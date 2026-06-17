地元から世界へ！「DARTSLIVE Area Championship 2026 ～Road to SUPER DARTS～」が今年も開催。

株式会社ダーツライブ

セガサミーグループの株式会社ダーツライブ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員：阿部 東）は、全国各地のエリア最強プレイヤーを決定する「DARTSLIVE Area Championship 2026 ～Road to SUPER DARTS～」を開催。2026年6月20日（土）より、順次予選が開始します。

公式サイトはこちら :https://www.dartslive.com/dac/

全国各地のエリア最強プレイヤー“エリアチャンピオン”が決まる

昨年のエリアチャンピオン8名。

「DARTSLIVE Area Championship」とは、対象のダーツライブ設置店を予選会場とし、全国各地のエリア最強プレイヤーを決定するイベントです。全国を「北海道・東北エリア」「関東エリア」「中部・北陸エリア」「近畿エリア」「中国・四国エリア」「九州・沖縄エリア」の6つに分け、関東エリア、近畿エリアからは2名、その他の4エリアからは1名ずつのエリアチャンピオンが選出されます。

エリア決勝からは昨年度のエリアチャンピオン8名がシード枠にて参戦。エリアチャンピオンの座をかけた戦いを通じて、盛り上がりが期待されます。

■スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43246/table/192_1_cd1e09b11c00a07d851b27303c9bdff4.jpg?v=202606171252 ]

※予選開催日程は、開催店舗によって異なります。詳細な日程は各店舗へお問い合わせください。

※予選開催店舗一覧は、随時更新していきます。参加をご希望の方は、予選開催店舗一覧をご確認の上、ご希望の店舗へエントリーください。

地元から世界へ。店舗から始まる夢への道。

予選は、対象のダーツライブ設置店で開催。本イベントに参加するにあたりプロ資格は必要なく、日本在住の20歳以上であればどなたでもご参加いただけます。

さらに、12月には、エリアチャンピオンのみが参加できるNo1決定戦の開催を予定しております。優勝者には、ダーツ世界一決定戦「SUPER DARTS 2027」への出場権が与えられます。

地元の店舗予選から始まり世界大会への出場。夢のあるイベントとなっております。自身の実力試しとして、お近くの店舗にお問い合わせの上お気軽にご参加ください。

SUPER DARTS 2027とは :https://www.dartslive.com/superdarts/ja/

また、予選開催店舗では、大会に参加するプレイヤー以外の方もお楽しみいただけるキャンペーンを各種ご用意。グッズの先行販売やデジタルコンテンツの配布等、店舗のさらなる活性化を目指します。

本イベントを通じ、各エリア・店舗の活性化、新たなプレイヤーの発掘につなげてまいります。

■プレイヤー エントリー方法公式サイトはこちら :https://www.dartslive.com/dac/

株式会社ダーツライブについて

株式会社ダーツライブは、国内のオンラインダーツマシン設置総台数第1位のダーツマシンメーカーです。ゲーム機器開発からサービスの創出、大会運営など、リーディングカンパニーとして事業を推進しながら、ダーツを通したSDGs活動など社会貢献活動も行っています。

https://www.dartslive.co.jp/