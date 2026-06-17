「ねずみくんとおかいもの」POPUP SHOPが7月1日（火）より東京スカイツリータウン・ソラマチにて開催決定！

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、５０年以上読み継がれてきたロングセラーシリーズ「ねずみくんの絵本」のPOPUP SHOPをオープンいたします。

開催場所は東京スカイツリータウン・ソラマチ2階9番地。「ねずみくんとおかいもの」POPUP SHOPというショップ名で、様々なグッズを販売いたします。

2026年4月から放送中のアニメ「ねずみくんのチョッキ」のオリジナルグッズも初登場。ここでしか手に入らないアイテムもご用意しております。

原作の人気商品も揃ったかわいさあふれる空間で、お買いものをお楽しみください。

■「ねずみくんとおかいもの」POPUP SHOP概要

会期：7月1日(水)～7月7日(火) 10:00～21:00

会場：東京スカイツリータウン・ソラマチ２階９番地特設会場

〒131-0045

東京都墨田区押上一丁目１番２号

▼東京ソラマチスカイツリータウン公式HP

https://www.tokyo-solamachi.jp/

■新グッズ商品のご案内

「ねずみくんとおかいもの」POPUP SHOPでは、先行発売のアイテムもご用意しております。

ねずみくんとねみちゃんがキュートなTシャツ・トートバッグ。

カバンにつけられるおでかけタグや、ひとコマステッカーなど、かわいい商品ばかり。

ぜひ、アニメのイラストならではのねずみくんをご覧ください。

「ねずみくんの絵本」シリーズとは

主人公は、赤いチョッキがトレードマークのねずみくん。

小さなねずみくんが、いろんな動物の仲間たちとくり広げる、ユーモラスで心あたたまる物語です。１９７４年の第一作『ねずみくんのチョッキ』刊行以来、親子3世代にわたって多くの人々を魅了してきました。

５２年目となる今年までに、のべ４４作が刊行され、累計発行部数は500万部を超えるロングセラーシリーズとして、世界中で愛されています。

https://www.poplar.co.jp/pr/nezumikun50th/

2026年4月からは、アニメ放送がスタート。原作の魅力を最大限にいかしたアニメーションが話題を呼んでいます。

▼アニメ公式サイト

https://www.poplar.co.jp/pr/anime-nezumikun/

▼アニメ公式X

https://x.com/nezumikun_anime

▼公式Instagram

https://www.instagram.com/nezumikun_news/?hl=ja

著者紹介

(左）なかえよしを／（右）上野紀子

なかえよしを／作

神戸に生まれる。

日本大学芸術学部美術科卒業。広告会社のデザイナーを経て絵本作家に。

作品に『いたずらララちゃん』（絵本にっぽん賞・ポプラ社）『扉の国のチコ』『ねずみくんのきもち』（ポプラ社）他多数がある。

2005年、上野紀子とコンビでのこれまでの業績に対し、第28回巖谷小波文芸賞を受賞。

2020年、日本児童文芸家協会選定の児童文化功労賞を受賞。

上野紀子／絵

埼玉県に生まれる。

日本大学芸術学部美術科卒業。イラストレーターを経て、絵本作家に。

作品に『ねずみくんのチョッキ』（講談社出版文化賞・ポプラ社）などの「ねずみくんの絵本」シリーズ、『扉の国のチコ』（ポプラ社）他多数がある。

2019年2月逝去。

★絵を担当されていた上野先生が2019 年にご逝去された後も、なかえ先生は、過去のねずみくんシリーズの絵をパソコンに取り込み、組み合わせたり合成したりして、新しい絵をつくりあげるという方法で、シリーズの新作を生み出し続けています。