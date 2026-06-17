ZAZEN BOYSの即完売したセットのTシャツが全6色展開で単独発売!

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株式会社ディスクユニオン


ディスクユニオン限定商品として発売・即完売したZAZEN BOYS『らんど』(2024年1月) CD+Tシャツ付きセットのTシャツが全6色カラー展開にて単独発売決定！



向井秀徳 描きおろしデザイン！


レコード買うならdiskunion！





■Tシャツ・カラー（全6色）





・ブラック×グレー


・イエロー×ブラック


・グレー×ブラック


・ブルー×ホワイト


・レッド×ブラック


・ホワイト×マゼンダ

■発売日：7月下旬予定


■販売価格：各4,000円（税込）


■Tシャツ・ボディ：United Athle 5001/ 5.6オンス


■Tシャツ・サイズ：S/M/L/XL


■サイズチャート（単位：cm）


身丈：S 65/M 69/L 73/XL 77


身幅：S 49/M 52/L 55/XL 58


肩幅：S 42/M 46/L 50/XL 54


袖丈：S 19/M 20/L 22/XL 24






■購入ページ


https://diskunion.net/jp/ct/news/article/2/121061