【東京グレートベアーズ】柳田将洋選手 選手契約継続のお知らせ
株式会社グレートベアーズ
このたび、東京グレートベアーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保田健司）は、柳田将洋選手との2026-27シーズン選手契約（継続）が決まりましたので、お知らせいたします。
引き続きご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。
■柳田 将洋（やなぎだ・まさひろ）選手プロフィール
【ポジション】アウトサイドヒッター
【 生年月日 】1992年7月6日（33歳）
【 出 身 】東京都江戸川区
【身長／体重】186cm／80kg
【 利き腕 】右
【 経 歴 】東洋高校→慶應義塾大学→サントリーサンバーズ→Volleyball Bisons Bühl（ドイツ）→Cuprum Lubin（ポーランド）→United Volleys Frankfurt（ドイツ）→サントリーサンバーズ→ジェイテクトSTINGS→東京グレートベアーズ
【 背番号 】8
■柳田 将洋 選手コメント
2026-27シーズンも、東京グレートベアーズでプレーすることを決めました。
昨シーズン、リルベアのみなさんやチームの仲間と戦う中でこのクラブの素晴らしさ、結果に対する悔しさ、そんな色々な思いから更にこのチームで上を目指したいと思いました。まだ見たことのない景色を、このチームで一緒に掴みましょう。
そして応援してくださるみなさんへの感謝を忘れず、覚悟と責任を持って、また新しいシーズンを戦います。2026-27シーズンもよろしくお願いします。
■クラブ運営会社
社名：株式会社グレートベアーズ
所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階
代表者：代表取締役 久保田健司
設立：2022年5月
業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動
ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/