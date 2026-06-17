81 MUSIC FESTIVAL、メインスポンサーTraders Marketによる特別ホスピタリティを実施

81 MUSIC FESTIVAL 製作委員会

81 MUSIC FESTIVAL製作委員会（以下、当委員会）は、2026年6月27日（土）、東京・お台場のTOYOTA ARENA TOKYOにて開催する「81 MUSIC FESTIVAL（エイティーワン ミュージック フェスティバル）」において、メインスポンサーである株式会社Traders Marketによる特別ホスピタリティを実施・ご提供することが決定いたしました。

本施策は、81 MUSIC FESTIVALにご来場いただく皆さまに、より上質で記憶に残る音楽体験をお楽しみいただくため、メインスポンサーである株式会社Traders Marketの協力により実施するものです。

対象となるPLATINUMおよびGOLDチケット購入者には、イベント当日、会場での体験価値をさらに高める特別なおもてなしをご用意いたします。

PLATINUMチケットをご購入のお客様には、メインスポンサーである株式会社Traders Marketによる特別ホスピタリティの一環として、同社が日本総代理店を務めるシャンパーニュブランド「Champagne Collet」の「Champagne Collet Brut（750ml）」を、お一人様につき1本ご用意いたします。

Champagne Colletは、1921年にフランス・シャンパーニュ地方で誕生した、100年以上の歴史を誇るメゾンです。ガストロノミーシャンパーニュとしての哲学のもと、料理との調和を追求したエレガントなスタイルを確立。その洗練された味わいは、ハリウッドの主要映画賞である29th Critics' Choice Awardsで提供されるなど、世界のラグジュアリーシーンでも高く評価されています。

今回ご用意する「Champagne Collet Brut」は、81 MUSIC FESTIVALでの特別な一日をより華やかに締めくくる一本として、PLATINUMチケットをご購入のお客様へご提供いたします。

■Champagne Collet

https://collet.tr-market.jp/(https://collet.tr-market.jp/)

また、GOLDチケットをご購入のお客様には、同社が取り扱う「Nina’s Rose de Marie-Antoinette（750ml）」を、お一人様につき1本ご用意いたします。

Nina’s Rose de Marie-Antoinetteは、フランスの紅茶ブランド「Nina’s Marie-Antoinette」の世界観から生まれたスパークリングワインです。バラとリンゴの華やかな香りをまとった、優美で印象的な味わいが特徴です。フランス・ヴェルサイユのストーリーを感じさせる一本として、音楽とともに過ごした81 MUSIC FESTIVALの一日の思い出を、華やかな余韻で包み込みます。

■Nina’s Rose de Marie-Antoinette

https://marieantoinette.tr-market.jp/(https://marieantoinette.tr-market.jp/)

81 MUSIC FESTIVALは、国番号「81」を冠し、東京から世界へ向けて新たな音楽カルチャーを発信するフェスティバルです。世界で活躍するアーティストによるパフォーマンスに加え、会場全体での体験設計やホスピタリティを通じて、来場者一人ひとりにとって特別な一日となることを目指しています。

今回の取り組みを通じて、株式会社Traders Marketは単なるスポンサーとしての協賛にとどまらず、

来場者の体験そのものに寄り添う形で、81 MUSIC FESTIVALの世界観をより豊かに演出いたします。

※酒類の対象は20歳以上の方に限ります。

※20歳未満の方、車両を運転される方は対象外となります。

※対象チケットをお持ちのご本人様のみ対象です。

※当日のみ有効です。後日対応はできません。

※内容・提供条件は予告なく変更となる場合があります。

■株式会社Traders Market 代表取締役 田中 聖信氏 コメント

81 MUSIC FESTIVALは、日本の国番号である「81」を掲げ、東京から世界へ向けて新しい音楽カルチャーを発信する、非常に意義のあるプロジェクトだと感じています。



Traders Marketとしても、メインスポンサーとしてロゴを掲出するだけではなく、ご来場いただく皆さまの体験価値を少しでも高められるような形で関わりたいと考えてまいりました。

今回、PLATINUM・GOLDチケットをご購入いただいた皆さまに向けて、Champagne Colletをはじめとした特別なホスピタリティをご用意することで、音楽とともに記憶に残る時間を記念としてお持ち帰りいただければ幸いです。

81 MUSIC FESTIVALが、日本発の新しいエンターテインメントの形として、

多くの方々に愛される場となることを願っています。

株式会社Traders Market

代表取締役

田中 聖信

81 MUSIC FESTIVAL・インタビュー記事も併せてご覧くださいませ。

https://81musicfestival.com/260529interview/

■SNS連動キャンペーン「Find Your 81 キャンペーン」も実施

また、81 MUSIC FESTIVALでは、イベント開催に向けたSNS連動キャンペーン

「Find Your 81」を開始いたしました。

本キャンペーンは、日本の国番号であり、本フェスティバルの名称にも込められた「81」をテーマに、日常の中に隠れた“81”を探して楽しむ参加型企画です。時計の「8:01」、番号札、街中の看板など、

身の回りで見つけた“81”にまつわる写真や動画をInstagramストーリーズに投稿いただくことで、81 MUSIC FESTIVALを参加ユーザーと共に盛り上げる企画です。

今回は応募いただいた方の中から抽選で、当日会場内のオフィシャルバーで使用できるドリンクチケット50枚分をご用意いたします。



【応募方法】

１. 公式アカウント @81musicfestival をフォロー

２. 日常で見つけた“81”にまつわる写真・動画を、@81musicfestival のメンションとハッシュタグ #findyour81 をつけて各種SNSに投稿



【応募締切】

6月25日（木）23:59まで



【当選賞品】

ドリンクチケット50枚分

1名様

【チケットについて】

■PLATINUM（スタンディング）：26,000円（税込）

18歳以上入場可 入場特典付き

■GOLD（スタンディング）：18,000円（税込）

18歳以上入場可 入場特典付き

■GA（スタンド席・座席指定なし／着席可）：9,500円（税込）

18歳未満入場可*



*未就学児不可。満6歳以上の方はチケットをご購入頂きます。

13歳未満の方は保護者同伴でのみご入場可能です。

保護者を含めた2名様以上分のチケットをご購入いただき、当日は保護者と一緒にご入場頂きます。

【チケット販売ページ】

https://81musicfestival.zaiko.io/e/2026info

※予定枚数に達し次第販売終了

■イベントコンセプト

日本の国番号『81』

これは我々日本と世界をつなぐ「コード」であり、入口でもあります。



日本発となる本フェスティバルでは

「日本と世界をつなぐためのコード（CODE）から、すべての出発点（CORE）へ」

というストーリーに昇華。



音楽を中心に、様々な体験を有機的に組み合わせながら、

参加される皆様の感覚がアップデートされ、世界と繋がっていくことを目指しています。



▼コンセプトムービーはこちら

https://www.youtube.com/watch?v=I8XAFfAu2p4(https://www.youtube.com/watch?v=I8XAFfAu2p4)

■イベント概要

日時：2026年6月27日（土）12:00～21:30（予定）

場所：TOYOTA ARENA TOKYO（東京都江東区青海1-3-1）

入場料：■PLATINUM（スタンディング）：26,000円（税込）

18歳以上入場可 入場特典付き

■GOLD（スタンディング）：18,000円（税込）

18歳以上入場可

■GA（スタンド席・座席指定なし／着席可）：9,500円（税込）

18歳未満入場可*

*未就学児不可。満6歳以上の方はチケットをご購入ください。

13歳未満の方は保護者同伴でのみご入場いただけます。

保護者を含めた2名様以上分のチケットをご購入いただき、当日は保護者と一緒にご入場ください。

出演：THE KID LAROI、R3HAB、MRAK、JOHN MARTIN、VINI VICI B2B MR.BLACK、

NIGHT TEMPO、ALAN SHIRAHAMA、3LI\EN、MARVY

主催：81 MUSIC FESTIVAL 製作委員会

▼オフィシャルWEB

https://81musicfestival.com

▼オフィシャルSNS

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