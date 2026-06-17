業界NO.１パチンコ・パチスロYouTubeチャンネル初の激熱公式MOOK!!『スロパチステーション10周年記念ファンブックMAXコンプリート!!!!!!』発売決定！

株式会社双葉社(C)ZIZAI／双葉社

2026年で10周年を迎える業界NO.1パチンコ・パチスロYouTubeチャンネル『スロパチステーション』（チャンネル登録者数192万人）、そして関連チャンネルの『すろぱちすてぇしょん』（チャンネル登録者数112万人）と『Slopachi Station』（チャンネル登録者数39万人）を完全網羅！ チャンネルの歴史はもちろん、実践演者のいそまる、よしき、じゃんじゃん、れんじろう、じゅりそん、るいべえの６人をロングインタビューや実践密着で徹底紹介。これまでの「軌跡」と出演者の「深掘り」で、すべてのファンが楽しめる激熱な１冊！

封入特典として「スロパチステーション オリジナルセルフ休憩札」が付いてくる。

いそまるプロフィール (C)ZIZAI／双葉社よしきインタビュー (C)ZIZAI／双葉社６人スペシャル座談会 (C)ZIZAI／双葉社〈特別付録〉スロパチステーション オリジナルセルフ休憩札 (C)ZIZAI／双葉社

〈収録内容〉

・スロパチメンバー徹底解析

いそまる、よしき、じゃんじゃん、れんじろう、じゅりそん、るいべえの６人の最新プロフィールや名勝負コレクション、さらにはロングインタビューも敢行！

・６人スペシャル座談会

チャンネルのこと、これまでのこと、そしてこれからのことを６人が集まって、笑いと涙で語り合う！

・チャンネル別実践密着

いそまる、れんじろう、じゅりそんの店舗実践に密着！ 勝敗の行方はもちろん、その日の実践は動画になったのか、それともボツか!?

・メンバー個人企画

それぞれ単独で企画に挑戦！ いそまる「10周年振り返りクイズ」、よしき「休日の夫婦ノリ打ち」、じゃんじゃん「大食いチャレンジ」、れんじろう「スキンケア講座」、じゅりそん「ナレーターに挑戦」、るいべえ「家無し生活最後の日」

・椿鬼奴＆レインボー・ジャンボたかお特別対談

TV番組『スロパチTV』で共演している２人が、メンバーについて熱く、そして愛を持って語り尽くす！

・実践データ総まとめ

６人がデビューしてからこれまでの出玉を年ごとにグラフで総集計！

・スペシャルフォトギャラリー

撮りおろしカットからプライベートショットまで、ここでしか見られない写真が盛りだくさん！

〈特別付録〉

スロパチステーション オリジナルセルフ休憩札

実際に使っても良し、部屋に飾っても良しな、かわいくも実用性のある仕上がりに！

＜書籍情報＞

双葉社スーパームック『スロパチステーション10周年記念ファンブックMAXコンプリート!!!!!!』

発売日：2026年７月７日（火）

定価：2200円（税込）

判型： B5判 144ページ

発行：株式会社双葉社

ISBN：9784575465877

ネット書店、全国書店にて予約受付中

https://www.amazon.co.jp/dp/4575465879