【セサミストリートマーケット】今年も「キャラクターかき氷」の季節がやってきた！ビジュアルやフレーバーをアップデートした全8種のスペシャルラインアップで心も身体もひんやり涼しく〈6月25日(木)～〉

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：近藤広幸)が展開する物販・カフェ・ワークショップを複合した世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア「SESAME STREET MARKET(セサミストリートマーケット)」は、夏季限定カフェメニュー「キャラクターかき氷」を2026年6月25日（木）よりセサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、阪神梅田本店、玉川高島屋S.C.店にて発売いたします。

セサミストリートマーケットの夏の定番人気カフェメニュー「キャラクターかき氷」が、今年の夏もさらにパワーアップして登場！

今年はエルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカー、アビー、アーニー、バートの7キャラクターに加え新たに“レインボー”が仲間入り。全8種のかき氷たちが、夏の訪れをにぎやかに彩ります。

かき氷には、不純物や雑味が少なく、口どけの良さが特長の信州深層天然水の氷を使用。ベースとなる氷のおいしさを活かしながら、各キャラクターの魅力を表現するためにそれぞれの素材本来の色味を活かしたシロップに新鮮なフルーツやクリーム、アイスクリーム、シャーベットをご用意。加えて、小豆やぎゅうひ、ココナッツなど、味わいや食感にアクセントを添える素材を組み合わせました。

今年は“レインボー”が新たに加わるだけでなく、各キャラクターのフレーバーのバリエーションや色合いもアップデートし、キャラクターの魅力がより一層引き立つ仕上がりに。アーニーの“栗&ほうじ茶”や、バートの“プリン”など、まるで本格デザートのような味わいを楽しめるフレーバーも登場します。思わず写真を撮りたくなるようなインパクト抜群のビジュアルと、素材の風味をしっかりと感じられる本格的な味わいを両立した、夏季限定のスペシャルメニューです。

期間中はエルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、レインボーを皮切りに、オスカー、アビー、アーニー、バートが期間限定メニューとして順次登場。夏から初秋にかけて長くお楽しみいただけるラインアップをご用意しております。

今年もセサミストリートマーケットのキャラクターかき氷で、ひんやり涼しい夏のひとときをお過ごしください。

・メニューラインアップ

【第一弾（2026年6月25日（木）～】

〈通期販売メニュー4種：2026年6月25日（木）～8月31日（月）〉

エルモ（いちご&ミルク）

\1,480

鮮やかな赤が目を惹くエルモのかき氷は、王道のいちご&ミルク味。

甘酸っぱい苺シロップはたっぷりとかけた練乳と合わせることでミルク感がより引き立ち、濃厚でまろやかな味わいをお楽しみいただけます。トップには果肉感たっぷりのいちごを贅沢に盛り付け、氷の下にはなめらかなパンナコッタをしのばせました。

食べ進めるたびに異なる味わいが口いっぱいに広がる、まるでスイーツのような贅沢なかき氷です。

クッキーモンスター（白ぶどう&ヨーグルト）

\1,480

夏らしいブルーが映えるクッキーモンスターは、白ぶどう&ヨーグルト味。

爽やかな白ぶどうシロップに生ブルーベリーをトップにも中にもたっぷりと合わせ、夏にぴったりのすっきりとした味わいに仕上げました。氷の中にしのばせたヨーグルトシロップがやさしい酸味を添え、フルーティーな甘さをより引き立てます。

さっぱりとした後味の中にも満足感があり、最後まで飽きずに楽しめる一品です。

ビッグバード（マンゴー&ココナッツ）

\1,480

明るいイエローのビッグバードはマンゴー&ココナッツ味。

マンゴーのトロピカルな甘みとジューシーな果実感が口いっぱいに広がります。

仕上げにふりかけたココナッツがマンゴーの甘みをより引き立て、シャリっとした氷の中にザクっとしたココナッツの食感がアクセントとして重なる、南国気分あふれるかき氷です。

レインボー（いちご&白ぶどう&マンゴー）

\1,980

今年はカラフルな見た目が夏気分を盛り上げるレインボーかき氷が新たに登場！

苺、白ぶどう、マンゴーの3種のシロップを使用し、それぞれ異なる果実の味わいを一度にお楽しみいただけるにぎやかな一品に仕上げました。トップには、果実の甘みや酸味を引き立てるバニラアイスやクリームをあわせ、仕上げにはエルモ、クッキーモンスター、ビッグバードの顔チョコをトッピング。見た目にも心ときめく、特別感あふれるかき氷です。

〈前期限定メニュー：2026年6月25日（木）～7月22日（水）〉

オスカー（抹茶&ミルク）

\1,480

深みのあるグリーンのオスカーは抹茶&ミルク味。

まろやかな抹茶ミルクに小豆とぎゅうひをたっぷりと盛り付けた、和スイーツのようなビジュアルが目を惹く一品です。抹茶のほろ苦さや小豆のやさしい甘さ、もちっとしたぎゅうひの食感が重なり合う、どこかほっとするような和の味わいをお楽しみいただけます。

〈後期限定メニュー：2026年7月23日（木）～8月31日（月）〉

アビー（ピーチ）

\1,480

淡いピンクにきゅんとするアビーのかき氷は、やさしい甘さの桃シロップにごろっとした桃の果肉、さらにピーチシャーベットをトッピングした桃づくしの一品。みずみずしい桃の果実感とふわっとした甘い香りが口いっぱいに広がる、満足感たっぷりのかき氷です。

トップのホイップクリームと混ぜ合わせれば、よりまろやかでミルキーな味わいをお楽しみいただけます。

【第二弾（2026年9月1日（火）～9月30日（水））】

アーニー（栗&ほうじ茶）

\1,780

落ち着いたブラウンのアーニーは、栗&ほうじ茶味。

香ばしいほうじ茶シロップになめらかなモンブランクリームをたっぷりと重ね、まるでケーキのような上品な一品に仕上げました。食べ進めるたびに広がるほうじ茶の香ばしい風味と、モンブランのやさしく濃厚な甘さが絶妙に重なり合い、和と洋それぞれの魅力を一度に楽しめる味わいに。

ふわふわの氷とクリームが溶け合うことで、よりなめらかで奥行きのある味わいへと変化する、最後まで食べ応え抜群のかき氷です。

バート（プリン）

\1,780

やさしいイエローのバートはプリン味。

プリンを混ぜ込んだとろみのあるシロップに、氷の中にはカラメルソースを合わせ、どこか懐かしくも新鮮な味わいに仕上げました。ふわりと広がるプリンのまろやかな甘さとカラメルソースのほろ苦さがよく合います。

トップに重ねたクリームと混ぜ合わせれば、よりクリーミーな口あたりに。

サクサクとしたコーンフレークの食感や香ばしさも楽しみながらお召し上がりください。

※金額はすべて税込表記となります。

・販売について

■発売日：

【第一弾】

〈通期販売〉6月25日（木）～8月31日（月）

エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、レインボー

〈前期限定〉6月25日（木）～7月22日（水）

オスカー

〈後期限定〉7月23日（木）～8月31日（月）

アビー

【第二弾】

・9月1日（火）～9月30日（水）

アーニー、バート

※各店、各日数量限定となります。

※食材状況により、終了が早まる可能性がございます。

■店舗所在地：

セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目1 サンシャインシティ 専門店街アルパ1階



セサミストリートマーケット アーバンドック ららぽーと豊洲店

〒135-0061東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲 サウスポート1階 区画番号1791

セサミストリートマーケット 阪神梅田本店

〒135-0061大阪府大阪市北区梅田1丁目13-13 阪神梅田本店6階

セサミストリートマーケット 玉川高島屋S.C.店

〒158-0094 東京都世田谷区玉川2丁目27-5 玉川高島屋S.C. マロニエコート1階

「セサミストリートマーケット」について

<ブランド名＞

SESAME STREET MARKET（セサミストリートマーケット）

＜コンセプト＞

ー Discover Sesame Street World ー

カフェ・物販・ワークショップの3つの業態を中心に構成された世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア・セサミストリートマーケットは『セサミストリート』を通して未知の世界や普段触れることのないものへの発見や気づきが広がる空間です。

カフェでくつろぎ、ショッピングを楽しみ、遊びながら感性を育み、誰もが思わず笑顔になる場所を提案します。

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・「株式会社マッシュスタイルラボ」について



「私たちの発想を形にし、人々に幸せを届ける。」という企業理念のもと、ファッション、ビューティー、フード、デザイン、不動産など多岐にわたる事業を展開しているマッシュグループのファッション事業を担っています。1998年にグラフィックデザイン会社として設立し、2005年にファッション事業へ参入。ファッションブランド「SNIDEL」をはじめルームウェアブランド「gelato pique」など全20ブランドを、国内のみならず、アジアを中心にアメリカなど世界へ事業を展開しています。みんなが同じ服を着なくていい。誰かのためではなく、自分のために、自分が笑顔になれるものを着ればいい。そんな想いで、明確なコンセプトのもと、個性の違うブランドが次々に生まれています。

URL：https://www.ms-lab.com/

・「セサミストリート」について

セサミストリートは、1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は190以上の国と地域で展開しています。公民権運動の時代、ジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットによって生み出されたこの番組は、にぎやかな街並みを舞台に、音楽やかわいらしいパペットたち、アニメーションを織り交ぜながら、就学前に必要な基礎学力はもちろん、思いやりや優しさ、インクルージョンといったメッセージを伝えてきました。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった愛らしいキャラクターたちが活躍し、識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念な研究に基づく教育コンテンツを通じて、世界中で幼児向けコンテンツの模範として高く評価されています。セサミストリートは、国際的な非営利団体セサミワークショップによって制作されています。

・「セサミワークショップ」について

セサミワークショップは、「セサミストリート」をはじめ様々な活動を世界中で展開している非営利団体です。50年以上にわたり、教育、メディア、研究を融合させ、心や感性を豊かにする楽しい体験を創出してきました。すべての子どもたちがかしこく、たくましく、やさしく育つよう支援するという理念を掲げ、より良い世界を目指して、190以上の国や地域で良質な幼少教育を届けています。

世代を超えて親しまれるキャラクターや番組、コミュニティーへのアウトリーチ活動は、子どものニーズに応えるため、深い専門知識に基づき設計されています。就学準備や問題解決能力の向上、こころの健康や健全な自己形成まで多岐にわたるテーマを扱い、保護者の価値あるパートナーとして、そして子どもたちの信頼できる友達として、セサミワークショップは子どもと家族に寄り添います。HP: www.sesameworkshop.org, www.sesamestreetjapan.org

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