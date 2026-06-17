「コトダマン」・アニメ「キングダム」初コラボを6月20日（土）より開催！

株式会社MIXI

株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、スマホアプリの「ことば」で闘う新感覚RPG「共闘ことばRPG コトダマン」（以下コトダマン）において、アニメ「キングダム」との初コラボを、本年6月20日（土）から開催します。また、本日6月17日（水）からは先行イベントを開催します。

本コラボでは、「ドリームコトダマン」として「信＆王騎」が登場するほか、「河了貂」などがコラボ召喚に登場します。また、先行イベント内で開催される「コラボ情報偵察」では、コラボに登場するキャラクターをメモリーピースとして発見することが可能です。

さらに、コラボ開始後、アプリ内でアニメ「キングダム」コラボ記念「羌瘣パック」を購入すると「羌瘣」を入手できます。

そのほか、コラボ開催を記念して、「えらべるPay(R)」や「コラボ召喚コトダマンセット」が抽選で当たるXキャンペーンを開催します。なお、本コラボの詳細は、6月19日（金）20：00より、コトダマン公式YouTubeチャンネルで配信するコトダマン公式放送【GODステーション】でプレミア公開します。

・コトダマン公式放送【GODステーション】： https://www.youtube.com/kotodamanpr(https://www.youtube.com/kotodamanpr)

・コトダマン公式サイト：https://kotodaman.jp(https://kotodaman.jp)

＜コラボ開催期間＞ 2026年6月20日（土）16：00頃～7月9日（木）11：59

※以下キャラクターはゲーム内カタカナ表記となります。

羌カイ（羌瘣）、ホウ煖（龐煖）

※メモリーピースは、コトダマンのことばの力が宿った不思議な宝石です。「探索」や交換所で入手することができます。「メモリーピース」を集めると、所定のクエストにおいて所定のコトダマンが強化される「メモリー恩恵」を発動させることができます。

■本日より先行イベント開始！探索「コラボ情報偵察」で、コラボに登場するキャラクターをいち早く発見可能！

先行イベント期間中に開催される探索「コラボ情報偵察」では、6月20日（土）開始のコラボに登場するキャラクターを、メモリーピースとしていち早く発見することが可能です。

また、Xでは「#武功をあげよコトダマー」のハッシュタグから、ユーザーが発見したコラボキャラクターの情報を確認できます。

▼開催期間

2026年6月17日（水）16：00頃～2026年6月20日（土）15：59

■「信＆王騎」「河了貂」などがコラボ召喚に登場！その一部を公開！

【コラボ召喚に新登場するキャラクター】※敬称略

【ドリームコトダマン】天属性 ★6信＆王騎（進化後）CV：小山力也

木属性 ★5河了貂（進化後）CV：釘宮理恵

※一部キャラクターを先行公開しています。コラボ召喚には、このほかにも登場キャラクターがいます。

【ドリームコトダマン】とは

主にコラボ召喚などで獲得できる、特別なコトダマンです。

ドリームコトダマンの多くは、多様かつ強力なとくせいやすごわざに加え、特殊な効果を発揮する「EXスキル」など、その名にふさわしい能力を持っています。

■「キングダム 一撃コンプ召喚」が登場！

コラボ召喚に新登場するキャラクター計12体がラインナップされた、無料で最大30連まで引ける「キングダム 一撃コンプ召喚」を開催します。

本召喚で「信＆王騎」を獲得すると、「クリティカルボーナス召喚」が出現し、「信＆王騎」「河了貂」を除くコラボ召喚キャラクター計10体を獲得できます。

※「キングダム召喚I」ならびに「キングダム召喚II」で「信＆王騎」を獲得した場合は「クリティカルボーナス召喚」は出現しません。

※一撃コンプ召喚以外から出現したクリティカルボーナス召喚については獲得できるコトダマンが異なります。

詳細はお知らせをご確認ください。

■アニメ「キングダム」コラボ記念「羌瘣パック」が登場！

本コラボでは、アニメ「キングダム」コラボ記念「羌瘣パック」を販売します。購入すると「羌瘣」を獲得できます。なお、本コラボ期間中は一部を除くコラボクエストにおいて、「羌瘣」をリーダーにすると満福時※と同じ報酬を獲得できます。

※クエストクリア後の獲得報酬で、リーダーに編成しているコトダマンの「福」の数に応じた確率で「福ボーナス」がもらえます。満福（★6の福99）の場合、必ず「福ボーナス」を2個獲得することができます。

天属性 ★6羌瘣 CV：日笠陽子

■「李牧」「ホウ煖」などがコラボクエストに登場！一部をご紹介！

【コラボクエスト登場キャラクター】※敬称略

天属性 ★6李牧 CV：森川智之

【スペシャルコトダマン】冥属性 ★6龐煖 CV：高塚正也

※一部キャラクターを先行公開しています。コラボクエストには、このほかにも登場キャラクターがいます。

【スペシャルコトダマン】とは

特定の召喚や配布などで獲得できる、特別なコトダマンです。

スペシャルコトダマンの多くは、強力なとくせいやすごわざをはじめとする、魅力的な能力を持っています。

■「コトダマン」・アニメ「キングダム」コラボ各種キャンペーンを開催！

「えらべるPay(R)」や「コラボ召喚コトダマンセット」が抽選で当たるXキャンペーンを開催します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25121/table/822_1_f54866c3339645815dd2bb3849565b33.jpg?v=202606171252 ]

キャンペーンの応募規約・参加条件・賞品などの詳細は、コトダマン公式お知らせをご確認ください。

キャンペーンお知らせURL：https://xfl.ag/43Mqg7g

※「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

■アニメ「キングダム」

「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて、大人気連載中の原泰久による漫画「キングダム」。

物語は、春秋戦国時代の中国を舞台に、天下の大将軍を目指す少年・信（しん）と、後の始皇帝となる若き王・嬴政（えいせい）の活躍を描く中華戦国大河ロマン。

同作は、2013年第17回手塚治虫文化賞のマンガ大賞受賞、さらに原作コミックスは累計発行部数1億2000万部（電子版含む）以上※2025年10月時点。

2025年10月からはアニメ第6シリーズが開始され、続編の制作が決定。第6シリーズで信はついに“王騎の矛”を持って出陣。中華統一に向けた戦いが本格化し、秦vs.趙の全面戦争が描かれます。

公式サイト：https://kingdom-anime.com/(https://kingdom-anime.com/)

(C)原泰久／集英社・キングダム製作委員会

■共闘ことばRPG コトダマン< https://kotodaman.jp(https://kotodaman.jp) >

スマートフォンで遊べる「ことば」で闘う新感覚RPGです。文字の精霊「コトダマン」を組み合わせて「ことば」をつくり、ステージクリアを目指します。つくった「ことば」の長さや数で敵に与えるダメージが変化し、最大4人で協力しながら遊ぶマルチプレイでは、友だちや家族とワイワイ盛り上がりながら、それぞれの知識を出し合って「ことば」づくりを楽しむことが可能です。生き物、食べ物、地名、歴史上の人物から、流行のあの「ことば」まで、29万語以上に対応。「ことば」は日々追加しており、無限に楽しみが広がる、究極のことば遊びゲームです。

■アプリ概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25121/table/822_2_992748bc0f692625821eb2b43d5fa356.jpg?v=202606171252 ]

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIおよびコトダマンの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。