ニューヨーク初！XR技術で“自由の物語”を巡る体験型バスツアーが登場

株式会社ネイキッド

株式会社ネイキッド（NAKED, INC.、東京都渋谷区、代表：村松亮太郎）は、株式会社エイチ・アイ・エス（HIS）、RideVision株式会社との共同プロジェクトとして、XR（エクステンデッドリアリティ）技術を活用した観光エンターテインメントツアー『XploreRide New York produced by NAKED, INC.』において企画・演出・制作を手がけます 。本ツアーは、2025年2月にスタートし好評を博したハワイ版に続く第2弾として、アメリカ建国250周年（America250）を迎えるニューヨーク・マンハッタンにて2026年7月1日より運行を開始いたします 。

■移動する車内で景色とCGがシンクロする、新感覚のXRシネマティック・アトラクション

NAKED, INC.（ネイキッド）は、横浜、ハワイ・ホノルルにてXR技術（VR/AR/MR）を活用した体験型バスツアーを企画・演出。現実の街並みにデジタルアートを融合させた新たな観光エンターテインメントのノウハウを培ってきました 。

今回、満を持して登場する舞台は、アメリカの象徴とも言える大都市・ニューヨーク 。ダブルデッカーバスに乗り込み専用ヘッドセットを装着すると、現実のニューヨークの景色と高度なセンシング技術によるCG映像が完全にシンクロ 。バスの移動速度とも連動した独自のシステムにより、VR酔いを抑えた快適でダイナミックな没入体験を実現しました 。

本ツアーのテーマは『自由（Freedom）』。2026年の「アメリカ建国250周年（America250）」のお祝いに連動し、ゲストは案内役である「自由の女神の精霊」に導かれながら、マンハッタンに隠された“自由の物語”を巡る冒険へと出発します 。

ミッドタウンの主要スポット（ブライアント・パーク、ニューヨーク公共図書館、タイムズスクエアなど）を巡りながら、1880年代へのタイムトラベル、ニューヨーク近代美術館（MoMA）で体感するゴッホの絵画世界、きらびやかなブロードウェイの演出、そして世界を揺るがす「自由を奪う敵」とのトーチを使ったインタラクティブなバトルなど、「WOW（驚き・スリル・感動・喜び）」要素が次々と押し寄せます 。

観光（Sightseeing）×ライド（Ride）×アトラクション（Attraction）が融合した、乗客自らが主人公となるシネマティック・XRバスツアーをぜひご体験ください 。

＜『XploreRide New York produced by NAKED, INC.』 イメージ＞

■『XploreRide New York produced by NAKED, INC.』 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8210/table/1164_1_3b63d14edca55a61501e9fdcece6ca97.jpg?v=202606171252 ]

■ NAKED, INC.（ネイキッド）について

1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。2025年から、京都駅ビル東広場を舞台に、京都の伝統・食・アートが融合した文化発信を担う『庭プロジェクト』を始動し、観光と日常が交差する新たな文化体験の創出に取り組んでいる。

代表作には、東京駅プロジェクションマッピング『TOKYO HIKARI VISION』、世界で開催中の花の体感型アート展『NAKED FLOWERS』、食×アートの体験型レストラン『TREE by NAKED yoyogi park』、『NAKED桜の新宿御苑2023』、G7広島サミット 社交夕食会演出、シンガポール屈指の動物園マンダイ・ワイルドライフ・リザーブとのコラボイベント、『NAKED meets 二条城』、京都駅ビル東広場のリニューアルプロジェクト『庭プロジェクト』など。

■NAKED, INC. ：https://naked.co.jp

■Official Instagram ： https://www.instagram.com/naked_inc/

■Official Facebook： https://www.facebook.com/NAKEDINC.official

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■Official YouTube ：https://www.youtube.com/c/NAKEDINC