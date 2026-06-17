【８名限定開催】PeopleX 人事専門役員・勝村泰久氏を迎え、「HR×AIの最前線」を語る少人数交流会を7月6日（月）渋谷にて開催

ユナイテッド株式会社

ユナイテッド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 執行役員：早川 与規、証券コード：2497）の連結子会社であるユナイテッド・リクルートメント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金子 陽三、以下「ユナイテッド・リクルートメント」）は、2026年7月6日（月）20時より、渋谷にて「HR×AIの最前線を語る交流会」を開催します。

本イベントでは、株式会社PeopleX専門役員の勝村泰久氏をゲストに迎え、人事領域におけるAI活用の最前線について語ります。PeopleXは、採用から活躍支援までAIで人事課題を解決することを目指し、対話型AIサービス「PeopleX AI面接」「PeopleX AIロープレ」「PeopleX AI面談」などを提供しています。最近では「PeopleX AIセールス」を発表し、支援領域の幅を広げている総合AIカンパニーです。

ゲストの勝村氏は、株式会社クイックにて人材紹介事業の営業部長や新規事業開発を歴任し、東証プライム上場後はVPoHRとして採用・人事企画・組織開発を担当。その後、スタートアップに参画し、株式会社Voicyなど複数の企業で執行役員やCHROとして人事管掌や事業開発、子会社立ち上げや大型調達などをリードしました。2024年6月よりPeopleXに参画しています。

AIの進化により、採用活動、面接、オンボーディング、人材マネジメント、組織開発、人的資本経営など、人事領域の業務や意思決定は大きな変化を迎えています。一方で、実際の現場では「どの業務からAI活用を始めるべきか」「人事が担うべき役割はどう変わるのか」「AIと人の判断をどのように組み合わせるべきか」といった問いも生まれています。

本交流会では、HR領域の実務・経営・事業開発を横断してきた勝村氏とともに、HR×AIの現在地と今後の可能性について少人数で深く語り合います。定員は8名とし、応募多数の場合は抽選といたします。

■開催背景

生成AIをはじめとするテクノロジーの進化により、人事領域におけるAI活用への関心が急速に高まっています。求人票作成、候補者対応、面接支援、オンボーディング、従業員エンゲージメントの可視化、組織課題の分析など、AIが活用される場面は広がりつつあります。

一方で、人事領域は人のキャリア、組織文化、評価、意思決定に深く関わる領域です。そのため、単なる業務効率化にとどまらず、「人事としてAIをどう捉え、どう活かすか」「AI時代に人事リーダーはどのような価値を発揮すべきか」という本質的な議論が求められています。

ユナイテッド・リクルートメントが運営するHR Leaders Communityでは、人事リーダーやHR領域に関わる実践者が集い、これからの人事のあり方を共に考える場として、本交流会を開催します。

■イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23821/table/439_1_b82058efd398c5d718fb862924a5655b.jpg?v=202606171252 ]

■当日の主なトークテーマ

本イベントでは、以下のようなテーマについてお話しいただく予定です。

- HR領域におけるAI活用の現在地- 採用、面接、オンボーディングにおけるAIの実装可能性- AI時代に人事リーダーが持つべき視点- 人事業務の効率化と、人にしかできない価値の再定義- HRテクノロジーの進化が組織づくりに与える影響

■ゲストプロフィール

勝村 泰久氏

株式会社PeopleX 専門役員

株式会社クイックにて、人材紹介事業の営業部長や新規事業開発を歴任。上場後はVPoHRとして採用・人事企画・組織開発を担当。その後、株式会社Voicyに参画し、CHROとして人事全般を担当しながら、執行役員として事業開発、メディア責任者、CS立ち上げなどを担い、シリーズB調達をリード。大企業、地方自治体、スタートアップの人事顧問や、キャリア教育・HRに関する登壇等を経て、2024年6月より株式会社PeopleXに参画。

■HR Leaders Communityについて

HR Leaders Communityは、人事リーダーやHR領域に関わる実践者が集い、これからの人事・組織づくりについて学び合うコミュニティです。採用、組織開発、人材育成、人的資本経営、HRテクノロジーなどをテーマに、実践的な学びと交流の機会を提供しています。

参考）プレスリリース「人事マネージャー以上限定・オフレコ形式コミュニティ 「HR Leaders Community」を新設」https://united.jp/news/release/20260427_ur.html

■スカウト代行・採用支援サービス「offerBrain（オファーブレイン）」について

本イベントを主催するユナイテッド・リクルートメントは、プロフェッショナルによるスカウト代行・採用支援サービス「offerBrain（オファーブレイン）」を運営しています。offerBrainは、経験豊富な採用プロフェッショナルが、企業の採用要件を深く理解したうえで、候補者に響くパーソナライズされたスカウト文面を設計・送信します。高い返信率と選考移行率を実現し、企業の「本当に欲しい人材」へのリーチを支援しています。

また、1通500円から送付可能、初期費用無料、契約期間の縛りなく利用でき、1通から送信可能な点でスモールスタートにも適しています。さらに、企業毎に専属のカスタマーサクセス担当がつき、採用成功に向けた継続的な支援を行います。スカウトの手間を減らしつつ、成果を最大化したい、という企業にとって、導入しやすく効果的なスカウト代行サービスです。

サービスURL：https://offerbrain.jp/

■会社概要

ユナイテッド・リクルートメント株式会社

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

設立 ：2022年3月

代表者 ：代表取締役 金子 陽三

事業内容 ：人材紹介/人事特化型人材紹介/採用コンサル/スカウト最適化ツール「offerBrain」/即戦力プロ人事シェアリング「Carry Up」

URL ：https://united.jp/recruitment/

ユナイテッド株式会社

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

設立日 ：1998年2月20日

代表者 ：代表取締役社長 兼 執行役員 早川 与規

事業内容 ：投資事業、個別指導塾事業、アドテク事業

URL ：https://united.jp/

＜本件に関するお問い合わせ＞

ユナイテッド・リクルートメント株式会社

担当：専門役員 馬場良樹 Email：yoshiki-baba@united.jp