ZAZEN BOYSの即完売したセットのTシャツが全6色展開で単独発売!
株式会社ディスクユニオン
・ブラック×グレー
・イエロー×ブラック
・グレー×ブラック
・ブルー×ホワイト
・レッド×ブラック
・ホワイト×マゼンダ
ディスクユニオン限定商品として発売・即完売したZAZEN BOYS『らんど』(2024年1月) CD+Tシャツ付きセットのTシャツが全6色カラー展開にて単独発売決定！
向井秀徳 描きおろしデザイン！
レコード買うならdiskunion！
■Tシャツ・カラー（全6色）
・ブラック×グレー
・イエロー×ブラック
・グレー×ブラック
・ブルー×ホワイト
・レッド×ブラック
・ホワイト×マゼンダ
■発売日：7月下旬予定
■販売価格：各4,000円（税込）
■Tシャツ・ボディ：United Athle 5001/ 5.6オンス
■Tシャツ・サイズ：S/M/L/XL
■サイズチャート（単位：cm）
身丈：S 65/M 69/L 73/XL 77
身幅：S 49/M 52/L 55/XL 58
肩幅：S 42/M 46/L 50/XL 54
袖丈：S 19/M 20/L 22/XL 24
■購入ページ
https://diskunion.net/jp/ct/news/article/2/121061