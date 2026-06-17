「阪神タイガース ドンキ文字応援タオル」発売のお知らせ

株式会社ジュウロクホウイ

株式会社ジュウロクホウイ(本社：東京都千代田区、代表取締役：赤松 武雄)は、株式会社阪神タイガース、株式会社ドン・キホーテ監修のもと、「阪神タイガース ドンキ文字応援タオル」を、2026年6月30日（火）に発売いたします。販売は関西エリアの一部ドン・キホーテにて店頭販売となります。

詳しくは下記リンク先の商品情報ページをご確認ください。

■商品情報ページ

https://16d.jp/page/tigers_donki_towel.html

■商品詳細

阪神タイガース ドンキ文字応援タオルはフェイスタオルサイズ（約34cm×80cm）で全13種類。阪神タイガースの藤川監督と12選手での商品展開となります。ドン・キホーテの店内にあふれるカラフルな手書きPOP文字の専門ライターにより、心を込めて手書きされたドンキ文字に阪神タイガースのロゴと選手カラーを施した、ここでしか手に入らない商品です。

■商品情報

商品名：阪神タイガース ドンキ文字応援フェイスタオル（略称：阪神タイガース ドンキ文字応援タオル）

販売価格：2,200円（税込）

サイズ：約34cm×80cm 素材：綿

種類：13種類

#22藤川監督、#0木浪選手、#１森下選手、#3大山選手、#5近本選手、#7中野選手、#8佐藤輝明選手、

#12坂本選手、#13岩崎選手、#29高橋遥人選手、#35才木選手、#41村上選手、#65湯浅選手

■販売店舗

関西のドン・キホーテ（一部店舗のみ）

京都府（ＭＥＧＡドン・キホーテ宇治店・ドン・キホーテ京都伏見店）、奈良県（ＭＥＧＡドン・キホーテ桜井店・ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ西大和店）、大阪府（ＭＥＧＡドン・キホーテ深江橋店・ドン・キホーテ上本町店・ＭＥＧＡドン・キホーテ弁天町店・ドン・キホーテ パウ住之江公園店・ドン・キホーテ豊中店・ＭＥＧＡドン・キホーテ箕面店・ＭＥＧＡドン・キホーテ茨木店・ドン・キホーテ大日店・ドン・キホーテ枚方店・ＭＥＧＡドン・キホーテ交野店・ドン・キホーテ パウ石切店・ＭＥＧＡドン・キホーテ松原店・ドン・キホーテ新金岡店・ＭＥＧＡドン・キホーテ和泉中央店・ＭＥＧＡドン・キホーテ岸和田店・ドン・キホーテりんくう店）、和歌山県（ＭＥＧＡドン・キホーテ和歌山次郎丸店）、兵庫県（ＭＥＧＡドン・キホーテ神戸本店・ドン・キホーテ西宮店・ドン・キホーテ伊丹店・ＭＥＧＡドン・キホーテ姫路広畑店・ドン・キホーテ加古川店）以上26店舗。

発売・販売 ： 株式会社ジュウロクホウイ

(C)阪神タイガース (C)16directions inc.

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。

■ジュウロクホウイについて

スタイリッシュなスポーツカー、 プロのアスリート、アニメや映画に出てくる ヒーローやキャラクター達……。 そんなホビーやエンターテインメントに あこがれた人物・モノをカタチにする会社です。

会社名 ：株式会社ジュウロクホウイ

代表者 ：代表取締役 赤松 武雄(あかまつ たけお)

本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル

設立 ：2016年11月 (株)グッドスマイルカンパニー子会社

事業内容：

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサル、業務代行

玩具・フィギュア・グッズの広告デザイン、Webデザイン請負業務

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジュウロクホウイ

担当： 長田

TEL ： 03-6262-9553(10時～17時土日祝日除く)

MAIL： info@jyurokuhoui.jp