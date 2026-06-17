祝・2周年突入！新超人「ゆでたまご先生」が登場！キン肉マン 極・タッグ乱舞2nd ANNIVERSARYイベント開催！

株式会社コプロ

2026年6月17日

株式会社コプロ（東京都渋谷区 代表取締役：川島孝一郎）は、スマートフォン向けアプリゲーム『キン肉マン 極・タッグ乱舞』にて6月18日（木）より『2nd ANNIVERSARYイベント』を実施することをお知らせ致します。

公式サイト :https://kin-gtr.com/

■2nd ANNIVERSARYイベントの主なトピック

・2周年記念極大プレゼント

・ログインボーナス施策

・ガチャの新登場キャラの紹介

・2周年イベント情報

・更新情報

・キャンペーン情報

ユーザーの皆様のお陰で2周年を迎えることが出来ました！感謝の気持ちを込めて、豪華プレゼントをお送りします！

その１. 2周年記念プレゼント

イベント開催を記念して、メンテナンス後より様々なアイテムをプレゼント！

【プレゼント内容】

・肉ジェム(無償) 2900個

・優勝杯 2個

・マッスルコイン 200個

・2周年キーホルダー 2個

・金のマスク 200個

・銀のマスク 200個

・【2周年記念】極・マッスルガチャチケット 200枚

＜開催期間＞

2026年6月18日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年7月9日(木) 13:59 (予定)

その２. ハチャメチャセレモニーログインボーナス

2周年の特別な超人が手に入る、ハチャメチャセレモニーログインボーナスを開催！

・ハチャメチャセレモニーログインボーナス1

【プレゼント内容】

・【友情パワーの演出家】ゆでたまご嶋田先生(超人)

・地のプロテイン

・優勝杯

＜開催期間＞

2026年6月18日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年7月9日(木) 13:59 (予定)

【新超人】

【友情パワーの演出家】ゆでたまご嶋田先生（超人）

・ハチャメチャセレモニーログインボーナス2

【プレゼント内容】

・【リングを刻む筆】ゆでたまご中井先生(超人)

・天のプロテイン

・優勝杯

＜開催期間＞

2026年6月18日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年7月9日(木) 13:59 (予定)

【新超人】

【リングを刻む筆】ゆでたまご中井先生（超人）

その３. 2周年の贈り物ログインボーナス

貴重なアイテムが手に入る特別なクエストに挑戦できる「黄金丼ぶり」を獲得できるログインボーナスも開催！

【プレゼント内容】

・黄金丼ぶり

＜開催期間＞

2026年6月18日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年7月9日(木) 13:59 (予定)

その４. 2周年記念ログインボーナス〈第1弾〉

2周年イベント期間中に特別なアイテム「特性解放の鍵」が今だけ獲得できる2周年イベント記念ログインボーナスを開催！

「特性解放の鍵」の詳細は更新情報をチェック！

【プレゼント内容】

・特性解放の鍵

・優勝杯

・KINネックレス

・肉ジェム（無償）

＜開催期間＞

2026年6月18日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年7月9日(木) 13:59 (予定)

※獲得アイテム数はログイン日数に応じて変わります。

イベント期間中のガチャで登場する新登場の超人、サポート超人のご紹介！

イベントに参加することで、該当ガチャを引けるガチャチケットを獲得できます！

【ピックアップガチャ情報】

その１. 2周年ガチャ完璧編

【友情と敬意】シルバーマン(超人)

【闘いの天才】サイコマン(サポート超人)

＜開催期間＞

2026年6月18日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年7月10日(金) 13:59 (予定)

※出現率アップ

【友情と敬意】シルバーマン（超人）【闘いの天才】サイコマン（サポート超人）



その２. 2周年ガチャ悪魔編

【悪魔の決意と魂】アシュラマン(超人)

【悪のカリスマ】悪魔将軍(サポート超人)

＜開催期間＞

2026年6月25日(木) 14:00 ～ 2026年7月10日(金) 13:59 (予定)

※出現率アップ

【悪魔の決意と魂】アシュラマン（超人）【悪のカリスマ】悪魔将軍（サポート超人）

イベント期間中は、有償限定ガチャも通常の3回限定から「5回限定」に増量中！



その３. 極・伝説ガチャ

【完璧・壱式】ゴールドマン(超人)

新しく「極・伝説ガチャ」が恒常ガチャとして追加！ここでしか手に入らない新登場超人も！

開始記念として2026年7月10日(金)13:59まで毎日1回無料でガチャが引けますのでお見逃しなく。

＜開催期間＞

2026年6月18日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 恒常化

※出現率アップ

【完璧・壱式】ゴールドマン（超人）

他にも限定ガチャが登場！イベント情報にてチェック！

※期間・特典内容等、事前の告知なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

2周年を記念して、様々なクエストが開催！毎日ログインすることで挑戦できるクエストや、超高難度クエスト等、報酬も内容も盛り沢山で2周年を盛り上げます。

その１. 最大200連無料！「【2周年記念】極・マッスルガチャ」開催！

イベント報酬で獲得できる「【2周年記念】極・マッスルガチャチケット」で最大200連まで無料で引ける「【2周年記念】極・マッスルガチャ」を開催！

※対象ガチャのラインナップはラインナップ変更後のマッスルガチャと同じとなります。

＜開催期間＞

2026年6月18日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年7月10日(金) 13:59 (予定)

その２. ストーリー付きクエスト開催！

イベントストーリーが楽しめるクエストを2種類開催！

ストーリー付きクエスト「ハチャメチャセレモニー」

新登場の「ゆでたまご嶋田先生」「ゆでたまご中井先生」が登場するクエストになります。

ストーリー付きクエスト「それぞれの正義」

新登場の「シルバーマン」が登場するクエストになります。

＜開催期間＞

2026年6月18日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年7月9日(木) 13:59 (予定)

その３. 「真・運営からの挑戦状」開催！

超高難度クエストが更なるパワーアップを遂げて返ってきました！

＜開催期間＞

2026年6月18日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年7月9日(木) 13:59 (予定)

その４. 「2周年の贈り物」開催！

ログインボーナス等で獲得できる「黄金丼ぶり」を使用することで挑戦できるクエストを開催！

優勝杯や強化素材など豪華な報酬が必ず手に入る内容となっています！

【主な目玉報酬】

・優勝杯

・超人預言書

・マッスルコイン

＜開催期間＞

2026年6月18日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年7月9日(木) 13:59 (予定)

その５. 「もう一人の王子」開催！

クエストに挑戦することで手に入る「阿修羅腕飾り」を集めて交換所で豪華報酬を手に入れよう！

【主な目玉報酬】

・優勝杯

・【悪魔の決意と魂】アシュラマンの超人石

・【悪のカリスマ】悪魔将軍の支援石

・2周年キーホルダー

＜開催期間＞

2026年6月25日(木) 14:00 ～ 2026年7月9日(木) 13:59 (予定)

その６. 制限クエスト「主役を目指して」開催！

レアリティRの超人のみを編成して挑戦できる編成制限のあるクエストを開催します。

＜開催期間＞

2026年6月25日(木) 14:00 ～ 2026年7月9日(木) 13:59 (予定)

その７. 新サポート超人追加！2周年を記念したコロシアム開催！

交換所に新しく【美来斗利偉】ラーメンマン(サポート超人)を追加して、コロシアムを開催！

【美来斗利偉】ラーメンマン（サポート超人）

＜開催期間＞

・予選期間

2026年6月18日(木) メンテナンス後 ～ 2026年7月2日(木) 13:59 (予定)

・決勝期間

2026年7月2日(木) メンテナンス後 ～ 2026年7月9日(木) 13:59 (予定)

・報酬受け取り期間

2026年7月9日(木) 16:00 ～ 2026年7月16日(木) 13:59 (予定)

その８. 2nd ANNIVERSARYビンゴ開催！

「【友情パワーの演出家】ゆでたまご嶋田先生」「【リングを刻む筆】ゆでたまご中井先生」の育成に必要な超人石等が獲得可能なビンゴミッションを開催！

【主な目玉報酬】

・【友情パワーの演出家】ゆでたまご嶋田先生の超人石

・【リングを刻む筆】ゆでたまご中井先生の超人石

・万能の超人石

・万能の支援石

＜開催期間＞

2026年6月18日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年7月9日(木) 13:59 (予定)

他にもミニゲーム「フライングマッスル」や限定装備が獲得できる「2ND ANNIVERSARYガチャ」の開催等、多くのイベントをご用意して2周年を盛り上げます！

※期間・特典内容等、事前の告知なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

イベントに合わせて機能アップデートを行いました。

その１. 新機能「潜在能力強化」

・潜在能力強化とは？

新たに追加された超人毎の専用のアイテムで超人のステータス値を更にアップさせることができるようになります。

所持している超人を更にパワーアップさせることが可能に！

また、潜在能力を一定レベルまで上げることで達成報酬を獲得できるので、積極的に強化していこう！

※潜在能力強化には、該当の超人の覚醒★1以上まで強化している必要があります。

潜在能力解放に合わせて専用アイテムを獲得できるクエスト「潜在能力素材クエスト」を特訓クエスト内に新たに追加いたしました。

※クエストに挑戦するには、専用の挑戦券「特訓許可証・虹」が必要になります。

「特訓許可証・虹」はデイリーミッションや「毎日お得日替わりパック」3段目等で獲得可能です。

その２. 新機能「第2特性」解放

・第2特性とは？

既に超人が持っている特性の能力をもう一つ追加で習得できるようになります。

潜在能力を一定以上強化後、特性解放用アイテムを使用することで超人に新たな特性を習得させることが可能になります。

※特性解放用アイテムは2周年イベントのログインボーナスで獲得が可能です。

その３. ガチャラインナップの恒常キャラ内容の追加

恒常開催のガチャラインナップ、ピックアップガチャで選定されているピックアップ以外のキャラ内容を変更いたしました。

詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

その４. 超人石交換所、支援石交換所の回数リセット

既に交換回数上限に達していた方も、回数がリセットされるので再び万能の超人石、万能の支援石などの貴重なアイテムと交換が可能になります。

その５. デイリーミッションの報酬内容の追加

「潜在能力素材クエスト」追加に伴い、クエスト挑戦券「特訓許可証・虹」をデイリーミッション報酬に追加しました。

その他、各種交換所の恒常ラインナップの追加等も行います。

※期間・特典内容等、事前の告知なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

2周年記念！ゲーム外でも様々なキャンペーンをご用意しました！プレゼント企画もあるので要チェック！

その１. リポストキャンペーン

公式Xにて肉ジェムをユーザー全員にもれなくプレゼントする「リポストキャンペーン」を実施いたします！

対象のポストをリポストすると達成したリポスト数に応じて肉ジェムが1000個貰える大チャンス！

公式X :https://twitter.com/kin_gtr_pr

＜開催期間＞

2026年6月18日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年7月2日(木) 13:59 (予定)

【リポスト達成条件とプレゼント内容】

リポスト数1000：肉ジェム（無償）合計1000個

＜受け取り期間＞

2026年7月2日(木) 14:00 ～ 2026年7月9日(木) 13:59 (予定)

※プレゼントはキャンペーン期間終了時のリポスト数によって確定します。

※キャンペーン対象はリポストキャンペーンのハッシュタグがある「ポスト」のみとさせていただきます。「お気に入り」や「キャンペーンポストのリンクを記載したポストへ対するリポスト」は当キャンペーンの対象外となりますのでご注意ください。

その２. 2周年記念川柳キャンペーン

Appmediaとコラボ企画！

攻略WIKI専用ページよりキン肉マンやタッグ乱舞に関連した川柳を作成してSNSに投稿すると、オリジナルステッカーや肉ジェムを入賞者にプレゼント！

投稿された川柳の作成数に応じてユーザー全員にも肉ジェム獲得のチャンス！

キャンペーンページ :https://appmedia.jp/kin_gtr/80055220

※6月18日のキャンペーン開催後よりアクセスできます。

＜投稿受付期間＞

2026年6月18日(木) 14:00 ～ 2026年6月30日(火) 13:59 (予定)

【報酬内容】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18511/table/73_1_f6fa27a5c1a5742104c21794dc47c748.jpg?v=202606171252 ]

＜報酬受け取り期間＞

2026年7月6日(月) 14:00 ～ 2026年7月13日(月) 13:59 (予定)

※ゲーム内で受け取ることができる肉ジェムの受け取り期間になります。

※入賞者プレゼントの発送は前後することがあります。

※攻略WIKI専用ページからSNS投稿することで応募扱いとします。

※応募者数のカウントは攻略WIKI専用ページを通した川柳投稿数（作成数）にて行います。

※詳細はお知らせ、攻略WIKI専用ページをご確認ください。

その３. キン肉マンミュージアムステッカープレゼントキャンペーン

2周年を記念してキン肉マンミュージアムin沼津2階の有料ミュージアムエリア入場者に先着順でオリジナルステッカー5種類の中からランダムで1枚プレゼントいたします！

※絵柄は選ぶことが出来ません。

※無くなり次第終了となります。

公式サイト :https://kin29man-museum.com/

＜開催期間＞

2026年6月19日(金) ～ なくなり次第終了

・オリジナルステッカー（全5種類）

その４. 特訓クエストスタミナ半減キャンペーン

以下期間は特訓クエストで消費するスタミナが半分となるキャンペーンを実施致します。

※潜在能力素材クエストは対象外となります。

＜開催期間＞

2026年6月18日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年7月9日(木) 13:59 (予定)

その５. プレゼントコードで特別アイテム配布

公式Xにて全3回でプレゼントコードが一部分ずつ投稿される！全ての投稿で完成するプレゼントコードを公式WEBストア内で使用するとアイテムを獲得！

【プレゼント内容】

極・プログレスガチャチケット100枚

肉ジェム（無償）300個

＜プレゼントコード投稿時間＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18511/table/73_2_015987fecc1882ffed4bedaff8a2a372.jpg?v=202606171252 ]

＜プレゼントコード使用可能期間＞

2026年6月18日(木) メンテナンス後 ～ 2026年7月9日(木) 13:59 (予定)

公式X :https://twitter.com/kin_gtr_pr公式WEBストア :https://app-pay.jp/app/kin-gtr

※プレゼントコードは公式WEBセールサイト内の「プレゼントコード」から入力いただけます。

※プレゼントコードでアイテムを受け取るには新規会員登録またはログインが必要です。

※プレゼントコードは1回目から3回目までの投稿全て合わせたコードを入力しないとプレゼントを受け取ることはできません。

その６. タッグ支援キャンペーン

タッグ必殺技を持つ新超人「【友情と敬意】シルバーマン」の登場を記念して、専用のミッションやアイテム交換所、パック販売といったキャンペーンを開催！

＜開催期間＞

2026年6月18日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年7月9日(木) 13:59 (予定)

その７. ショップに特別な商品を追加！

ゲーム内でSSRキャラと引換が可能な「選べる超人・サポート超人引換券」が手に入る「2周年前半限定スペシャルパック」が登場！

「2周年前半限定万能の超人石パック」「2周年前半限定万能の支援石パック」や、ガチャチケットがついてくる限定特盛パック、限定超特盛パックは通常より購入制限回数が増えてラインナップされます。

通常より肉ジェムの量を増量した「2周年限定お得な肉ジェム」パックも販売！

【主な販売商品】※一部

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/18511/table/73_3_07c024f878fd085425f67967752052c5.jpg?v=202606171252 ]

＜販売期間＞

2026年6月18日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年6月28日(日) 13:59 (予定)

公式WEBストアでのみ販売される2周年記念のスペシャルパックも追加されます。

【主な販売商品】※一部

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/18511/table/73_4_54321bfc539be0879fc0e11cd2801380.jpg?v=202606171252 ]

＜販売期間＞

2026年6月18日(木) メンテナンス後（19:00終了予定) ～ 2026年7月9日(木) 13:59 (予定)

公式WEBストア :https://app-pay.jp/app/kin-gtr

その８. プレミアムパス（2026シーズン7）

周年中のシーズンパスのサポート超人は【インドで一番のカレー屋】ミーナが獲得できます。

【インドで一番のカレー屋】ミーナ（サポート超人）

詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。

その９. カムバックログインボーナス

以下期間にカムバックログインボーナスを実施いたします。

カムバックログインボーナス対象は期間中肉ジェムが毎日貰え、最大3000個の肉ジェムが獲得できるお得なログインボーナスとなっております！

このプレスリリースを見た絶好の機会に是非「極・タッグ乱舞」をお楽しみください！

＜開催期間＞

2026年6月17日(水) 0:00 ～ 2026年7月9日(木) 13:59 (予定)

＜対象の方＞

最終ログインから3週間以上経過している方

【ログインボーナス内容】

対象の方に限り、期間中にログインするだけで7日間毎日肉ジェムをプレゼント！

※開催期間終了後はカムバックログインボーナスは発生しません。

※期間・特典内容等、事前の予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■公式サイトなどで最新情報を確認！

・『キン肉マン 極・タッグ乱舞』公式サイト

https://kin-gtr.com/

・公式X（旧：Twitter）

https://twitter.com/kin_gtr_pr

・公式YouTube

https://www.youtube.com/@kin-gtr

・公式facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=61557171284169

・公式WEBストア

https://app-pay.jp/app/kin-gtr