劇団ひまわり舞台『BEYOND DAWN』 キービジュアル解禁！！ひまわりFCをはじめとしたキャストFC先行も6月17日（水）23時59分まで絶賛受付中！

株式会社劇団ひまわり

劇団ひまわりが2026年7月31日（金）から8月5日（水）にかけてサンシャイン劇場で上演するリーディング×ミュージカル『BEYOND DAWN ～幾千の夜を越えて～』にて、キービジュアルを解禁いたしました。

物語の主軸となる凪人役（画像左から木村良平・松田岳・佐藤流司・上野聖太・新正俊）と、波音役（画像左から諸星すみれ・若山詩音・宮本侑芽）を演じる計8名が一堂に会したキービジュアルとなります。

また、6月11日（木）よりリリースした劇団ひまわり公式のファンクラブ「劇団ひまわりFC」をはじめ、各キャストのFCサイトでのFC先行も6月17日（水）23時59分まで受付中。

プレイガイド先行は6月19日（金）12時00分より開始。各先行情報の詳細は公式サイトをご確認ください。

※公式サイト：https://www.himawari.net/stage/beyond-dawn/

※凪人役、波音役のキャストは回替わり出演となります。

あらすじ

神話、伝説、文学、芸能、そして現代――。

幾千の夜を越えて巡り会う二つの魂、ナギとナミの愛の物語。

天地創造の時代を生きたイザナギとイザナミ。天の川に隔てられながらも互いを想い続ける彦星と織姫。敵対する家の運命に翻弄されるロミオとジュリエット。そして芸の道を駆け抜けた出雲阿国と名古屋山三郎。

時代も国も、生きる姿も異なりながら、二人は幾度となく出会い、愛し合い、そして別れを経験していく。運命に引き裂かれ、時に世界に阻まれながらも、その想いは決して消えることなく受け継がれていく。

やがて幾千の夜を越えた先で、二つの魂は現代に再び巡り会う。

果たして二人は、今度こそ同じ未来を歩むことができるのか。別れの数だけ深まり、時代を超えて紡がれてきた愛の行方とは――。

凪人役・波音役キャスト ソロキービジュアル

■凪人（なぎと）役 ※五十音順/回替わり

上野 聖太

木村 良平

佐藤 流司

新 正俊

松田 岳

■波音（なみね）役 ※五十音順/回替わり

宮本 侑芽

諸星 すみれ

若山 詩音

チケット販売情報

FCサイトおよびプレイガイドにて、先行受付（抽選）を実施いたします。

詳細は公式サイトをご確認ください。

＜チケット販売情報＞

・FC先行受付 ：2026年6月12日（金）12時00分～6月17日（水）23時59分

・プレイガイド先行受付：2026年6月19日（金）12時00分～6月21日（日）23時59分

・一般発売 ：2026年6月28日（日）12時00分～

公演概要

■公演名： リーディング×ミュージカル『BEYOND DAWN ～幾千の夜を越えて～』

■期間： 2026年7月31日（金）～8月5日（水）

■会場： サンシャイン劇場（https://sunshine-theatre.co.jp/access/）

〒170-8630 東京都豊島区東池袋3-1-4 サンシャインシティ 文化会館4F

■公式サイト：https://www.himawari.net/stage/beyond-dawn/

■公式X（旧Twitter）：@himawari_stage（ハッシュタグ：#himawariBD）

■コピーライト：(C)Himawari Theatre Group Inc.

■お問い合わせ：『BEYOND DAWN』制作担当（product@himawari.net）