『にゃんこ大戦争』× 京都発のアパレルブランド『beanxious』が共同制作！職人の手作業によるフロッキー加工Tシャツが数量限定で登場！

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）は、同社のスマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』と京都発祥のファクトリーアパレルブランド『beanxious（ビーアンキシャス）』との初の共同制作のTシャツを発売いたします。

「にゃんこ大商店オンライン」で6月19日（金）から発売！

本商品は、beanxiousが得意とする「直植毛フロッキー加工技術」を用い、職人がひとつひとつ手作業で仕上げたプレミアムなTシャツ2デザインをリリースいたします。6月19日（金）から公式オンラインストア「にゃんこ大商店オンライン」にて販売を開始いたします。

今回のTシャツは、単なるプリントではなく、布地に直接繊維を植毛する高度な職人技（直植毛フロッキー）によって作られています。独特のもこもことした手触りと、にゃんこたちが浮き出ているかのような立体感が特徴です。すべて職人の手によってひとつひとつ丁寧に加工が施されているため、生産数に限りがある限定商品となります。

1. beanxious フロッキーTEE ネコ

『にゃんこ大戦争』を代表するベーシックキャラクター「ネコ」を中央に大胆に配置。フロッキー加工ならではの質感により、ネコの存在感がより一層引き立つミニマルで洗練された一枚です。

2. beanxious フロッキーTEE ちび集合

可愛らしい「ちびネコ」をはじめとする人気キャラクターたちが一列に並んだ、賑やかでありながらもスタイリッシュなデザイン。細部まで表現された職人技が光る逸品です。

カラー展開： ブラック／オートミール

価格：各8,250円(税込)／ KIDS 各7,150円(税込)

サイズ展開：S／M／L／ XL、120／140（KIDS）

発売開始： 2026年6月19日（金）12：00～

販売場所： 公式ストア「にゃんこ大商店オンライン」（ https://www.nyanko-daishoten.jp/ ）

※職人による手作業での加工品のため、数量限定での販売となります。

パッケージ： 当商品限定パッケージでお届けいたします。

■ 商品のお取り扱いに関する注意事項（フロッキープリントについて）

・フロッキープリントは永久的なものではなく、摩擦や繰り返しのご使用・お洗濯により、少しずつ剥離（抜毛）していきます。ご着用を重ねることで購入時から商品イメージが経年変化していく特性を持つ商品ですので、あらかじめご了承ください。なお、一度剥離しますと再生は不可能となります。お取り扱いの際は次の点に十分ご注意ください。

・製品の特性上、熱に弱いため、タンブラー乾燥機のご使用やアイロンがけは避けてください。

・着用時に他の商品との摩擦にご注意ください。

・お洗濯の際は裏返してネットに入れて洗ってください。

・手洗いは不可となります。

・浸け置き洗いをするとフロッキーの毛がふやけて抜ける恐れがありますので、柔軟剤のご使用はお控えください。

・水に濡れた状態で放置せずに、洗濯後はすぐに干してください。

・Tシャツ布地とフロッキーの毛が反対色の場合、お洗濯後に抜けた毛が付着して見える事があります。これは工程の中で糊に刺さりきれていなかった毛の残りで、デザイン部分から抜け落ちたものではありません。製品に特に問題はありませんので、そのままご使用頂けます。

『beanxious（ビーアンキシャス）』について

2006年創業、京都発祥のファクトリーアパレルブランド。「手作業が生み出す独自の価値」をコンセプトに、国内でも希少となった「直植毛フロッキー加工」を自社ファクトリーで手がけています。

一般的なシート転写とは異なり、静電気を用いて1本1本の繊維を生地に垂直に高密度で植毛する技術により、ベルベットのような高級感のある深い独自の立体感と色彩を表現。様々なアーティストやコンテンツとのコラボレーションも積極的に行い、職人の卓越した技術を現代のストリート・カジュアルウェアへと昇華させ続けています。（公式WEBサイト： https://beanxious.com/ ）

「にゃんこ大商店」について

「にゃんこ大商店」は、スマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』を開発・運営するポノス株式会社のオフィシャルストアです。ゲーム内に登場する個性豊かな「にゃんこ」たちの魅力を、ぬいぐるみやアパレル、雑貨などの幅広いオリジナル商品を通じてお届けします。直営ECサイトや期間限定のポップアップショップを通じて、いつでもどこからでも、ファンと「にゃんこ」たちがつながる場を目指しています。

にゃんこ大商店オンライン：

https://www.nyanko-daishoten.jp/

にゃんこ大商店Amazonストア：

https://www.amazon.co.jp/stores/page/A5C76F28-D99B-4A2E-96C4-6DF71AAA1B39

にゃんこ大商店 公式Xアカウント：

https://x.com/nyankodaishoten

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL1億1111万回（2026年3月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

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