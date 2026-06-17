ツクールシリーズ最新作『ACTION GAME MAKER』1周年記念！ 2.5D対応アップデート & 期間限定無料体験版配信

株式会社KADOKAWA

このたび、株式会社KADOKAWAのグループ会社である株式会社Gotcha Gotcha Games（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：成田聖、以下弊社）は、ツクールシリーズ最新作『ACTION GAME MAKER』の正式発売1周年を記念したバージョン1.3のリリースと、期間限定の無料体験版の配信をお知らせします。

今回のアップデートでは、3D背景を使った2.5Dゲームを制作する機能をはじめ、便利機能や分かりやすいサンプルプロジェクトなどを提供しております。無料体験版と合わせて、ぜひこの機会にお試しください。

概要

■2.5D機能実装の『ACTION GAME MAKER』バージョン1.3リリース！

本日2026年6月17日(水)、本日『ACTION GAME MAKER』は正式発売より1周年となりました。1周年を記念し、バージョン1.3となるメジャーバージョンアップを配信いたしました。このアップデートでは、2.5D機能の実装やHDR機能の活用サンプルなどのゲームのヴィジュアル面を大きく強化する機能や、RPGツクールシリーズのプラグインのように実行アクション/条件を作成・共有できる機能などが含まれます。また、今後のアップデート計画に関するプロデューサーレター#19を発信しました。

◯バージョン1.3の特徴・2.5D機能の実装

アクションゲームツクールシリーズとしては初となる、3D背景を使った2.5Dゲームを制作する機能を実装しました。この機能では、3Dモデルを既存の2Dゲーム空間の背景として使うことができます、操作部分やキャラクターは2Dのままなので、制作難易度はそのままで2.5Dゲームを制作できます。

・シェーダー＆HDR機能サンプルプロジェクト

シェーダー機能やHDR機能の活用方法を解説するサンプルプロジェクトです。ベースエンジンであるGodot Engineの強力なヴィジュアル表現機能を使うことで、全く同じ素材であってもより現代的で美しい表現をすることが可能です。

シェーダー＆HDR機能:無し

シェーダー＆HDR機能:有り

・カスタムアクションプラグイン機能の実装

RPGツクールシリーズのプラグイン機能のように、GDScriptを使って作成したプラグインをプロジェクト内に配置するだけで、ACTION GAME MAKERで利用可能な遷移条件や実行アクションを増やすことが可能になりました。

この機能により、プログラミングがわからない方でも、他のクリエイターが作成したスクリプトをプラグインとして簡単に利用できるようになりました。

◯プロデューサーレター#19にて開発計画を発表

今後のアップデート計画として、Godot4.6.3へのベースエンジンのアップデート、ヴィジュアルスクリプトの動作性のさらなる改善、UI/UXの改善・変更を行うことを発表しました。

プロデューサーレターについて詳しくはSteam Newsをご確認ください

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/news/app/2987180/view/694263679493865857

■『ACTION GAME MAKER』体験版の再配信！

本日2025年6月17日(水)から2026年7月17日(金)までの約1ヶ月間、ゲームのエクスポート機能を除く、バージョン1.3時点のACTION GAME MAKERのすべての機能をご利用いただける体験版をSteamにて期間限定で配信させていただきます。アップデートにより進化したACTION GAME MAKERをこの機会にぜひご体験ください。

体験版はSteamストアページにて配信中です。詳しくはストアページをご確認ください

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/2987180/ACTION_GAME_MAKER/

■ACTION GAME MAKERとは？

誰でもプログラミングなしで2Dアクションゲームが制作できる、「Maker(ツクール)」シリーズの最新作です。

2018年にPC向けに発売された『アクションゲームツクールMV』の後継作品で、前作の特長を引き継ぎつつも、ベースエンジンとして「Godot Engine」を採用したことで、より高度な作品制作が可能となっています。

■『ACTION GAME MAKER』情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/19544_1_81c94a04481710461bae717beb69b8cb.jpg?v=202606170552 ]

■関連サイトURL、公式Xアカウント

●『ACTION GAME MAKER』Officialページ： https://ggg.rpgmakerofficial.com/action-game-maker

●公式コミュニティサイト『RPG MAKER GUILD』：https://guild.rpgmakerofficial.com/c/agmaker/5

●アクツク情報局 公式X： https://x.com/PGMMV_jp