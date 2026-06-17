「ねずみくんとおかいもの」POPUP SHOPが7月1日（火）より東京スカイツリータウン・ソラマチにて開催決定！
株式会社ポプラ社は、５０年以上読み継がれてきたロングセラーシリーズ「ねずみくんの絵本」のPOPUP SHOPをオープンいたします。
開催場所は東京スカイツリータウン・ソラマチ2階9番地。「ねずみくんとおかいもの」POPUP SHOPというショップ名で、様々なグッズを販売いたします。
2026年4月から放送中のアニメ「ねずみくんのチョッキ」のオリジナルグッズも初登場。ここでしか手に入らないアイテムもご用意しております。
原作の人気商品も揃ったかわいさあふれる空間で、お買いものをお楽しみください。
■「ねずみくんとおかいもの」POPUP SHOP概要
会期：7月1日(水)～7月7日(火) 10:00～21:00
会場：東京スカイツリータウン・ソラマチ２階９番地特設会場
〒131-0045
東京都墨田区押上一丁目１番２号
▼東京ソラマチスカイツリータウン公式HP
https://www.tokyo-solamachi.jp/
■新グッズ商品のご案内
「ねずみくんとおかいもの」POPUP SHOPでは、先行発売のアイテムもご用意しております。
ねずみくんとねみちゃんがキュートなTシャツ・トートバッグ。
カバンにつけられるおでかけタグや、ひとコマステッカーなど、かわいい商品ばかり。
ぜひ、アニメのイラストならではのねずみくんをご覧ください。
「ねずみくんの絵本」シリーズとは
主人公は、赤いチョッキがトレードマークのねずみくん。
小さなねずみくんが、いろんな動物の仲間たちとくり広げる、ユーモラスで心あたたまる物語です。１９７４年の第一作『ねずみくんのチョッキ』刊行以来、親子3世代にわたって多くの人々を魅了してきました。
５２年目となる今年までに、のべ４４作が刊行され、累計発行部数は500万部を超えるロングセラーシリーズとして、世界中で愛されています。
https://www.poplar.co.jp/pr/nezumikun50th/
2026年4月からは、アニメ放送がスタート。原作の魅力を最大限にいかしたアニメーションが話題を呼んでいます。
▼アニメ公式サイト
https://www.poplar.co.jp/pr/anime-nezumikun/
▼アニメ公式X
https://x.com/nezumikun_anime
▼公式Instagram
https://www.instagram.com/nezumikun_news/?hl=ja
著者紹介
(左）なかえよしを／（右）上野紀子
なかえよしを／作
神戸に生まれる。
日本大学芸術学部美術科卒業。広告会社のデザイナーを経て絵本作家に。
作品に『いたずらララちゃん』（絵本にっぽん賞・ポプラ社）『扉の国のチコ』『ねずみくんのきもち』（ポプラ社）他多数がある。
2005年、上野紀子とコンビでのこれまでの業績に対し、第28回巖谷小波文芸賞を受賞。
2020年、日本児童文芸家協会選定の児童文化功労賞を受賞。
上野紀子／絵
埼玉県に生まれる。
日本大学芸術学部美術科卒業。イラストレーターを経て、絵本作家に。
作品に『ねずみくんのチョッキ』（講談社出版文化賞・ポプラ社）などの「ねずみくんの絵本」シリーズ、『扉の国のチコ』（ポプラ社）他多数がある。
2019年2月逝去。
★絵を担当されていた上野先生が2019 年にご逝去された後も、なかえ先生は、過去のねずみくんシリーズの絵をパソコンに取り込み、組み合わせたり合成したりして、新しい絵をつくりあげるという方法で、シリーズの新作を生み出し続けています。