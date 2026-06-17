EcoFlow、「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」に出展

EcoFlow Technology Japan株式会社

最先端のポータブル電源やクリーンな電力技術を開発するテクノロジー企業、EcoFlow Technology Japan株式会社（東京都中央区、以下EcoFlow）は、2026年6月26日（金）～28日（日）に幕張メッセで開催される「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」に出展します。



■会期

2026年6月26日（金）10:00～18:00

※ビジネスデイ／一般特別公開は14:00～

2026年6月27日（土）10:00～18:00

2026年6月28日（日）10:00～17:00

■会場

幕張メッセ 国際展示場 展示ホール 1・2・3

（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

EcoFlowブース番号：133

ブース面積：108平方メートル

同時開催：TOKYO DOG SHOW 2026

（来場者は両イベントを自由に往来可能）

【詳細】https://jp.ecoflow.com/pages/ecoflow-tokyo-outdoor-show-2026(https://jp.ecoflow.com/pages/ecoflow-tokyo-outdoor-show-2026?utm_source=online&utm_medium=pr&utm_campaign=tos2026)

■出展コンセプト

「できることが増えると、世界はこんなにも楽しくなる。」

EcoFlowは、エネルギーによってアウトドアの可能性を広げるブランドとして、さまざまな体験型コンテンツを展開します。本展示では、ペットとのアウトドア、車中泊、長期滞在、モバイルライフなど、電力によって実現できる新しいアウトドア体験を提案します。

■ブースの見どころ

１. ペットとのアウトドア体験提案

会場内にはドッグランエリアを設置し、愛犬と一緒に楽しめるアウトドア空間を展開します。

また、透明テントを活用したデモンストレーションエリアでは、ポータブルエアコン「WAVE 3」の冷房性能を実演。最大1,800Wの冷房能力により、真夏のアウトドア環境でも快適な空間を実現できることを、来場者に体感いただきます。

さらに、車中泊やキャンプにおける愛犬の暑さ対策など、近年拡大するペット同伴アウトドア需要に向けた電源・空調ソリューションも紹介します。

２. 車中泊・長期滞在向け電力ソリューション

最新のポータブル電源シリーズに加え、

・Alternator Charger 600

・Alternator Charger Plus 1000

・軽量両面ソーラーパネル

などを活用したSolar Generatorソリューションを展示します。

長期滞在や連泊キャンプ、電力の自給自足など、多様化するアウトドアニーズに応える活用方法を提案します。

３. 日本レスキュー協会との取り組み紹介

EcoFlowが支援する日本レスキュー協会の災害救助犬育成活動についても紹介します。

災害時の電力支援に加え、社会貢献活動の一環として継続している取り組みを発信します。

４. UCCとのコラボレーション

UCCとの協業により、ブース内では来場者向けにUCCドリップポッドで淹れたアイスコーヒーを無料で提供予定です。

EcoFlowのポータブル電源を活用しながら、来場者がゆっくりと滞在し、アウトドアライフスタイルを体感できる空間づくりを目指します。

■メディア向け取材ポイント

・ペット×アウトドア市場の最新動向

・夏場のペット暑さ対策

・車中泊・長期滞在における電力ソリューション

・災害支援および災害救助犬支援活動

・クリーンエネルギー活用の可能性

・アウトドアライフスタイルの新しい価値提案

■取材対応

ブース取材、製品撮影、インタビュー対応が可能です。

担当者による製品説明および各展示コンテンツのご案内を予定しております。

また、取材をご希望のメディア関係者様には招待券をご用意しております。

〈EcoFlowについて〉

EcoFlowは、環境に配慮した技術革新を通じて、人々の暮らしや事業活動に不可欠な電力を提供するエネルギーソリューション企業です。 現在はアメリカ、ドイツ、日本に事業本部を構え、世界140以上の国と地域で事業を展開し、600万人を超えるユーザーに製品・サービスをご利用いただいています。アウトドアや車中泊、防災用途などで活躍するポータブル電源をはじめ、再生可能エネルギーソリューションを提供し、次世代に向けたクリーンな電力技術の開発を推進しています。詳しくは公式サイト（https://www.ecoflow.com/jp/）をご覧ください。

・EcoFlowポータブル電源の詳細：https://jp.ecoflow.com/pages/portable-power-stations/

・EcoFlowソーラーパネルの詳細：https://jp.ecoflow.com/pages/portable-power-station-solar-panel/