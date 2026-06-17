すべてのミニ四駆レーサー必携のバイブル最新版！【「タミヤ公式ガイドブック ミニ四駆 超速ガイド2026-2027」は6月17日発売】

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／代表取締役社長：松井謙介）は、2026年6月17日（水）に「タミヤ公式ガイドブック ミニ四駆 超速ガイド2026-2027」 定価：1150円（税込）を発売しました。

すべてのミニ四駆ファン必携の超速ガイド最新版。マシン選びに役立つカタログから、完走を目指す、より速くゴールを目指すためのグレードアップパーツ情報まで紹介。タミヤ公認レース最高峰の「ミニ四駆 ジャパンカップ 2026」の公式コース攻略法、現行マシンの特徴やスペックが丸わかりのオールカタログのほか、新たに登場した「MEシャーシ」の全貌、いまやレースで上位入賞を目指すなら必須の「スライドダンパー（スラダン）」の製作方法も詳しく解説します。超速ガイドでしか手に入れられない「特製ステッカー」が特別付録。

新シャーシ「MEシャーシ」の全貌

13年ぶりに登場したダブルシャフトモーター搭載シャーシ、MEシャーシを詳細に解説。適度なしなりを持ちつつ、剛性も保つ構造に施された工夫をタミヤ担当者に直撃！ 開発の意図やシャーシの特徴など全貌に迫ります。

レースで必須のスライドダンパーを使いこなせ！「スラダン塾」

「スライドダンパー（スラダン）」は現在のミニ四駆レースにおいて、コーナー通過時のマシンへの衝撃を抑え、高速で駆け抜けるために必須のチューンナップ法。スライドダンパーとは何か？ という基本から、トップレーサーのスラダン作成術、左右で異なる衝撃吸収が可能な「ダブルスプリング使用スラダン」の製作法まで、詳しく解説します。

大好評企画の「超速さんいらっしゃい！」を今年も敢行

昨年の超速ガイドで大好評だった、皆さんのマシンを見せてもらう「超速さんいらっしゃい！」企画を今年も実施！ 4月開催のレースで実施した撮影会では、長蛇の列ができるほどの人気に。自慢のマシンは載っているかな？ 全102台のマシンを紹介します。

【商品概要】

タミヤ公式ガイドブック ミニ四駆超速ガイド2026-2027

著者：ゲットナビ編集部

定価：1,150円 (税込)

発売日：2026年6月17日(水)

判型：A4変

ISBN：9784651206035

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

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