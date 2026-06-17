森 香澄 初の美容本『戦略的かわいいの作り方』9月1日(火)に美容誌『美的』より発売決定！

株式会社小学館

【単行本概要】

『戦略的かわいいの作り方-森 香澄のかしこい美容メソッド-』

発売予定日：2026年9月1日（火）

定価：1,980円（税込）

体裁：四六判・192ページ

発売：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09311615

森 香澄の“あざとかわいい”の戦略がたっぷり(ハート) 誰でも真似できる77の美容メソッドを詰め込んだ初の美容本

タレント・俳優として多方面で活躍し、“令和のあざと女王”として注目を集める森 香澄さん。この度、美容誌『美的』とタッグを組み、自身初の美容本『戦略的かわいいの作り方-森 香澄のかしこい美容メソッド-』が2026年9月1日(火)に小学館より発売することが決定しました。テレビやSNSで話題を呼ぶ森さんの“あざとかわいさ”の魅力の裏側には、徹底した美への試行錯誤と磨き上げられたロジックがありました。30代に突入し、より美しさに磨きをかけていく森さんの「計算され尽くされたかわいさ」を誰でも実践できるよう、77のメソッドで紹介します。

本書は、「大学生～局アナ時代に研究を重ねて生み出したメイクテクニック」「－7kgのダイエットに成功した“スフレっぽボディ”の作り方」「忙しくてもブレない透明感肌を保つための美容習慣」「徹底した自己分析で磨き上げてきた強メンタル論」の4章で構成。美的.com連載『森 香澄の戦略的人類モテBEAUTY』の内容も盛り込みながら森 香澄さんの美の哲学を自身の言葉で紐解きます。

本書初出しとなる、こだわりたっぷりのカラコン選びや、美容医療との付き合い方、最新のダイエット方法などの実践的な情報に加え、ここだけの恋愛&結婚観といった内面も深掘り。さらに、美肌や美ボディの魅力を存分に堪能できる撮り下ろし写真を50点以上掲載。ナチュラルな表情から凛とした美しさまで、多彩な魅力を収めたビジュアルは必見です。本書を読めば、森 香澄がなぜこんなにもかわいく、そして愛されるのかが一目瞭然です！

【森 香澄さんからのメッセージ】

森 香澄です。この度、美容本を発売させていただくことになりました！

美容も好き。トレンドも好き。でも大切なのは“流行るもの”より“似合うもの”。

忙しい毎日の中でも無理なく続けられて、自分らしく心地よくいられる美容を探し続けてきました。

その中で見つけた私が本当にやってよかった77の美容法を、素敵な写真とともに1冊にしました。今までお伝えできていなかったことも、惜しみなく綴っています。

戦略的かわいいの作り方を、楽しんでいただけたら嬉しいです。

東京でのトークイベント、4都市でのお渡し会開催決定！

本書の発売を記念してイベントも決定！ 東京では、森さんと直接美容についてお話できる小規模イベント「森 香澄と美容の本音トーク♫ー美容好きの皆さま、たっぷり話しましょう！ー」を開催。さらに、東京・大阪・名古屋・福岡の4都市でのお渡し会も開催予定です。多忙を極める森さんと直接目を見てお話しできるチャンスです。ぜひご期待ください。

【イベント概要】

〈トークショー＆お渡し会〉※トークショーは東京限定になります。

場所：代官山 蔦屋書店（東京）

日時：2026年9月5日（土）12:00～予定

第一部：「森 香澄と美容の本音トーク♫ー美容好きの皆さま、たっぷり話しましょう！ー」

第二部：発売記念お渡し会

詳細・お申し込みはこちら：https://store.tsite.jp/daikanyama/event/beauty-health/55037-1531100614.html(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/beauty-health/55037-1531100614.html)

※申込開始日時：6月20日（土）12時～

※トークショーは抽選、お渡し会は先着でのお申し込みとなります。

〈発売記念お渡し会〉※いずれもお申し込みは先着になります。

場所：HMV&BOOKS NAMBA（大阪）

日時：9月6日（日）12:00～予定

詳細・お申し込みはこちら：https://www.hmv.co.jp/store/event/55637/(https://www.hmv.co.jp/store/event/55637/)

※申込開始日時：6月20日(土)12時～

場所：星野書店（名古屋）

日時：9月13日（日）12:00～予定

詳細・お申し込みはこちら：https://hoshinoshoten.jp/event/morikasumieventjunkudonagoya/(https://hoshinoshoten.jp/event/morikasumieventjunkudonagoya/)

※申込開始日時：6月20日(土)12時～

場所：HMV&BOOKS HAKATA（福岡）

日時：9月27日（日）12:00～予定

詳細・お申し込みはこちら：https://www.hmv.co.jp/store/event/55638/(https://www.hmv.co.jp/store/event/55638/)

※申込開始日時：6月20日(土)12時～

【森 香澄（もり・かすみ） プロフィール】

1995年6月16日生まれ、東京都出身。元テレビ東京アナウンサー。2023年よりフリーに転身し、タレント、俳優としても活躍。親しみやすいキャラクターと高いセルフプロデュース力で幅広い世代から支持を集め、SNSの総フォロワーは250万人以上。ダイエットやセルフメイクなど、自身の美容事情を定期的に発信。美的.comでは彼女の美のメソッドをたっぷり詰め込んだ連載「森 香澄の戦略的人類モテBEAUTY」で人気を博す。