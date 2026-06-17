【JIVANA宮古島】ミシュラン一つ星・グリーンスター同時獲得シェフ 秋田絢也氏との期間限定ディナー「ローカルテロワール ― 秋田絢也のアトリエ ―」を本日開幕

スターリゾート株式会社

地球上の美しい土地に、旅の目的地となるリゾートを創造するスターリゾート株式会社（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：佐々木優也）が運営する「JIVANA（ジバナ）宮古島」（所在地：沖縄県宮古島市伊良部、総支配人：山地 李加子）は、本日2026年6月17日（水）から9月30日（水）までの期間限定で、館内レストラン「JIVANA KITCHEN」にて、ミシュラン一つ星・グリーンスターを同時獲得したシェフ秋田絢也氏を迎えた特別ディナーイベント「ローカルテロワール ― 秋田絢也のアトリエ ―」を開催いたします。

◼️秋田絢也シェフとの特別ディナーイベント

JIVANA宮古島は、伊良部島の海岸線に建つ全7棟のスモールラグジュアリーホテルです。今回、館内レストラン「JIVANA KITCHEN」で秋田絢也シェフをお迎えするのは、その土地の食材を使用し、その土地でしか提供できない料理を提供されるシェフの一貫した姿勢に共鳴したことが理由です。

秋田シェフは、フランス・ロワール地方の星付きレストランを経て、アヌシーの「Le Clos des Sens」で約4年間スーシェフを務めました（同店は在籍期間中の2019年にミシュラン3つ星を獲得）。2020年にオール・サステナブル・フレンチを掲げる「Noeud. TOKYO」のシェフに就任し、オープンから1年半でミシュラン一つ星と、持続可能なガストロノミーを評価するグリーンスターを同時に獲得しました。2022年からは広島県尾道市瀬戸田の「Azumi Setoda」にてヘッドシェフを務め、「50 Best Discovery」「We're Smart Green Guide 2 Radishes」にも選出されています。

秋田シェフの料理に通底するのは、土地の素材と向き合う姿勢です。これは、島の自然と調和する滞在をJIVANA宮古島が目指す方向と重なります。今回のディナーは、宮古島という土地の食材を秋田シェフがどう調理するのか、その対話の記録となります。

コース内容

コースは全10品で構成されています。フレンチを技法のベースとしながら、宮古島内の食材を主役に据え、その日届く魚介、島野菜、果実、香草の状態に合わせて、毎日コースの内容を組み直します。料理ごとに琉球の食文化や沖縄食材の個性を自然なかたちで取り入れ、その日にしか出会えない一皿をお届けします。

ヴィーガンコース、ベジタリアンコースもご用意しております。（要事前予約）

ペアリングは、ナチュールワインを中心に、宮古島の島酒なども取り入れた全7種で構成します。沖縄ならではの酒文化を組み合わせることで、料理と土地の余韻を最後まで感じていただけるペアリングとなっています。

＜イベント概要＞[表1: https://prtimes.jp/data/corp/140778/table/8_1_378fceee778ce47ad0f8e93a630503d9.jpg?v=202606171252 ]

※ 実施内容は、予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

■ シェフ 秋田 絢也 / Kenya Akita プロフィール

1977年、福岡県生まれ。福岡のフレンチレストラン、京都ホテルオークラを経て、2007年に渡仏。ロワール地方の「Domaine des Hauts de Loire」、サヴォワ地方の二つ星「Les Terrasses d'Uriage」などで部門シェフ・スーシェフとして研鑽を積む。

その後、アヌシーの「Le Clos des Sens」で約4年間スーシェフを務め、同店は在籍期間中の2019年にミシュラン3つ星を獲得。他にも「Bror」（コペンハーゲン）、「pastoral」（ベルギー）、「krommewatergang」（オランダ）など欧州のレストランで経験を積む。

二つ星「l'atelier d'edmond」のスーシェフを経て、2020年に「Noeud. TOKYO」のシェフ就任のため帰国。オープンから1年半でミシュラン一つ星とグリーンスターを同時に獲得。2022年からは広島県尾道市瀬戸田の「Azumi Setoda」にてヘッドシェフを務め、「50 Best Discovery」「We're Smart Green Guide 2 Radishes」に選出されている。

■ シェフ 秋田絢也 コメント

宮古島には、海、大地、太陽、風が育む豊かな食材があります。今回の「JIVANA KITCHEN」では、新鮮な魚介や島野菜、果実、香草など、一つひとつの素材と向き合いながら、宮古島ならではの風土を一皿ごとに表現していきたいと考えています。

フレンチの技法をベースにしながらも、土地の個性や琉球の食文化を大切にし、シンプルに素材が持つ力を自然なかたちで引き出すことを意識しています。訪れてくださる皆さまに、宮古島の海と大地の恵み、そしてここでしか流れない時間を、食を通して感じていただけたら嬉しく思います。

■ JIVANA宮古島 総支配人 山地 李加子 コメント

秋田絢也シェフを当ホテルにお迎えできることを、心から嬉しく思います。島内の食材で料理を組み立てるという秋田シェフの姿勢は、島の自然と調和する滞在をお届けすることを大切にしてきた私たちの考え方と通じるものがあります。

宮古島の海や畑から届く食材が、フレンチ料理の技法でどのような一皿に仕上がっていくのか。お越しいただいたお客様に、宮古島の夏にしか味わえないひとときをお楽しみいただけたら嬉しく思います。

◼️JIVANA宮古島 概要

サンスクリット語で「生命」「存在」を意味する「JIVANA」は、海からの贈り物、大地が育む恵み、空から降り注ぐ光や風など、宮古島に息づく自然の力を、滞在を通して味わっていただくことを意図して名づけました。

余計なものを手放し、本来の感覚を取り戻す滞在。島の自然と調和しながら、食、景色、静けさを通して、宮古島ならではの生命の巡りを感じるリトリート体験をお届けします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/140778/table/8_2_41da725f71e4d69c64fdfdb40e65f20c.jpg?v=202606171252 ]◼️スターリゾート株式会社について

スターリゾートは、「地球上の美しい土地に、旅の目的地となるホテルを作る」をビジョンに掲げ、開発・設計・運営を垂直統合で手がけるホテルデベロッパーです。2020年のホテル事業開始以来、「THIRD石垣島」「プリシアリゾートヨロン」「JIVANA宮古島」を展開してまいりました。私たちが志すのは、単なる宿泊機能の提供に留まりません。その土地の誇りを再定義し、世界が渇望する目的地を創生することです。地域の潜在能力を極限まで引き出し、経済的・精神的な豊かさを循環させることで、地方創生の新たなパラダイムを確立し、次なる歴史を刻み続けてまいります。

会社名 ：スターリゾート株式会社

代表取締役 ：佐々木優也

本社所在地 ：沖縄県那覇市松尾2-19-39 グリーンハイツ那覇209

設立 ：2016年11月21日

事業内容 ：リゾートホテルの開発、運営

公式サイト ：https://starresort.co.jp/

お問い合わせ：https://starresort.co.jp/contact