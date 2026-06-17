カーグッズマガジン２０２６年８月号発売！【巻頭特集】酷暑から愛車を守る。

株式会社 三栄

Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） ２０２６年８月号

２０２６年６月１７日発売

定価７７０円（税込）

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0125252608/

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2026年6月17日より『Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） 2026年8月号』を発売いたします。

長雨シーズン突入で、アクティブ・カーライフも小休止

ただ気温のほうは、連日とは言わないまでも

突然夏日に突入する急変ぶりが昨年の酷暑を彷彿させる

今年も同様の傾向が続くなら、長く厳しい夏が待っている

多少の期間ならガマンできても

数ヵ月続く酷暑は身体はもちろん愛車に対するリスクも大きい

対策するなら、スタートのタイミングこそが絶好のチャンス

今年こそはクールにやり過ごすことができるよう今のうちから対策を始めよう

そして、その先に待っているのが夏ドライブ＆レジャー

待望の時をより有意義なものにするためにも、準備は早めに、今のうちに

令和八年のイヤーモデルを速報するカーAVプレビュー特集と合わせ

先行情報てんこ盛りでどうぞ！

真夏の日差しと熱が愛車に掛ける負担はどんなもの？ 対策グッズを使った効果検証を含め、サーモグラフ画像で熱のリスクを可視化。

令和八年における最新の暑さ対策グッズをご紹介。サンシェードを始めとする手頃なアクセサリーから、設備クラスの大型アイテムまでピックアップ。

直前の準備でバタ付かないよう、夏旅に向けた準備も今のうちに。この夏注目のグッズ＆ギアを厳選してガイド。

レジャーだけでなく、日頃のケア＆メンテにも大活躍必至！ かの有名ブランドがついに発売する、流行りのブロワーに熱視線。

カーグッズの花形であるAV機器も2026年のイヤーモデルがお目見え！ 今月は速報仕立てに、注目新製品を一気プレビュー！

＜目次＞

=CONTENTS=

5-35熱害回避の方法論

37-47夏旅準備、一番乗り！

49トップインタビュー「言霊」

50-51CarGoods Tasting「ハンディファン」

52CarGoods Seasonal「クールアイテム」

53-60王道カー用品最新事情「トレンド・サーチライト」

61-63月イチTESTプログラム「用品考課」

65-74カーAVナビゲーター

76-79【特別レポート】人とくるまのテクノロジー展 2026

81CarGoods Review「雹カバー」

82CarGoods Quest「モバイルアクセサリー 編」

83-95グッズ＆アイテム最前線「NEW GOODS SERVER」

97-105よろずINFORMATION「CGMかわら版」

106カー用品逸品図鑑「DJI Power 1000 mini White」

107アフターパーツ解体新書「サンバイザー取り付けシェード」

108技術の深層「車いす用可搬形スロープ」

109研究所通信「振り子式加速度低減システム」

110日本各地の鉄道風景をたどる「鉄道をゆく」

111編集長私信「CarMONO」

112-113大人の遊び時間「煩悩BUONO」

114-115セールス＆欲しいMONOランキング

116-123ガレージトーク

124-125読者モニターREPORT「使ってわかった！ぶっちゃけ告白!!」

Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） ２０２６年８月号

２０２６年６月１７日発売

定価７７０円（税込）

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0125252608/

＜Car Goods Magazine（カーグッズマガジン）とは＞

すべてのクルマユーザーのための『クルマ生活応援マガジン』



ターゲットテーマは安全・快適・快感。

『クルマ生活応援マガジン』の路線を徹底的に強化、カー用品からアウトドアグッズまでワイドレンジに、とりわけ、新製品に関わる情報を、読者の立場に立って装着ノウハウ、使用テスト、購入アドバイス等をご紹介。

クルマ生活のバイブルとしての絶対的な地位を確立します。

業界、メーカー、販売店とユーザーを結ぶ架け橋となるべく、カーグッズに関する多様な情報をご紹介いたします。





■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/





2026年6月17日

株式会社三栄