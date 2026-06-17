ダンビラムーチョが8年ぶりの単独ライブ!『ダンビラ証券 積み立てMUCHO』ルミネtheよしもとにて開催決定!

吉本興業株式会社

ダンビラムーチョが、8月10日（月）にルミネtheよしもとにて単独ライブ『ダンビラ証券 積み立てMUCHO』を開催することが決定しました。

ダンビラムーチョによる単独ライブの開催は8年ぶり、ルミネtheよしもとでの単独ライブは2016年8月に行われた『ダンビラさんとこのムーチョくん』以来、約10年ぶりとなります。M-1グランプリ・キングオブコントでも決勝に進出し、パワーアップしたダンビラムーチョの単独ライブをぜひお楽しみください。

チケットは、6月18日（木）11:00よりFANYチケット先行受付、6月27日（土）10:00より一般発売を開始します。

ダンビラムーチョ 本人コメント

＜大原優一／左＞

色々な面白さを詰め込んだ参鶏湯のような単独ライブにしたいと思います！

ぜひともお越しくださいね！

＜原田フニャオ／右＞

8年ぶりのダンビラムーチョの単独ライブ。

終わった後に走り出したくなる、そんな時間にしたいです！

お笑いの聖地ルミネtheよしもとにて皆さんをお待ちしております！ やったー！

開催概要・チケット情報

『ダンビラムーチョ単独ライブ「ダンビラ証券 積み立てMUCHO」』

【日時】2026年8月10日（月）19:40開場／20:00開演／21:00終演

【会場】ルミネtheよしもと

【出演者】ダンビラムーチョ

【金額】前売 3,000円／当日 3,500円

※前売券が完売した際には、当日券がない場合がございます。

▼販売スケジュール

【FANYチケット先行】

6月18日（木）11:00～6月22日（月）11:00

【一般発売】

6月27日（土）10:00

チケットURL：https://ticket.fany.lol/event/detail/17457

各種SNS情報

＜ダンビラムーチョ＞

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＜ルミネtheよしもと＞

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