【新築賃貸マンション】入居者募集開始！さいたま市初のデュオフラッツシリーズ！／デュオフラッツ大宮／JR「大宮」駅徒歩10分

株式会社フージャースホールディングス

不動産開発事業、不動産投資事業、収益不動産開発事業、不動産賃貸業等を展開する株式会社フージャースコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川栄一、以下「当社」）は、新築賃貸レジデンス「デュオフラッツ大宮」の入居者の募集を開始しました。

なお、物件公式HPからバーチャルモデルルーム（1LDK/Dタイプ、2LDK/Cタイプ）の内覧が可能です。2026年8月末にはモデルルーム（1LDK/Dタイプ、2LDK/Cタイプ）の公開も予定しています。

※モデルルームは変更になる可能性があります。

デュオフラッツ大宮 公式HP(https://www.duo-flats.jp/residence/omiya/)

■物件の特徴

・全11タイプの多様な間取り

・柱の出っ張りがない壁式構造

・賃貸では珍しいフロアタイル（D,Eタイプ）

A1タイプ / LDKDタイプ / LDK（フロアタイル）A1タイプ / キッチンDタイプ / 浴室E2タイプ / 洗面台

■物件概要

住所：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目298番（以下未定）

構造：RC造 地上5階建

総戸数：29戸

竣工日：2026年8月末（予定）

間取り：1LDK / 2LDK / 3LDK

面積帯：30.45～72.63平方メートル

駐車場：なし

バイク置場：あり

駐輪場：あり

■TOPICS

☆全戸バスオーディオ付き

お風呂時間をもっとくつろげる時間に。

Bluetooth(R)搭載のスマートフォンやタブレット、音楽端末からペアリングするだけでバスルーム全体を包み込むような臨場感あるサウンドが流れます。

☆充実の収納

A1タイプ / SICA1タイプ / WICDタイプ / Storage



☆バーチャルモデルルーム内覧ができます

バーチャルモデルルームをご用意しました。

内覧のお時間がなかなか取れない方や竣工前でも、お部屋のイメージを見ていただくことができます。

物件の公式ホームページよりご覧いただけますので、是非ご活用ください。

2026年8月末にはモデルルーム設置・公開も予定しております。

デュオフラッツ大宮 公式HP(https://www.duo-flats.jp/residence/omiya/)

■デュオフラッツシリーズ

「新しい欲しかった暮らし」をコンセプトとし、全国に展開しているデュオフラッツシリーズです。

物件ごとに間取り・仕様・デザインなど、どれをとっても顧客目線で考え抜いた物件ばかりです。物件の立地特性、お住まいになる方々の生活を細部まで紐解き、この住まいでどんな生活を楽しんでいただけるかを大事にしています。

デュオフラッツ公式HP(https://www.duo-flats.jp/)

デュオフラッツ公式インスタグラム(https://www.instagram.com/duoflats_official/)

デュオフラッツ公式LINE(https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40773ilkef&lp=YQlQiA&liff_id=2006615399-wDrnkANz&utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnKWlwaGX2S1YLasGnGzo3UxLDGoI4BPthcw0LEz6FVIiKWqxwHkK_1DXxApM_aem_gvWkNASAYjQGuOj87gqGtA)

＜株式会社フージャースコーポレーション 会社概要＞

商 号 株式会社フージャースコーポレーション

本社所在地 東京都千代田区丸の内2-2-3

設 立 １９９４年１２月２１日

事 業 内 容 不動産開発事業、不動産投資事業、収益不動産開発事業、不動産賃貸業

代表者氏名 小川 栄一

電 話 番 号 ０３-３２４３-２７１２

会 社 H P https://www.hoosiers.co.jp/company/guid/investment.html

本件に関するお問い合わせ先

株式会社フージャースコーポレーション

担当 田宮

03-3243-2712

momoko@hoosiers.co.jp