自然に優しく、自然を楽しむ。 多彩な体験と最先端が集う「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」アウトドア向けブランドNESTOUTシリーズ出展のお知らせ

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、６月26日（金）～28日（日）に幕張メッセ 国際展示場 展示ホールにて開催されるアウトドア、モビリティ、エコロジーなどの最新情報を、知って、買えて、体験できる総合イベント「東京アウトドアショー2026（TOKYO OUTDOOR SHOW 2026）」に出展いたします。

アウトドアで活躍するモバイルバッテリーやサーキュレーター

アウトドアシーンでは、普段よりも気温や湿度の変化、水濡れ、衝撃など、電子機器を取り巻く環境がより一層過酷になります。当社では、アウトドア向けブランド「NESTOUT（ネストアウト）」シリーズより、JIS保護等級IP67の防水・防塵性を搭載したモバイルバッテリーや夏のキャンプで活躍するサーキュレーター、火を使わずに簡単に調理ができる電気調理器「COOKER-1」を展示・販売します。

NESTOUTとは

NESTOUTは、エレコムグループがアウトドア向けギアに冠したブランドです。

トレッキングやキャンプなどアウトドアシーンを想定したモバイルバッテリーなどを展開しデザインやコンセプトなどにおいてグッドデザイン賞やiF DESIGN AWARDを受賞し、国内外で評価されています。

特設サイトURL：https://www.elecom.co.jp/pickup/contents/00084/

イベント概要

名称 ：東京アウトドアショー2026（TOKYO OUTDOOR SHOW 2026）

会期 ： 2026年6月26日(金)

10:00～18:00※ビジネスデイ

14:00～18:00※一般特別公開

2026年6月27日(土)

10:00～18:00※一般公開

2026年6月28日(日)

10:00～17:00※一般公開

会場 ：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1・2・3

入場料 ：前売り ビジネスデイ特別入場券1,500円（税込）/一般公開 1,000円（税込）

当日 ビジネスデイ特別入場券2,000円（税込）/一般公開 1,500円（税込）

※保護者同伴に限り、小学生以下入場無料。※再入場可（ご来場日のみ有効）。

URL ：https://2026.tokyooutdoorshow.jp/

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/release/20260616-01/(https://www.elecom.co.jp/news/release/20260616-01/)

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一