東大発3DxAIのWOGOが「AtCoder Conference 2026」にプラチナスポンサーで協賛・出展。競技プログラミングの最高峰で、次世代モノづくりを革新する3Dアルゴリズムの魅力を発信。

株式会社WOGO

■ 協賛・出展の背景

株式会社WOGOは（以下、WOGO）、「3DxAI技術で、日本のモノづくりを加速する。」をビジョンに掲げる東大発のスタートアップです。少子高齢化による人手不足や国際競争の激化といった日本の製造業が直面する課題に対し、独自の3D形状処理技術、AI基盤を駆使したソリューションを提供しています。

当社のコア製品である、3D CADや2D図面データを自動解析し、設計上の不整合を即時に検出する「Hacadly 3D自動検図」や、アルゴリズムとAIを活用して厳密な設計ルールに基づく設計データを即座に出力する「Hacadly パラメトリック自動設計」の開発においては、3次元幾何を扱うアルゴリズム設計や、複雑な制約条件を満たす数理最適化問題への取り組みが不可欠です。そのため、高い論理的思考力と圧倒的な問題解決能力を持つ競技プログラマーのスキルは、当社の技術的ブレイクスルーにおいて非常に重要なピースとなっています。

WOGOは、日本の技術力向上を牽引し、多くの優秀なプログラマーに挑戦の場を提供し続けるAtCoderの理念に深く共感し、本カンファレンスへプラチナスポンサーとして協賛いたします。

本イベントを通じて、製造業×AI領域における幾何アルゴリズム開発の面白さや、日本の産業を泥臭く、かつスマートに革新していくWOGOの挑戦を、多くのエンジニアの皆様にお伝えしてまいります。





■ WOGOブースでのご紹介内容

当社ブースでは、アルゴリズムやAIを活用した製造業設計向けソリューションのデモ実演に加えて、実際のプロダクト開発で直面する「3D形状処理・幾何アルゴリズムの技術的チャレンジ」やその裏側についてご紹介します。



- 3D自動検図・自動設計のアルゴリズム解説- 東大発スタートアップにおける、最先端3DxAIのR&D環境について- 競技プログラミングの知見がどのように次世代モノづくりに活きるのか

ブースでは、当社の最前線で活躍するエンジニアが皆様をお待ちしております。数理的・アルゴリズム的な難問に挑むことが好きなエンジニアの皆様と、熱い議論ができる機会を楽しみにしております。





■ AtCoder Conference 2026について

「AtCoder Conference」は、日本最大級の競技プログラミングの祭典です。日本一の競技プログラマーを決定する大会「AtCoder Japan Open」を中心に、企業ブースの出展やAtCoderユーザー向けのトークセッションなど、競技プログラマーが楽しめる様々なコンテンツや交流の機会が提供される注目のイベントです。





名称： AtCoder Conference 2026

主催： AtCoder株式会社

公式HP： https://atcoder.jp/contests/atcoderconference2026(https://atcoder.jp/contests/atcoderconference2026)

※日時や場所の詳細は公式HPをご確認ください。





■ 株式会社WOGOについて

WOGOは、3D(及び2D)形状処理技術を軸に、3D設計、3Dスキャン、設計AI基盤など、自社独自の技術を追求し、他社にはない付加価値の創出を行う東大発スタートアップです。「Hacadly」をはじめとする次世代ものづくりの設計・製造基盤を創り、産業の課題解決に貢献してまいります。





社名： 株式会社WOGO

代表者：秦 竟超

所在地：東京都千代田区平河町2丁目8-9 HB平河町ビル2F

設立：2021年

URL： https://www.wogo.ai/(https://www.wogo.ai/)





【本件に関するお問合せ先】

株式会社WOGO 広報担当：本多 克行

メールアドレス：honda.katsuyuki@wogo.ai