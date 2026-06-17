リチウムイオン電池の安全な使い方を周知・啓発する環境省「LiBパートナー」にエレコムが認定されました

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、環境省が推進する、リチウムイオン電池等に起因する火災事故等の防止に向けた周知・啓発に取り組む「LiBパートナー」に認定されました。

エレコムでは、モバイルバッテリーをはじめリチウムイオン電池を使用した製品を多数開発・販売しています。メーカーの立場からリチウムイオン電池に関する正しい情報を発信することで、発熱・発火事故の低減に貢献し、より信頼できる製品づくりを推進していきます。

「LiBパートナー」とは

リチウムイオン電池を使用した製品に起因する火災事故等を防止することを目的として、

- リチウムイオン電池等の適切な使用方法・排出方法の周知・啓発に関すること- リチウムイオン電池等の発煙・発火等の危険性の低減につながる取組や周知・啓発に関すること- リチウムイオン電池等が発煙・発火等した際の対処方法やその周知・啓発に関すること 等

に取り組む自治体・事業者等を、環境省が認定するものです。

※「LiB」とは、リチウムイオン電池（Lithium-ion Battery）の略称です。

出典： https://lithium.env.go.jp/recycle/waste/lithium_1/partner.html

エレコムの安全・安心への取り組み

モバイルバッテリーの適切な使用・廃棄方法に関してWebページで啓発しており、今後はSNSでの発信も検討しております。また、発火等の危険性の低減につながる製品開発にも取り組んでおり、販売促進しております。

LiBパートナー企業・組織と連携を進め、より効果的な使用方法や廃棄方法の普及啓発を模索します。また、発火等の低減につながる製品開発にも引き続き取り組み、販売促進していきます。

製品特設ページはこちら(https://www.elecom.co.jp/pickup/contents/00124/)

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/release/20260616-02/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一