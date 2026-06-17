光ファイバーによる長距離伝送を実現！10Gbps/1Gbpsの高速通信に対応した法人向け光メディアコンバーター2モデルを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、LANケーブルと光ファイバーを接続し、長距離での高速通信を実現する法人向け光メディアコンバーターについて、10Gbps対応と1Gbps対応の2モデルを6月中旬より新発売いたします。



LANケーブルの最大長100mを超える距離でも、安定したデータ伝送を可能にする光メディアコンバーターです。RJ45側が10Gbps(10GBASE-T)に対応し、SFP+/SFPモジュールを装着できる“ECB-SF-XDA”と、RJ45側が1Gbps(1000BASE-T)に対応し、SFPモジュールを装着できる“ECB-SF-GDA”の2モデルをラインアップ。DINレールや壁面取り付け用の金具も付属します。

現場の通信環境に合わせて、別売の当社製SFP+/SFPモジュールを装着することで、最大約10kmまでの長距離伝送が可能です。光ファイバーを使用するため、電磁波ノイズに強く、工場や医療機関、研究開発機関など、安定した通信が求められる環境にも適しています。保証期間は最長5年(※)で、有償の保守サービスもご用意しています。100mを超える拠点間通信などの長距離ネットワークの構築に、ぜひ本製品をご活用ください。

※保証期間は3年です。ユーザー登録していただくことで2年延長の最長5年となります。

100mを超えるイーサネット網を構築できる光メディアコンバーター

- RJ45ポートとSFPスロットを搭載した光メディアコンバーターです。別売りのモジュールと光ファイバーを組み合わせることで、最大約10kmまで安定した10Gbpsまたは1Gbps(ともに規格値)クラスの高速伝送が可能です。広い敷地内や遠隔拠点間での高速ネットワーク接続に適しています。- 10GBASE-T対応のRJ45ポートとSFP+スロットを搭載した10G対応の“ECB-SF-XDA”、1000BASE-T対応のRJ45ポートとSFPスロットを搭載した1G対応の“ECB-SF-GDA”の2モデルをラインアップしています。- 光ファイバーは電磁波の干渉を受けにくいため、電磁波ノイズが発生する工場でも通信品質を維持できます。医療機関や研究開発機関など、安定した通信が求められる環境にも適しています。また、距離による速度低下が起こりにくく、遠隔地にも安定した通信を提供できます。- データ転送方式にはストア＆フォワード方式を採用。受信データをバッファに蓄積し、エラーチェックを行ってから転送するため、高い信頼性とデータ精度を実現します。- 放熱性に優れたメタルケースを採用し、「動作時環境温度50℃」を実現。高温になりやすい環境でも安心して運用できます。▲ 上：1Gbps対応“ECB-SF-GDA” 下：10Gbps対応“ECB-SF-XDA”▲ 使用する環境に合わせて、別売りのSFPモジュールを搭載可能▲ LANケーブルと光ファイバーケーブル(別売りSFPモジュール装着済み)の接続イメージ▲ ACアダプターのほか、DINレール用金具、壁面用金具などが付属

障害対策機能や省エネ機能を装備

- LFP(リンク障害パススルー)モードに対応。遠方での断線も迅速に検知します。ネットワーク管理者は障害の状況や箇所を監視し、トラブル対応に要する時間を短縮できます。- イーサネットネットワークの電力消費を最適化するEEE(IEEE 802.3az)対応。通信が行われていない間は自動的に省電力モードになります。運用コストの節減に加え、環境への負担軽減にも貢献します。

DINレールや壁面への取り付け金具が付属

- DINレール取付金具を標準添付。DINレール(35mm幅)へ簡単に取り付けられます。さらに、添付の壁掛け用取付金具を使用することで、壁掛け設置にも対応します。▲ DINレール用の取り付け金具が付属※写真はDINレールへの装着イメージ▲ 壁面用の取り付け金具も付属

[10Gbps対応モデル] 10GBASE-T対応、SFP+/SFP対応スロットを搭載

- 10GBASE-T対応のRJ45ポートとSFP+スロットを搭載した10G光メディアコンバーターです。別売りのシングルモード対応SFP+モジュールと光ファイバーを組み合わせることで、最大約10kmまで安定した10Gbps(規格値)クラスの高速伝送が可能です。広い敷地内や遠隔拠点間での高速ネットワーク接続に適しています。※エレコム製「EHB-EX-SPPTSR」、「EHB-EX-SPPTLR」、「EHB-EX-SFPGSX」、「EHB-EX-SFPGLX」、「EHB-EX-SFPGBW-P」のみサポート対象です。▲ 製品画像▲ 現場の環境に合わせて、別売りのSFP+/SFPモジュールを選択可能

■別売りSFP+/SFPモジュール一覧(サポート対象品)

[1Gbps対応モデル] 1000BASE-T対応、SFPスロットを搭載

▲ 10GBASE-SW/SR準拠EHB-EX-SPPTSR▲ 10GBASE-LW/LR準拠EHB-EX-SPPTLR[表1: https://prtimes.jp/data/corp/26881/table/1440_1_e5ccb3fe24693af70993184cbbd2f428.jpg?v=202606170552 ]- 1000BASE-T対応のRJ45ポートとSFPスロットを搭載したGiga光メディアコンバーターです。別売りのシングルモード対応SFPモジュールと光ファイバーを組み合わせることで、最大約10kmまで安定した伝送が可能です。広い敷地内や遠隔拠点とのネットワーク接続に適しています。※エレコム製「EHB-EX-SFPGSX」、「EHB-EX-SFPGLX」、「EHB-EX-SFPGBW-P」のみサポート対象です。▲ 製品画像▲ 現場の環境に合わせて、別売りのSFPモジュールを選択可能

■ 別売りSFPモジュール一覧(サポート対象品)

法人での運用に安心の保守サービス

▲ 1000BASE-SX準拠EHB-EX-SFPGSX▲ 1000BASE-LX準拠EHB-EX-SFPGLX▲ 1000BASE-BX準拠EHB-EX-SFPGBW-P[表2: https://prtimes.jp/data/corp/26881/table/1440_2_b856505c2a5d2fd3b914db6262f5eed3.jpg?v=202606170552 ]- 保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録されたお客様限定で、センドバック保守を2年延長し(合計5年間)利用できます。- 有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心して使用できます。※ユーザー登録による2年延長保証の提供については、エレコムサポート＆サービス株式会社(ESSC)が行います。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

製品詳細

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/26881/table/1440_3_b8e8653bdd8229f02066103ea6068b1c.jpg?v=202606170552 ][10Gbps対応モデル]

型番：ECB-SF-XDA

価格：\140,800（標準価格：税込）\128,000（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/ECB-SF-XDA.html

[1Gbps対応モデル]

型番：ECB-SF-GDA

価格：\12,980（標準価格：税込）\11,800（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/ECB-SF-GDA.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260616-01/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一