「一流コンサルも学ぶ生成AI活用術」と題して、（株）ICTソリューション・コンサルティング 代表取締役社長／クリエーター 冨永 孝氏によるセミナーを2026年7月23日(木)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26382

[SSKセミナー]

一流コンサルも学ぶ生成AI活用術

～AIとの対話力があなたの能力を飛躍的に向上させる～

[講 師]

（株）ICTソリューション・コンサルティング 代表取締役社長／

クリエーター 冨永 孝 氏

[日 時]

２０２６年７月２３日（木） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

AIに対する関心や導入が高まっている現在、皆さんはAIとどう向き合っていますか？みなさんの関心は以下の3つに集約されるのではないでしょうか？

（1）そもそもAIとは何？

-AIがもたらすもの、AIが奪うもの、AIが変えるものは一体何？

（2）AI活用は本当に効果があるのか？また、どこまで信じていいのか

-AI活用のコツやヒントは？ AIによって成果を上げるためには

（3）生成AIを使って、たとえばコンサルタントのように誰でもなれるのか？

-自分を高めるためにはどうしたらいいのか？

今回の講演では、上記の3つの問いに、シンプルかつ明確にお答えします。

【問1】そもそもAIとは何？

現在進行形のニュースの底流の流れを解説、5つの視点からAIを理解していき、これからのAI時代を予測します。

【問2】AI活用は本当に効果があるのか？また、どこまで信じていいのか

現在、その効果、成果は限定的です。なぜ、成果が上がらないのかを具体的に解説します。

【問3】生成AIを使って、たとえばコンサルタントのように誰でもなれるのか？

生成AIとの対話ができれば、一般的なコンサルタントレベルまで引き上げることは可能です。

これは、私の一流と呼ばれるコンサル会社へのコンサルティング経験から断言できます。

2時間の限られた時間で、AIを感覚的に掴み（腹に落とし）、AIをあなたの相棒にして（道具ではなく）、今日からあなたの知的生産性を確実にステージアップします。

１．AIを取り巻く10のニュース

２．そもそもAIとは、AIを理解する5つのポイント

３．あなたの能力を劇的に向上させる生成AI対話術

４．AI時代に生き残る人材と企業

５．質疑応答・名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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