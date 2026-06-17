「岸辺露伴は動かない 懺悔室」ブルーレイ・DVDが発売！！
高橋一生を主演に迎えて実写ドラマ化され大きな反響を呼んだ「岸辺露伴は動かない」。
今回、邦画初“全編イタリア・ヴェネツィアロケ”で映像化を実現した「岸辺露伴は動かない 懺悔室」のブルーレイ・DVDが2026年8月5日に発売します！
NHKエンタープライズでは、『岸辺露伴は動かない 懺悔室』のブルーレイ・DVDを2026年8月5日(水)に発売します。
★ 漫画「岸辺露伴は動かない」の原点であり、高い人気を誇る「懺悔室」を“世界遺産”の街・ヴェネツィアで邦画初となるオールロケを敢行し完全実写化。
原作に映画オリジナルのエピソードを加え、時空を超えて続く「呪い」に満ちた極上サスペンスが完成した。
★ 新作及び実写日本映画では第1位を記録！（劇場公開日5/26付週末興行収入ランキング）。
満足度96％の圧倒的な高評価！（映画館での出口調査）
★ 原作はシリーズ累計発行部数１億２千万部超を誇る荒木飛呂彦の大人気コミック「ジョジョの奇妙な冒険」から生まれたスピンオフ「岸辺露伴は動かない」。
★ 豪華版の特典DISCには秘蔵映像を多数収録。
映画完成報告イベントや公開記念舞台挨拶、出演者インタビュー、メイキング映像は、オールヴェネツィアロケに完全密着した撮影の裏側を長時間収録！豪華キャスト陣と渡辺監督による特別座談会も必見です！
【豪華版レーベル】
★ 豪華版の封入特典には貴重なオフショット写真も含む50ページを超える特製ブックレットに、あのポップコーンをモチーフにしたオリジナル巾着袋などを封入！
【ブックレットイメージ】
【オリジナル巾着イメージ】
表
裏
★ 音声特典は映画本編のオーディオコメンタリーを収録。
豪華メンバーによる本音トークと撮影秘話は必聴！インナージャケットは、豪華版の三方背同様、赤色を基調としたクラシックなビジュアルです。
【インナージャケットビジュアル】
※デザインやビジュアルに関しては変更となる可能性があります。
さらに弊社ECサイト「NHKスクエア」、Amazon.co.jp、楽天ブックス、上新、アニメイト、セブンネットショッピング、HMVでは、それぞれご購入された方にオリジナル特典をプレゼントするキャンペーンを実施中！
【NHKスクエアオリジナル特典】
岸辺露伴のペンのロゴをあしらった、ゴールドに輝く保冷温タンブラー1点と、主演・高橋一生さんのブロマイド写真1点を、弊社ECサイト「NHKスクエア」でご購入された方限定で差し上げます。
【NHKスクエア限定 オリジナル特典】
■ オリジナル保冷温タンブラー1点・ブロマイド写真1点
NHKスクエア「岸辺露伴は動かない 懺悔室」特設ページ
https://www.nhk-ep.com/special/rohan/zangeshitsu
【Amazon.co.jpオリジナル特典】
■ キャラファインマット1点
【Amazon.co.jp限定】岸辺露伴は動かない 懺悔室 豪華版（初回生産限定） ブルーレイ 全3枚（限定特典：キャラファインマット） [Blu-ray]
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GV4DCX4K
【Amazon.co.jp限定】岸辺露伴は動かない 懺悔室 豪華版（初回生産限定） DVD 全3枚（限定特典：キャラファインマット）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GV49TQ8X
【楽天ブックスオリジナル特典】
■ L判ブロマイド写真1点
【楽天ブックス限定先着特典】岸辺露伴は動かない 懺悔室 豪華版（初回生産限定）ブルーレイ BOX【Blu-ray】(L判ブロマイド(楽天ブックス ver.))
https://books.rakuten.co.jp/rb/18587157/
【楽天ブックス限定先着特典】岸辺露伴は動かない 懺悔室 豪華版（初回生産限定）DVD BOX(L判ブロマイド(楽天ブックス ver.))
https://books.rakuten.co.jp/rb/18587178/
【上新オリジナル特典】
■ L判サイズブロマイド(Joshinディスクピア ver.)1点
[Joshinオリジナル特典付] 岸辺露伴は動かない 懺悔室 豪華版 ブルーレイ BOX(初回生産限定)
https://joshinweb.jp/dp/4988066250309.html
[Joshinオリジナル特典付] 岸辺露伴は動かない 懺悔室 豪華版 DVD BOX(初回生産限定)
https://joshinweb.jp/dp/4988066250316.html
【アニメイトオリジナル特典】
■ L判ブロマイド(アニメイトver.)1点・オリジナル缶バッジ（56mm）1点
【Blu-ray】映画 実写 岸辺露伴は動かない 懺悔室 豪華版（初回生産限定）ブルーレイ BOX
https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3437576/
【DVD】映画 実写 岸辺露伴は動かない 懺悔室 豪華版（初回生産限定）DVD BOX
https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3437578/
【セブンネットショッピングオリジナル特典】
■ L判ブロマイド（セブンネットver.）1点
岸辺露伴は動かない 懺悔室 豪華版（初回生産限定）＜セブンネット限定特典付き＞(Blu-ray Disc)
https://7net.omni7.jp/detail/1400982518
岸辺露伴は動かない 懺悔室 豪華版（初回生産限定）＜セブンネット限定特典付き＞（DVD）
https://7net.omni7.jp/detail/1400982519
【HMVオリジナル特典】
■ L判ブロマイド(HMV ver.)1点
岸辺露伴は動かない 懺悔室 豪華版 【初回生産限定】ブルーレイ BOX
https://www.hmv.co.jp/artist_Movie_000000000043933/item_%E5%B2%B8%E8%BE%BA%E9%9C%B2%E4%BC%B4%E3%81%AF%E5%8B%95%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%84-%E6%87%BA%E6%82%94%E5%AE%A4-%E8%B1%AA%E8%8F%AF%E7%89%88-%E3%80%90%E5%88%9D%E5%9B%9E%E7%94%9F%E7%94%A3%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%80%91%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%A4-BOX_16801932
岸辺露伴は動かない 懺悔室 豪華版 【初回生産限定】DVD BOX
https://www.hmv.co.jp/artist_Movie_000000000043933/item_%E5%B2%B8%E8%BE%BA%E9%9C%B2%E4%BC%B4%E3%81%AF%E5%8B%95%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%84-%E6%87%BA%E6%82%94%E5%AE%A4-%E8%B1%AA%E8%8F%AF%E7%89%88-%E3%80%90%E5%88%9D%E5%9B%9E%E7%94%9F%E7%94%A3%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%80%91DVD-BOX_16801933
【豪華版（初回生産限定）収録内容】(予定)
◆ 本編DISC
- 本編110分
- 特典映像（PR映像集）
- 超特報、特報、本予告、15秒スポット（奇妙な呪い編／最大の危機編）、メイキングPV、劇場用マナー予告映像 「岸辺露伴」特別バージョン
- 音声特典：映画本編オーディオコメンタリー
出演：高橋一生、飯豊まりえ、井浦新、渡辺監督
◆ 特典DISC１
- 完成報告会見 （登壇：高橋一生、飯豊まりえ、井浦新、大東駿介、玉城ティナ、渡辺監督）
- ジャパンプレミア （登壇：高橋一生、飯豊まりえ、井浦新、戸次重幸、渡辺監督）
- 公開記念舞台挨拶 （登壇：高橋一生、飯豊まりえ、井浦新、大東駿介、戸次重幸、玉城ティナ、渡辺監督）
- 大ヒット御礼舞台挨拶 （登壇：高橋一生、飯豊まりえ、井浦新、大東駿介、戸次重幸、玉城ティナ、渡辺監督）
- アンコール舞台挨拶 （登壇：高橋一生、渡辺監督）
- 特別座談会 （高橋一生、飯豊まりえ、井浦新、大東駿介、玉城ティナ、渡辺監督）
◆ 特典DISC２
- メイキング映像集：映画『岸辺露伴は動かない 懺悔室』ヴェネツィアの記録
- 出演者インタビュー（高橋一生、飯豊まりえ、井浦新、玉城ティナ）
【豪華版（初回生産限定）封入特典】（予定）
◆ 三方背ケース
◆ 特製ブックレット（50ページ程度）
◆ オリジナル巾着袋
【通常版収録内容】(予定)
◆ 本編DISC
- 本編110分
- 特典映像（PR映像集）
超特報、特報、本予告、15秒スポット（奇妙な呪い編／最大の危機編）、メイキングPV、劇場用マナー予告映像 「岸辺露伴」特別バージョン
- 音声特典：映画本編オーディオコメンタリー
出演：高橋一生、飯豊まりえ、井浦新、渡辺監督
【通常版封入特典】
特製リーフレット（予定）
【出演】
高橋一生
飯豊まりえ ／ 玉城ティナ 戸次重幸 大東駿介 Andrea Bellacicco ／ 井浦新
原作：荒木飛呂彦「岸辺露伴は動かない 懺悔室」 （集英社ジャンプ コミックス刊）
監督：渡辺一貴
脚本：小林靖子
音楽：菊地成孔／新音楽制作工房
人物デザイン監修・衣裳デザイン：柘植伊佐夫
2026年8月5日（水）発売
【豪華版セルBlu-ray】品番：NSBX-54776 価格:\15,180（税込）\13,800（税抜）
劇場公開映画／セル／本編110分+特典映像（未定）+特典DISC１.（分数未定）+DISC２.（分数未定）／1920×1080i Full HD／本編（日本語 5.1ch DTS-HD Master Audio/日本語 2.0ch DTS-HD Master Audio/バリアフリー日本語音声ガイド 2.0ch DTS-HD Master Audio）+特典（日本語 2.0ch DTS-HD Master Audio※音声特典:2.0ch ドルビーデジタル）／二層／カラー／バリアフリー日本語字幕・英語字幕／3枚組／ブックレット
【豪華版セルDVD】品番：NSDX-54777 価格:\15,180（税込）\13,800（税抜）
劇場公開映画／セル／本編110分+特典映像（未定）+特典DISC１.（分数未定）+DISC２.（分数未定）／16:9LB／本編（日本語 5.1ch ドルビーデジタル/日本語 2.0ch ドルビーデジタル/バリアフリー日本語音声ガイド 2.0ch ドルビーデジタル）+特典（日本語 2.0ch ドルビーデジタル※音声特典:2.0ch ドルビーデジタル）
／片面二層／3枚組／カラー／バリアフリー日本語字幕・英語字幕／ブックレット
【通常版セルBlu-ray】品番：NSBS-54778 価格:\6,050（税込）\5,500（税抜）
劇場公開映画／セル／本編110分+特典映像（未定）／1920×1080i Full HD／本編（日本語 5.1ch DTS-HD Master Audio/日本語 2.0ch DTS-HD Master Audio/バリアフリー日本語音声ガイド 2.0ch DTS-HD Master Audio※音声特典:2.0ch ドルビーデジタル）／二層／カラー／バリアフリー日本語字幕・英語字幕／1枚／リーフレット付
【通常版セルDVD】品番：NSDS-54779 価格:\6,050（税込）\5,500（税抜）
劇場公開映画／セル／本編110分+特典映像（未定）／16:9LB／本編（日本語 5.1ch ドルビーデジタル/日本語 2.0ch ドルビーデジタル/バリアフリー日本語音声ガイド 2.0ch ドルビーデジタル※音声特典:2.0ch ドルビーデジタル）／片面二層／1枚／カラー／バリアフリー日本語字幕・英語字幕／リーフレット付
発行・販売元：ＮＨＫエンタープライズ (C)2025『岸辺露伴は動かない 懺悔室』製作委員会 (C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社
■ NHKスクエア商品ページ：
https://www.nhk-ep.com/products/detail/h54776AA (豪華版Blu-ray)
https://www.nhk-ep.com/products/detail/h54777AA (豪華版DVD)
https://www.nhk-ep.com/products/detail/h54778AA (通常版Blu-ray)
https://www.nhk-ep.com/products/detail/h54779AA (通常版DVD)
■NHKスクエア特設ページ
https://www.nhk-ep.com/special/rohan/zangeshitsu
■問合わせ先
NHKエンタープライズファミリー倶楽部 0120-255-288（受付時間9:00～18:00）