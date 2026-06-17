辛旅　大魔王入り　博多激辛とんこつラーメン　新発売

エースコック株式会社

日本各地の旨くて辛いものを巡る「辛旅」第5弾！

福岡のご当地辛味調味料「大魔王」を加えた博多激辛とんこつラーメンが登場

【発売日・発売地区】2026年7月13日（月）・全国

エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：村岡寛人）は、2026年7月13日より、「辛旅 大魔王入り 博多激辛とんこつラーメン」を新発売します。

＜本商品のポイント＞

１. 「ご当地辛味調味料×ご当地めん」を合わせた「辛旅」から、博多とんこつラーメンを激辛アレンジした、暑い日でも思わず食べたくなる新商品が登場！

２. 福岡のご当地辛味調味料「大魔王」使用！豚骨の旨みをしっかり感じつつも後を引く辛さの激辛スープが、博多ラーメンらしい歯切れの良いめんに絡む一杯！

■商品名 ：辛旅 大魔王入り 博多激辛とんこつラーメン

■発売日 ：2026年7月13日（月）

■発売地区 ：全国

■希望小売価格：297円（税抜）

日本各地の辛くて旨いものを巡る旅をコンセプトにした「辛旅」シリーズ第5弾を発売します。今回は、世界屈指の辛さを誇るキャロライナ・リーパーを使用した福岡のご当地辛味調味料「大魔王」を使用。ご当地博多とんこつラーメンを激辛テイストにアレンジしました。

【商品特長】

■商品名：辛旅 大魔王入り 博多激辛とんこつラーメン

■めん：滑らかさと歯切れの良さが特長の丸刃のめんです。(湯戻し時間:3分)

■スープ：複数種類のポークエキスをバランスよく配合した、香りとコクを楽しめる豚骨スープです。別添の特製ペーストを加えることで、大魔王の辛さを生かした博多激辛豚骨ラーメンに仕上げました。

■かやく：風味の良いごま、キクラゲ、ねぎを加えました。

■パッケージ：福岡のご当地辛味調味料「大魔王」のラベルデザインを生かしたインパクトのあるデザインです。