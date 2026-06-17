業界NO.１パチンコ・パチスロYouTubeチャンネル初の激熱公式MOOK!!『スロパチステーション10周年記念ファンブックMAXコンプリート!!!!!!』発売決定！
(C)ZIZAI／双葉社
2026年で10周年を迎える業界NO.1パチンコ・パチスロYouTubeチャンネル『スロパチステーション』（チャンネル登録者数192万人）、そして関連チャンネルの『すろぱちすてぇしょん』（チャンネル登録者数112万人）と『Slopachi Station』（チャンネル登録者数39万人）を完全網羅！ チャンネルの歴史はもちろん、実践演者のいそまる、よしき、じゃんじゃん、れんじろう、じゅりそん、るいべえの６人をロングインタビューや実践密着で徹底紹介。これまでの「軌跡」と出演者の「深掘り」で、すべてのファンが楽しめる激熱な１冊！
封入特典として「スロパチステーション オリジナルセルフ休憩札」が付いてくる。
いそまるプロフィール (C)ZIZAI／双葉社
よしきインタビュー (C)ZIZAI／双葉社
６人スペシャル座談会 (C)ZIZAI／双葉社
〈特別付録〉スロパチステーション オリジナルセルフ休憩札 (C)ZIZAI／双葉社
〈収録内容〉
・スロパチメンバー徹底解析
いそまる、よしき、じゃんじゃん、れんじろう、じゅりそん、るいべえの６人の最新プロフィールや名勝負コレクション、さらにはロングインタビューも敢行！
・６人スペシャル座談会
チャンネルのこと、これまでのこと、そしてこれからのことを６人が集まって、笑いと涙で語り合う！
・チャンネル別実践密着
いそまる、れんじろう、じゅりそんの店舗実践に密着！ 勝敗の行方はもちろん、その日の実践は動画になったのか、それともボツか!?
・メンバー個人企画
それぞれ単独で企画に挑戦！ いそまる「10周年振り返りクイズ」、よしき「休日の夫婦ノリ打ち」、じゃんじゃん「大食いチャレンジ」、れんじろう「スキンケア講座」、じゅりそん「ナレーターに挑戦」、るいべえ「家無し生活最後の日」
・椿鬼奴＆レインボー・ジャンボたかお特別対談
TV番組『スロパチTV』で共演している２人が、メンバーについて熱く、そして愛を持って語り尽くす！
・実践データ総まとめ
６人がデビューしてからこれまでの出玉を年ごとにグラフで総集計！
・スペシャルフォトギャラリー
撮りおろしカットからプライベートショットまで、ここでしか見られない写真が盛りだくさん！
〈特別付録〉
スロパチステーション オリジナルセルフ休憩札
実際に使っても良し、部屋に飾っても良しな、かわいくも実用性のある仕上がりに！
＜書籍情報＞
双葉社スーパームック『スロパチステーション10周年記念ファンブックMAXコンプリート!!!!!!』
発売日：2026年７月７日（火）
定価：2200円（税込）
判型： B5判 144ページ
発行：株式会社双葉社
ISBN：9784575465877
ネット書店、全国書店にて予約受付中
https://www.amazon.co.jp/dp/4575465879