【事例紹介】キャリーミーのプロ人材がGXベンチャーの広報チームのアップデートに貢献

株式会社Piece to Peace

業務委託の「プロ人材」と企業とのマッチングサービス「キャリーミー(https://carryme.jp/agent/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)」を運営する株式会社Piece to Peace(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤亮）は、プロ人材をアサインして、株式会社バイウィル様の広報活動を支援いたしました。プロ人材が社内の広報担当者を伴走支援することで、拡大フェーズの広報活動を強化できた事例を記事にて紹介しています。

■ 株式会社バイウィル様について

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温暖化対策としての脱炭素など、GX領域で活動する成長企業です。具体的にはカーボンクレジットの創出および仕入・販売、カーボンニュートラルに向けた組織ごとの戦略立案などコンサルティング業務、脱炭素に繋がる高効率設備の導入支援などをご提供しています。

■ 抱えていた課題

■ 成果

- 事業構造が複雑で高度な広報機能が求められていたため、スキルマッチした人材になかなか出会えなかった- 広報部門のバックアップ体制を整える必要があった- プレスリリースの発表数が増加した- 業務委託人材の多角的な視点を獲得できた- 社員とバックアップ可能な体制を構築できた

担当社員と分担しながら業務を円滑に進め、安定した広報体制の維持に貢献させていただきました。

■ 株式会社バイウィル 執行役員・経営企画本部長の岩瀬雄太郎様 （一部抜粋）

広報業務を分担しながら進められるので、チームの安定感が醸成されており、プロ人材の貢献を感じています。

社内にいると、会社の成長に合わせて意識をアップデートしていくことが難しいのですが、キャリーミーのプロ人材が外部の視点から「このステージならこうした方がいい」「将来的なステージを見通すと、今のうちにこれをやっておくべきだ」といったアドバイスをいただけると、とてもありがたいと感じます。

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キャリーミーとは

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私たちが運営する『キャリーミー』は “ビジネス界にもプロ契約を”というコンセプトのもと、個人が成果にコミットして業務委託契約で働く「プロ契約」の導入・活用を支援するサービスです。

スキルと実績の豊富な即戦力が1.5万人以上登録。戦略から実務まで可能なプロを、必要なボリュームでアサインできます。

自社でもプロ契約を活用し、事業立ち上げから2年間は正社員ゼロ、プロ人材（業務委託）のみでチームを構成。2017年から2018年にかけては、 業務委託のプロ10名と正社員1名のみで売上7倍を達成し、2019年にはパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施。 2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を行い、現在は登録者が1万人を超える事業に成長しています。

株式会社Piece to Peaceとは

「Piece（個人の小さな力）をつなぎ、Peace（大きな力）に」を理念とし、2009年に設立。代表取締役の大澤は、優秀な個人の価値観が、それまでの価値観である「正社員」「終身雇用」への依存から「働き方」や「自分で業務内容・時間・場所などを決める」自律型のキャリアを求める価値観へと変化している一方、企業側の価値観は労働人口急減に直面しているにも関わらず正社員採用に固執し、プロ人材が活用されていないという事実に気づき、2016年にキャリーミーを正式ローンチ。

商号 ：株式会社Piece to Peace

設立 ：2009年9月

資本金 ：2億4,345万円（資本準備金含む）

※2019年にパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施、2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を実施

所在地 ：〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート8F

代表取締役：大澤 亮

会社HP ：https://piecetopeace.co.jp/(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

事業内容 ：ビジネス界におけるプロ契約の支援事業「キャリーミー」