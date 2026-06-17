『LAST』シリーズが世界3大品評会でトリプル受賞 ― 発売2ヶ月の新作『LAST EN -縁-』も国際評価を獲得

エシカル・スピリッツ株式会社左より LAST EN-縁-、LAST ELYSIUM、LAST ELEGANT

エシカル・スピリッツ株式会社（本社：東京都台東区蔵前 / 代表取締役CEO：小野力 / 以下 エシカル・スピリッツ）は、シグニチャーブランド『LAST』シリーズが、2026年に開催された世界三大ジン品評会「World Gin Awards（WGA）」「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）」「インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション（IWSC）」の3大会において、合計 7つ受賞いたしました。

"ご縁"から生まれた新作が、世界に認められた

2026年4月7日に発売した東京エシカルジン『LAST EN -縁-』。発売から2ヶ月で、世界の舞台でその品質が評価されました。

規格外となった日本酒『獺祭』を蒸留した日本酒スピリッツ、JAL羽田空港ラウンジのコーヒー粉、もったいないゆず、ヤッホーブルーイングのホップなど、14種もの"もったいない素材"から生まれた本作。その名に宿る「縁（えん）」という言葉が示すように、素材・人・場所との積み重ねてきたご縁から生まれた1本が、発売直後にして世界へのステージに立ちました。

『LAST ELYSIUM(ラスト エリジウム)』が「World Gin Awards 2026」Country Winner（国別最高賞）受賞

コンテンポラリージン部門は、ジン品評会のなかでも最も多くのブランドがしのぎを削る、最激戦のカテゴリーです。この舞台において、『LAST ELYSIUM(ラスト エリジウム)』が「World Gin Awards 2026」のCountry Winner（国別最高賞）を受賞。日本を代表するコンテンポラリージンとして認定されました。

佐賀県「天吹酒造」の酒粕が宿すフルーティな香りを核に、3種の柑橘と生姜の葉が織りなす青々とした清涼感。ELYSIUMとは「楽園」。自分らしさを取り戻す安らぎのひとときを表現したこのジンが、世界の審査員から日本を代表する1本として認められました。

なお、LASTブランドがWGAコンテンポラリー部門のCountry Winnerを受賞するのは、2021年の『LAST ELEGANT』に続き2度目です。

変わらない品質、変わり続ける可能性

『LAST ELEGANT(ラスト エレガント)』は、TWSC 2026にてゴールドを受賞しました。

「IWSC2021」最高金賞をはじめ、これまで世界の主要品評会で高評価を受け続けてきた同作が、今年も国内最高峰の舞台でその品質を証明しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54781/table/113_1_7f349d66b37fb13d0caa0e374757089f.jpg?v=202606171252 ]

※LAST ELEGANT・LAST ELYSIUMはそれぞれ過去の主要品評会にて金賞以上を受賞済み。今回の出品結果をもって、LASTシリーズ全3種が世界の品評会で入賞を果たしたことになります。

各品評会について

World Gin Awards（WGA）について

World Gin Awardsは、世界的な酒類品評会「World Drinks Awards」の一部門として開催される、ジンに特化した国際的なアワードです。

各国・地域ごとにブラインドテイスティングによる厳正な審査が行われ、スタイル別に「Gold」「Silver」などの賞が授与されるほか、各国における最高評価として「Country Winner」が選出されます。さらにその中から世界最高峰を決定する審査も行われ、世界中の蒸留所がその品質と独自性を競う、権威あるコンペティションの一つです。

東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）について

東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）は、日本人の繊細な味覚をもって、世界中のウイスキーおよびスピリッツの審査を行う日本で唯一の品評会です。ウイスキー評論家の土屋守が実行委員長を務めるTWSC実行委員会が主催し、品評会を通じて、国内はもとより世界中の高品質なウイスキー・スピリッツを発信していくことや、これからのウイスキー・スピリッツ文化の発展を担う国内の飲み手の育成などが、その目的です。2019年に開催がはじまり、8回目の開催となった TWSC2026 では、洋酒部門と焼酎部門を合わせて783アイテムの出品があり、アジア最大級の出品数を誇る品評会となっています。



International Wine & Spirits Competition （IWSC）について

IWSCは、1969年に英国・ロンドンで創設された、世界で最も影響力のある酒類品評会のひとつです。「スピリッツ部門」など部門ごとに、世界各地から集まった審査員が、ブラインドテイスティングにより品質と味覚を審査した上で、金賞・銀賞・銅賞を選出します。国際的な評価基準のひとつとして、毎年その受賞結果が世界の注目を集めています。

ジンブランド『LAST』について

“最後”に残された素材から、新たな価値が“続く”

LASTの言葉には、“最後”と“続く”の２つの意味があります。

東京エシカルジン『LAST』は、蒸留を通じて、さまざまな場所で“最後”に残された素材の新たな価値を見つけ、“続く”ものへと変えていく、エシカル・スピリッツのシグニチャージンブランドとして、2020年3月、日本酒造りの最後に残された「酒粕」の価値化をきっかけに誕生しました。



2024年1月に発売した『LAST ELYSIUM』では、“もったいない素材”として「酒粕」だけでなく「生姜の葉」を使用し、価値化する“もったいない素材”の幅を広げ、

さらに、2026年4月より新発売する『LAST EN -縁-』では、エシカル・スピリッツとして過去最多となる全14種の“もったいない素材”を使用しています。

その注目は、エシカルなプロセスのみならず、香りや味わいなどの品質においても一貫して高い評価をいただいています。

「IWSC2021」では最高金賞を受賞し、世界での上位9の作品に日本勢として唯一選出。「IWSC2024」では『LAST ELYSIUM』が金賞を受賞。「World Gin Awards」では2021年・2026年の2度にわたりコンテンポラリー部門のCountry Winnerを受賞するなど、現行LASTシリーズ3種のうち2種（LAST ELEGANT・LAST ELYSIUM）が、主要国際品評会において金賞以上を獲得しています。

東京エシカルジン『LAST』公式ブランドサイト：https://last.ethicalspirits.jp/

エシカル・スピリッツ株式会社

未活用素材の価値を引き出すクラフトジンを通じて、

東京・蔵前から世界へ

新たなものづくり文化を発信する蒸留スタートアップ。

「消費者が一番美味しいと思うお酒から、新しい価値に出会える」社会を目指します。

代表取締役CEO：小野力

所在地：〒111-0051 東京都台東区蔵前3-9-3-4F

創業：2020年

事業：酒類(スピリッツ)の企画・製造および販売

取得免許：スピリッツ製造

コーポレートサイト：https://ethicalspirits.jp/

LASTブランドサイト：https://last.ethicalspirits.jp/

公式オンラインショップ：https://shop.ethicalspirits.jp/

Instagram：https://instagram.com/ethicalspirits_jp

X：https://x.com/ethical_spirits