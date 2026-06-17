北山宏光（Hiromitsu Kitayama）、ニューアルバム『ULTRActi:on』リリース記念！MTVで制作エピソードなどを語る独占インタビュー特番を放送

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世界最大級の音楽&エンターテインメント・チャンネル「MTV」は、北山宏光（Hiromitsu Kitayama）のニューアルバム『ULTRActi:on』のリリースを記念し、撮り下ろし独占インタビュー特番「Hiromitsu Kitayama Special -ULTRActi:on-」を7月7日（火）に初回放送いたします。

Photo by 上山陽介

6月24日（水）にニューアルバム『ULTRActi:on』をリリースする北山宏光（Hiromitsu Kitayama）。本番組では、その発売を記念して実現した独占インタビューを通じて、アルバムの核心に迫ります。

番組内では、ニューアルバム『ULTRActi:on』の制作に込めた想いや制作背景について語るほか、ミュージックビデオ撮影時のエピソードやライブツアーへの意気込みなどをたっぷりとご紹介。ここでしか語られない貴重なエピソードが詰まった、独占インタビューとなっています。

4月22日にリリースしたシングルタイトル「ULTRA」と、“行動”を意味する“Action”、“演じる”を意味する“Act”、レーベル名の「RED ON」の“ON”をかけ合わせた北山考案の造語であるアルバムタイトル『ULTRActi:on』。作品全体に通じるキーワードとして語られる中、瞬間の感覚をそのまま音楽へ落とし込むという制作姿勢や、「ピュアに書いた方が、ピュアに伝わる」という気づきを得た楽曲に関して等、表現と真摯に向き合うプロセスが明かされます。また、学生時代から続く“歌詞を読む”という音楽との向き合い方や、当時の青春と、その時に読んでいた歌詞こそが、現在の表現のルーツになっていることも紐解かれます。さらに番組のラストでは、「LIVE TOUR 2026 ULTRActi:on」の構想についても語られます。そのヒントが明かされる貴重な瞬間をお見逃しなく！

あわせて、ミュージックビデオ特集となる「Hiromitsu Kitayama VideoSelects」もオンエア。アーティスト・北山宏光（Hiromitsu Kitayama）の魅力と“今”を紐解きます。

Photo by 上山陽介Photo by 上山陽介

◇北山宏光（Hiromitsu Kitayama）さんコメント◇

今回リリースしたアルバム『ULTRActi:on』には、今の僕が思っていることや、楽しいと感じていること、そして皆さんに楽しんでほしいと思うことがたくさん詰まっています。ぜひこのアルバムを最後まで全曲楽しんでいただけたら嬉しいです。

Photo by 上山陽介

◇番組情報◇

Hiromitsu Kitayama Special -ULTRActi:on-

6月24日（水）にニューアルバム『ULTRActi:on』をリリースする、北山宏光（Hiromitsu Kitayama）。これを記念して、MTVでは撮り下ろしの独占インタビュー特番をオンエア。番組内では、アルバム制作、ミュージックビデオ撮影、ライブツアーに関してなど、彼の音楽に対する想いを自身の言葉で語り、ここでしか聞くことのできない貴重なトークをお届けする。

初回放送：7月7日（火）20:30-21:30

リピート放送：7月20日（月）19:00-20:00

番組URL：https://www.mtvjapan.com/music/programs/202607-010

Hiromitsu Kitayama VideoSelects

ニューアルバム『ULTRActi:on』を6月24日（水）にリリースする、Hiromitsu Kitayamaのミュージックビデオをお届けする。

初回放送：7月7日（火）21:30-22:00

リピート放送：7月20日（月）20:00-20:30

番組URL：https://www.mtvjapan.com/music/programs/202607-011

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