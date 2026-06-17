和泉學人、Koichi が、ヒーローに扮した、完璧すぎた『ヒーロー』の不器用な笑えて胸が温かくなる家族の物語舞台『パーフェクトヒーロー』のキービジュアル&全キャストビジュアル解禁!!

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本舞台は、かつて世界を救った伝説の『専業ヒーロー・瀬川マモル』が平和が訪れた瞬間、無職となり、再び世界に“巨悪”が目覚めると「巨悪を倒せば--また無職に戻ってしまう」というジレンマを抱えるという完璧すぎた『ヒーロー』の不器用な笑えて胸が温かくなる家族の物語。鬼才IKKANの作・演出のもと、ヒーロー達の派手なアクションを指導するのは、様々な作品でアクション監督及びスタントマンとして活躍している根本太樹が担当することとなった。

チケットの一般先行販売は、 6月19日(金) 12：00～6月26日（金）23：59（先着）に販売を実施。一般販売は7月19日(日) 12：00～予約開始となっている。チケット料金は現代のプロデュース公演では珍しい5,000円とお求めやすい価格で設定されている。

主人公『瀬川マモル』を演じるのは、俳優・殺陣師として活躍する傍ら、人気チャンネル『うたスタ』の“まなとお兄さん”としても話題の和泉學人。さらに、映画『CAGE』や舞台『Three Rage』で主演を務め、一時休業していたKoichiの復帰作としても注目を集めている。本作は、多くの企業から協賛を得て、総勢24名の豪華キャストで挑む話題作だ。

チラシ裏面

【舞台『パーフェクトヒーロー』公演概要】

［脚本・演出］IKKAN

［日程］2026年8月26日（水）～2026年8月30日（日）

［劇場］ウッディシアター中目黒（東京都目黒区上目黒2丁目43-5 B1F）

公演スケジュール

※受付開始は開演の1時間前、客席開場は開演の30分前です。

※未就学児のご入場はお断りしております。あらかじめご了承ください。

※開演時間を過ぎますと、演出の都合上、指定のお席にご案内できない場合がございます。お時間に余裕をもってご来場ください。

[出演者]

和泉 學人川渕 かおり城内 彩花猫柳 まーみあるま、上野理、岡田果歩、尾立澪奈片桐美穂、カムクラ、刈茅マナト、小金井麻衣小坂井華那、佐藤聖之、関根則子、TAB-C林啓介、福田莉菜、松井ひかり、森ノたまみ山地厚史、山本琢也、横野元紀Koichi

[あらすじ]

『悪を滅ぼした。

その瞬間、ヒーローは失業した』

正義とはなんだ。

守るべきものとはなんだ。

かつて世界を救った伝説の正義の味方・瀬川マモル。

パーフェクトなヒーローだった彼は、巨悪を滅ぼし、

世界から“悪”を消し去った。

その結果、22世紀は完全な平和社会となる。

ヒーローは不要になった。

アルバイトで生計を立てようとするがうまくいかない。

かつて人類を救った男は、“仕事のない男”になってしまった--。

生活に苦しむ妻・和子。

父を誇りたい息子・タスク。

そして、静かに“何か”を抱える娘・モエ。

そんなある日、世界に再び巨悪が現れる。

だが、そこには残酷なジレンマが待っていた。

――倒せば、また無職に戻る。

――生かせば、家族を守れる。

世界を守ることは、正義なのか。

家族を守ることは、間違いなのか。

これは、完璧すぎたヒーローの、

不器用な家族の物語。

[チケット料金]

●全席共通（前売）5,000円［税込/全席指定］／（当日）5,500円［税込/全席指定］

●応援ヒーローチケット 1,000,000円／500,000円／300,000円／100,000円

※詳細・購入はHPをご覧ください

[チケットスケジュール]

●一般先行（先着）6月19日(金) 12：00～6月26日（金）23：59

●一般販売（先着）7月19日(日) 12：00～予約開始

[チケット販売先] Confetti（カンフェティ）

https://www.confetti-web.com/@/perfecthero

050-3092-0051＊オペレーター対応

（受付時間 平日10：00～18：00）

[お問い合わせ] 舞台『パーフェクトヒーロー』制作部 : perfect.hero2026@gmail.com

[舞台公式X] https://x.com/perfecthero2026

[舞台公式HP] https://perfect-hero-2026.net/

[協力] アズリードカンパニー／E-FLAT／SRプロダクション／オフィス★怪人社／みなもと／テアトルアカデミー／D・I・Oエンターテインメント／HakuA／Rei Grow Entertainment

[スタッフ] エグゼクティブプロデューサー：佐藤宏一(Samudora) プロデューサー：江口颯樹(Samudora) 脚本・演出：IKKAN(オフィス★怪人社） 演出助手：猫柳まーみ／林啓介 舞台監督・美術：銀ゲンタ 照明：仲光和樹（E-FLAT） 音響：松木優佳 殺陣：根本大樹 衣装協力：森川和嘉菜／塩本真奈 スチール：富田大樹 宣伝美術・WEB・グッズ：Samudora 映像制作：Hakua AP・制作：大久保幸(Samudora) 制作協力プロダクション：オフィス★怪人社 制作プロダクション：Samudora 企画・主催：Samudora

[協賛]⚫伝説ヒーロー

Westfield event management／一般社団法人 龍人塾／株式会社Samudora Silica／福島ミミ／ef clinic Ikebukuro／株式会社Amateus／ラ・ルピナスオフィス株式会社／株式会社OFFICE SATSUKI

Westfield event management

一般社団法人 龍人塾

株式会社Samudora Silica

ef clinic Ikebukuro

福島ミミ

株式会社Amateus

ラ・ルピナスオフィス株式会社

株式会社OFFICE SATSUKI

[協賛]⚫特別ヒーロー

FORTRESS HOME株式会社

FORTRESS HOME株式会社

[協賛]⚫ヒーローサポーター

秋庭仁美／金本早織／森川和嘉菜／溝下義明／株式会社みなもと／神谷幸代／平塚直美／佐藤弘章／齊藤裕人

[企画・主催] 株式会社Samudora

企画・主催 株式会社Samudora