

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブ(本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄)は、現在稼働中のアミューズメント施設向け対戦型カードアクションゲーム『英傑大戦 古幻相剋の八象（以下、英傑大戦）』において、『恋姫演武』とのコラボイベントを、本日2026年6月17日（水）より開始したことをお知らせいたします。

『英傑大戦』は、実物のカードを操作してプレイする対戦型カードアクションゲームです。アーケードゲームの歴史を創ってきた歴代シリーズ『三国志大戦』、『戦国大戦』に登場した「三国志」「戦国」をはじめ、「江戸・幕末」「平安」「春秋戦国」「中世」の各時代の武将たちが登場。

5月より稼働開始した「Ver.3.5.0」より、カルタゴの将軍「ハンニバル」、マケドニアの王「アレクサンドロス大王」、軍師の祖「太公望」ら新時代「古代」の英傑が参戦し、大戦シリーズの集大成といえる最新作です。

今回のコラボイベントでは『恋姫演武』より、孫権、諸葛亮、趙雲、関羽といった人気キャラクターたちが実物の武将カードとなって登場。

『英傑大戦』の武将たちと同じ戦場で戦いを繰り広げます。

『英傑大戦』×『恋姫演武』コラボプロモーションムービー

https://youtu.be/9qNmgK7krdc

■「英傑大戦×『恋姫演武』コラボ大戦スタンプキャンペーン」概要

キャンペーン期間中はプレイするたびにスタンプが押されます。獲得したスタンプの数に応じて、コラボ武将や消費アイテムをプレゼント。この機会をお見逃しなく！

キャンペーン【前半】

開催期間：2026年6月17日（水） 7:00～2026年6月30日（火） 27:59

獲得可能コラボ武将：SR孫権、SR諸葛亮、SR趙雲、SR関羽

キャンペーン【前半】詳細：https://info-eiketsu-taisen.sega.jp/archives/7271

キャンペーン【後半】

開催期間：2026年7月1日（水） 7:00～2026年7月14日（火） 27:59

獲得可能コラボ武将：SR曹操、SR張遼、SR陳宮、SR呂布

※告知等ではわかりやすさのため、翌日AM3:59を27:59と表記しております。

※キャンペーンの概要、報酬は後日『英傑大戦』公式サイトにて公開いたします。

※獲得した武将をカードとして印刷する場合はサテライトにてゲームプレイし、「武将管理」の「カード印刷」より印刷を行う必要があります。

■『恋姫演武』とは？

『恋姫†演武』は、三国志の英雄たちを美少女キャラクターとして描く人気シリーズ『恋姫†夢想』から生まれた対戦格闘ゲームです。2014年にセガの「ALL.Net P-ras MULTI」対応タイトルとしてアーケード版の稼働を開始しました。



格闘ゲームとしては、分かりやすい操作体系をベースに、初心者にも触れやすいシンプルさを備えながら、上級者同士の対戦では間合いや読み合いが勝敗を分けるゲーム性が特徴です。一見すると華やかなキャラクター表現が目を引く一方で、対戦内容は硬派とも評される作りで、そのギャップも含めて格闘ゲームプレイヤーから親しまれてきました。



『恋姫†夢想』シリーズのファンに親しまれてきた世界観と、対戦格闘ゲームとしての競技性をあわせ持つタイトルとして、10年以上にわたり展開されてきた『恋姫†演武』。今回のコラボレーションでは、本作に登場するキャラクターたちが、作品の枠を越えて新たな形で登場します。

公式サイト

http://koihime-ac.jp/

権利表記

(C)BaseSon / UNKNOWN GAMES (C)SEGA

【製品仕様】

名 称：英傑大戦 古幻相剋の八象

ジャンル：対戦型カードアクションゲーム

稼 働 日：好評稼働中

プレイ人数：1人

権利表記：(C)SEGA

公式サイト：https://www.eiketsu-taisen.com/

公式X（旧Twitter）アカウント：

@ eiketsu_taisen

大戦シリーズ広報X（旧Twitter）アカウント：

@taisen_ko_ho