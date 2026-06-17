【公開20周年】『時をかける少女』リバイバル上映記念- 限定コラボアイテム第1弾の販売決定！

株式会社つみき(C)「時をかける少女」製作委員会2006

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」主催のリバイバル上映プロジェクトにて、7月3日（金）よりリバイバル上映することが発表されている『時をかける少女』。これを記念して、限定コラボレーションアイテムの発売が決定しました！第1弾アイテムラインナップは、「復刻パンフレット」とトレーディングクリアカード「1/Frame（ワンフレーム）」。

上映劇場（一部劇場を除く）とFilmarks Store（オンライン）にて数量限定で販売いたします。

『時をかける少女』復刻パンフレット

(C)「時をかける少女」製作委員会2006

『時をかける少女』のリバイバル上映公開にあわせ、当時の劇場パンフレットを復刻。

キャラクター紹介や相関図、『時をかける少女』をより楽しむためのミニコラム「HOW TO 時をかける少女」、アニメ評論家・氷川竜介氏による寄稿など、2006年当時の空気が蘇る一冊となっています。

公開20周年を記念したこのタイミングで、ぜひ手に取って楽しんでください。

1/Frame『時をかける少女』

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8641/table/758_1_22d074a98c6374a25d6b92f39967a311.jpg?v=202606171252 ](C)「時をかける少女」製作委員会2006

名作の、その一瞬を手のひらに。

『時をかける少女』の忘れられない名シーン、心震えたあの瞬間が、手のひらサイズの1枚に。

作品を象徴する印象的なシーンを30フレーム厳選し、フィルムのような質感を持つクリアカードにデザインしました。右下にはタイムコードが刻まれ、本作のまさにその一瞬が切り取られています。

別売りの専用ホルダーにセットすれば、お気に入りのシーンをキーホルダーとして持ち運ぶ事が可能。

1パックは3枚入り。全30種の中からランダムで3種封入されています。

全30種を一度に集められる「COMPLETE EDITION」は、10パック分を収録した仕様で展開します。

【販売劇場一覧】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8641/table/758_2_0d3a155406a8da8d752b138f020840a9.jpg?v=202606171252 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/8641/table/758_3_686a3d5fba7b954b416706cce1758cf1.jpg?v=202606171252 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/8641/table/758_4_1ad31d5f7db3fab07cef582f79ed8161.jpg?v=202606171252 ]

※販売劇場や取り扱い商品は変更・追加になる可能性がございます。

※劇場によって、復刻パンフレットのみの取り扱いとなる劇場もございます。

※劇場によって、1/Frame 『時をかける少女』は1パックのみの販売となる可能性がございます。

［北海道］札幌シネマフロンティア、ユナイテッド・シネマ札幌、イオンシネマ江別、ディノスシネマズ苫小牧、イオンシネマ旭川駅前、シネプレックス旭川

［岩手］イオンシネマ江釣子、盛岡ルミエール

［宮城］MOVIX仙台、イオンシネマ名取、イオンシネマ新利府、イオンシネマ石巻、ユナイテッド・シネマ フォルテ宮城大河原、109シネマズ富谷

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ（7/10～）

［山形］ソラリス（7/10～）、鶴岡まちなかキネマ（7/11～）

［福島］フォーラム福島（7/10～）、まちポレいわき

［茨城］ユナイテッド・シネマ水戸、MOVIXつくば、シネマサンシャイン土浦、イオンシネマ守谷

［栃木］MOVIX宇都宮、小山シネマロブレ、ユナイテッド・シネマ アシコタウンあしかが、109シネマズ佐野（パンフレットのみ）

［群馬］イオンシネマ高崎、イオンシネマ太田、MOVIX伊勢崎、前橋シネマハウス（8/8～）、ローソン・ユナイテッドシネマ前橋

［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、MOVIX川口、川越スカラ座（7/11～）、ユナイテッド・シネマ春日部、イオンシネマ羽生、イオンシネマ熊谷、シネプレックス幸手、シネマサンシャイン三郷、ユナイテッド・シネマ新座、深谷シネマ（パンフレットのみ）、ユナイテッド・シネマ入間、OttO（7/31～）、movie theater THE SPOT（9/19～）、イオンシネマ越谷レイクタウン、109シネマズ菖蒲、ユナイテッド・シネマわかば

［千葉］京成ローザ10、キネマ旬報シアター（7/4～）、MOVIX柏の葉、シネマサンシャイン ユーカリが丘（パンフレットのみ）、イオンシネマ市川妙典、ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸、成田HUMAXシネマズ、ユナイテッド・シネマ幕張、USシネマ木更津

［東京］新宿ピカデリー、109シネマズプレミアム新宿、池袋HUMAXシネマズ、グランドシネマサンシャイン 池袋（パンフレットのみ）、MOVIX亀有、丸の内ピカデリー、109シネマズ二子玉川（パンフレットのみ）、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、Stranger、ユナイテッド・シネマ豊洲、目黒シネマ（7/5～）、キネカ大森、ユナイテッド・シネマとしまえん、イオンシネマ板橋、109シネマズ グランベリーパーク（7/10～）、イオンシネマ シアタス調布、MOVIX昭島、イオンシネマ多摩センター、立川シネマシティ、アップリンク吉祥寺、新文芸坐（フィルム上映：8/27～8/31）、シアターギルド代官山（7/31～）

［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマみなとみらい、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、109シネマズゆめが丘（7/10～）、チネチッタ、109シネマズ川崎（7/10～）、イオンシネマ新百合ヶ丘、109シネマズ湘南、横須賀HUMAXシネマズ、イオンシネマ座間、小田原コロナシネマワールド、MOVIX橋本、シネコヤ（7/11～）

［新潟］シネ・ウインド、ユナイテッド・シネマ新潟、高田世界館（7/4～）

［富山］ほとり座

［石川］イオンシネマ金沢フォーラス、イオンシネマ白山、金沢コロナシネマワールド

［山梨］CineYama（パンフレットのみ）

［長野］長野相生座・ロキシー、イオンシネマ松本、上田映劇

［岐阜］イオンシネマ各務原、大垣コロナシネマワールド

［静岡］静岡シネ・ギャラリー、MOVIX清水、シネマイーラ（7/31～）、シネマサンシャインららぽーと沼津

［愛知］伏見ミリオン座、イオンシネマ大高、中川コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ豊田KiTARA、イオンシネマ常滑、イオンシネマ長久手、MOVIX三好、安城コロナシネマワールド、豊川コロナシネマワールド、小牧コロナシネマワールド

［三重］イオンシネマ津南、109シネマズ四日市

［滋賀］イオンシネマ草津、イオンシネマ近江八幡、ユナイテッド・シネマ大津

［京都］MOVIX京都、出町座、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ久御山、イオンシネマ高の原

［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、MOVIX八尾、扇町キネマ（7/31～）、土間シネマ（8/31～）

［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場、イオンシネマ三田ウッディタウン、豊岡劇場、洲本オリオン（7/10～）、元町映画館（フィルム上映：日程未定）、109シネマズHAT神戸

［奈良］シネマサンシャイン大和郡山、ユナイテッド・シネマ橿原

［和歌山］イオンシネマ和歌山

［鳥取］MOVIX日吉津

［岡山］イオンシネマ岡山、MOVIX倉敷

［広島］MOVIX広島駅、イオンシネマ広島西風新都、シネマ尾道（7/4～、パンフレットのみ）、109シネマズ広島、福山コロナシネマワールド

［山口］MOVIX周南

［徳島］イオンシネマ徳島、シネマサンシャイン北島

［香川］イオンシネマ綾川

［愛媛］シネマサンシャイン エミフルMASAKI、イオンシネマ今治新都市

［高知］キネマミュージアム（7/10～）

［福岡］KBCシネマ、シネマサンシャイン飯塚、イオンシネマ福岡、ユナイテッド・シネマ トリアス久山、小倉コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマなかま16、イオンシネマ大野城、Yet Cinema Club（8/21～）、ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、ユナイテッド・シネマ福岡ももち、イオンシネマ筑紫野

［佐賀］109シネマズ佐賀、シアター・シエマ（7/31～）

［長崎］シネマボックス太陽（パンフレットのみ）、ローソン・ユナイテッドシネマ長崎

［熊本］熊本ピカデリー

［大分］大分シネマ5（7/4～）、日田シネマテーク・リベルテ（7/25～）

［宮崎］宮崎キネマ館

［鹿児島］シネマサンシャイン姶良（パンフレットのみ）、ガーデンズシネマ（7/17～）

［沖縄］ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添

【予告編】

https://youtu.be/MwEEPpxFwdE?si=t2ETP46pbgD6faq1

【公開情報：通常版】

『時をかける少女』4K

公開日：2026年7月3日（金）より全国上映

公開劇場：全国168館

料金：大人1,700円／高校生以下1,000円

公開劇場、ムビチケ（カード券）販売劇場一覧は以下ページよりご確認ください。

https://filmaga.filmarks.com/articles/332714/

※各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします

※チケット販売は、各劇場にて行います

※4K素材での上映ですが、劇場やスクリーンによって2K上映となる場合があります

配給：KADOKAWA、スタジオ地図LLP、Filmarks

【公開情報：4DX】

『時をかける少女』4DX

公開日：2026年8月21日（金）より2週間限定上映

公開劇場：全国58館

料金：大人1,700円+4DX追加料金／高校生以下1,000円+4DX追加料金

公開劇場、ムビチケ（カード券）販売劇場一覧は以下ページよりご確認ください。

https://filmaga.filmarks.com/articles/332714/

※各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします

※チケット販売は、各劇場にて行います

※4K素材での上映ですが、劇場やスクリーンによって2K上映となる場合があります

配給：KADOKAWA、スタジオ地図LLP、Filmarks

【作品情報】

(C)「時をかける少女」製作委員会2006

2006年製作／日本／98分

・4K版：https://filmarks.com/movies/127774

・通常版：https://filmarks.com/movies/24544

監督：細田守

脚本：奥寺佐渡子

原作：筒井康隆

出演：仲里依紗、石田卓也、板倉光隆 他

主題歌：奥華子「ガーネット」

制作：マッドハウス

◆主な受賞歴、海外映画祭出品歴◆

＜国内＞日本アカデミー賞 最優秀アニメーション作品賞

＜海外＞シッチェス映画祭、釜山国際映画祭、アヌシー国際アニメーション映画祭、ニューヨーク国際子ども映画祭、ブリュッセル・アニメーション映画祭 他多数

＜あらすじ＞

待ってられない未来がある。

筒井康隆の小説を再構築し、初のアニメーション映画化。タイムリープという、

過去に飛べる能力を手にした女子高校生の真琴は、自分の過去をやり直していくうちに「人生のかけがえのない時間」の意味を見つけ出していく――。

瑞々しいひと夏を描いた青春物語。

【Filmarks Culture Wearとは】

Wear culture.

Live its world.

Express yourself.

Filmarksが生み出す、新たな「カルチャーウェア」

映画やアニメをただのモチーフとして消費するのではなく、

その思想・感情・世界観に共鳴するデザインを纏う。

「好き」を超え、作品のメッセージと一体化する。

それは単なるグッズではなく、アイデンティティの証明。

好きな作品を「身につける」ことは、その世界観を生きる、自己表現だ。

Instagram：@filmarks_culture_wear(https://www.instagram.com/filmarks_culture_wear/)

X：@Filmarks_Wear(https://x.com/Filmarks_Wear)

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」が企画するリバイバル上映プロジェクトです。「名作を未来へつなぐ」という理念のもと、多くの人々に愛された過去の名作や、これまで埋もれていた多様な作品に新たな光を当て、映画館で鑑賞する機会を創出します。

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オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/