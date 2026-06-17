ZAZEN BOYSの即完売したセットのTシャツが全6色展開で単独発売!

株式会社ディスクユニオン

ディスクユニオン限定商品として発売・即完売したZAZEN BOYS『らんど』(2024年1月) CD+Tシャツ付きセットのTシャツが全6色カラー展開にて単独発売決定！

向井秀徳 描きおろしデザイン！

レコード買うならdiskunion！



■Tシャツ・カラー（全6色）

・ブラック×グレー・イエロー×ブラック

・グレー×ブラック・ブルー×ホワイト・レッド×ブラック・ホワイト×マゼンダ

■発売日：7月下旬予定

■販売価格：各4,000円（税込）

■Tシャツ・ボディ：United Athle 5001/ 5.6オンス

■Tシャツ・サイズ：S/M/L/XL

■サイズチャート（単位：cm）

身丈：S 65/M 69/L 73/XL 77

身幅：S 49/M 52/L 55/XL 58

肩幅：S 42/M 46/L 50/XL 54

袖丈：S 19/M 20/L 22/XL 24

■購入ページ

https://diskunion.net/jp/ct/news/article/2/121061