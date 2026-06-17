レコチョクが“ブレイクする注目新人アーティスト”「Breakthrough」を発表！2026年6月は「時速36km」とEggsで注目の「スズキケント」

株式会社レコチョク

株式会社レコチョク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：板橋徹、以下レコチョク）は、今後ブレイク必至の注目新人アーティストをレコメンドする取り組みとして毎月2組を「Breakthrough」として選出、2026年6月度の「Breakthrough 2026.6」を公開しました。

■レコチョク「Breakthrough 2026.6」https://recochoku.jp/special/100974

【ブレイクする注目新人アーティスト「Breakthrough」】

「Breakthrough」では毎月、新人アーティスト1組、多くのインディーズや若手アーティストの音楽と出会える無料音楽アプリ「Eggs / Eggs Pass」登録アーティストから1組の計2組をレコチョクスタッフが選出。レコメンドする楽曲とともに「レコチョク」ダウンロードサイトでの展開や特集ページ、「dヒッツ(R) powered by レコチョク（以下、dヒッツ）」でのプレイリスト展開、SNSを通じて積極的に発信することで、多くの音楽ファンへアーティストの魅力を届けていき、新人アーティストの活動を応援します。

【「Breakthrough 2026.6」アーティストとレコメンド楽曲決定！】

■レコチョク選出：時速36km「オーバードライブ」

時速36km

東京都・江古田発の4人組ロックバンド、時速36km。2016年の結成以来、痛みもやさしさも剥き出しにした楽曲と、仲川慎之介の切実な歌声、疾走感あふれるサウンドで、東京のライブハウスシーンに足跡を刻んできた。

時速36km「オーバードライブ」

6月24日リリース予定のメジャー1stアルバム『目を閉じても残る赤』に先駆けて届いた「オーバードライブ」は、変化を誇示するのではなく、積み上げてきた10年の現在地をまっすぐ鳴らす一曲。気負いなく、それでいて覚悟は痛いほど濃い。彼らの“これまで”が、そのまま“これから”の強度になっている。このメジャー1stアルバムは、彼ら自身にとってはもちろん、東京のインディーズバンドシーン全体においても大きな話題を呼ぶ注目作だ。（「レコチョク」スタッフ）

・時速36km アーティストページ https://recochoku.jp/artist/2001334267

■Eggs / Eggs Pass選出：スズキケント『music is mine』

スズキケント

2021年より本格的に音楽活動を開始。弾き語りでのライブを重ねながら、スズキケント＆クレイジーブギヴギバンドやモテモテバンドなどでのバンド活動を経て、さまざまな形で音楽表現を模索してきた。

スズキケント『music is mine』

そして今回、原点である弾き語りへと立ち返る形で、弾き語りアルバム『music is mine』をリリース。本作では、日々の暮らしの中で生まれる孤独や不安、後悔や愛情といった感情を見つめながら、その先にある小さな希望の灯火を歌っている。収録曲はすべて一発録りでレコーディングされており、リスナーの隣に座って演奏を聴いているかのような親密な空気感とともに、一人ひとりの日常へ静かに寄り添う作品となっている。（「Eggs」スタッフ）

・スズキケント アーティストページ https://recochoku.jp/artist/2002315524

※各アーティストのプロフィールや楽曲は下記ページでご覧いただけます。

■レコチョク「Breakthrough」サイト https://recochoku.jp/special/100974

【選出アーティストのプレイリストをdヒッツで展開】

また、Breakthroughに過去5か月間で選出された10アーティスト（あみゅり、タデクイ、いぎなり東北産、Giallo、モナキ、レトロマイガール！！、ラナメリサ、Ciely、時速36km、スズキケント）を編成したプレイリストを「dヒッツ」にて展開します。ぜひ、こちらもお楽しみください。

■dヒッツ 「【注目新人アーティスト】Breakthrough Hits」プレイリスト

URL https://dhits.docomo.ne.jp/program/10169151

レコチョクは「音楽市場の最大活性化」をミッションに掲げ、音楽ファンの皆さまに様々な音楽体験を提供してまいりました。「レコチョク」ダウンロードサイトには日々、「好きなアーティストの楽曲を手元に置いておきたい」と考える多くの音楽ファンが訪れています。音楽ファンが集まるサイトで本企画を大きく展開し、また、SNSでも情報発信することで、新人アーティストのブレイクを支援し、音楽市場の最大活性化へ寄与してまいります。

【レコチョクについて】

レコチョクは「音楽市場の最大活性化」というミッションのもと、音楽やコンテンツが生まれる場所と、音楽を必要とする人をつなぐサービス提供を通して、音楽文化の発展を多角的にサポートする会社です。

現在は音楽配信、ディストリビューション、D2Fパッケージ、IT開発・DX支援の4つの分野で価値提供を行っています。

URL：https://corp.recochoku.jp/