【東京グレートベアーズ】柳田将洋選手 選手契約継続のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

このたび、東京グレートベアーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保田健司）は、柳田将洋選手との2026-27シーズン選手契約（継続）が決まりましたので、お知らせいたします。

引き続きご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。

■柳田 将洋（やなぎだ・まさひろ）選手プロフィール

【ポジション】アウトサイドヒッター

【 生年月日 】1992年7月6日（33歳）

【 出 身 】東京都江戸川区

【身長／体重】186cm／80kg

【 利き腕 】右

【 経 歴 】東洋高校→慶應義塾大学→サントリーサンバーズ→Volleyball Bisons Bühl（ドイツ）→Cuprum Lubin（ポーランド）→United Volleys Frankfurt（ドイツ）→サントリーサンバーズ→ジェイテクトSTINGS→東京グレートベアーズ

【 背番号 】8

■柳田 将洋 選手コメント

2026-27シーズンも、東京グレートベアーズでプレーすることを決めました。

昨シーズン、リルベアのみなさんやチームの仲間と戦う中でこのクラブの素晴らしさ、結果に対する悔しさ、そんな色々な思いから更にこのチームで上を目指したいと思いました。まだ見たことのない景色を、このチームで一緒に掴みましょう。

そして応援してくださるみなさんへの感謝を忘れず、覚悟と責任を持って、また新しいシーズンを戦います。2026-27シーズンもよろしくお願いします。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/