内定辞退を防ぎ、承諾率を向上させる「OfferLetterCX」に生成AI新機能を搭載！辞退アンケートから「社内制度の改善策」を自動レコメンド

リクレングス株式会社

内定者のエンゲージメント向上および内定承諾率改善クラウド「OfferLetterCX（オファーレターCX）」を運営するリクレングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小山剛史）は、本日、生成AIを活用した新機能「AI内定者フォロー＆制度改善レコメンド」を正式にリリースしたことをお知らせいたします。

本機能の搭載により、内定者のエンゲージメント状況に応じた最適なフォロー施策（メッセージ内容や面談設定など）の提案だけでなく、辞退理由の深い分析から「内定承諾率を向上させるために自社が取り組むべき制度・選考改善案」までをAIが自動で導き出し、人事担当者の採用成功を強力にサポートします。

▼「OfferLetterCX」サービスサイト https://offerletter-cx.work/

■ 新機能開発の背景：属人化する「内定者フォロー」と、活かされない「辞退理由」

現在の新卒・中途採用市場は深刻な売り手市場が続いており、企業にとって「優秀な人材への内定出し」の先にある「内定辞退の防止（内定承諾率の向上）」は、採用活動の成否を分ける最重要課題となっています。しかし、多くの人事・採用の現場では以下のような根深い課題を抱えていました。

内定者フォローの属人化と不安： 内定者一人ひとりの本音や志望度の変化に合わせた適切なアプローチが分からず、担当者の経験や勘に頼ったフォローになってしまう。

辞退理由データの不活用： 辞退者から集めた「内定辞退アンケート」が、単なる集計グラフや数値データで終わり、次の採用に向けた具体的な社内制度や選考プロセスの改善に結びついていない。

これらの課題を解決するため、OfferLetterCXは最先端の生成AI技術をプラットフォームに統合。点在する主観的・テキストデータを客観的な「ネクストアクション」へと変換し、人事が迷わず承諾へ向けた次の一手を打てる新機能を開発いたしました。

■ 新機能の2大特徴と人事担当者へのメリット

1. 志望度低下を見逃さない「AI内定者フォローレコメンド」

内定者のアンケート回答、面談記録、ログイン頻度、アクション履歴などのマルチデータをAIが統合的に分析します。「他社と迷っている可能性が高い」「マインドシェアが低下している」といった、人間では見落としがちな内定辞退の予兆をAIが瞬時に検知。

単なるアラートにとどまらず、「今、どのようなメッセージを送るべきか」「どんなキャリアの社員と面談を組むべきか」といった、内定承諾に導くための具体的な個別フォロー施策をAIが自動でレコメンドします。これにより、経験の浅い人事担当者でも、確度の高いピンポイントな内定者フォローが可能になります。

オファーレター閲覧状況から内定者フォローをAIがレコメンドします。

2. 採用の失敗を資産に変える「AI制度改善レコメンド」

内定辞退者が回答したアンケートや、過去の対話テキストのニュアンスをAIが深く分析します。単に「他社に決まったから」という表面的な理由だけでなく、その裏にある「自社の評価制度への不安」「配属リスクへの懸念」「選考中のギャップ」などを構造的に特定します。

さらに、その分析結果を基に、「内定承諾率を上げるために、自社のどの人事制度、または採用プロセスをどう改善すべきか」という具体的な社内制度改善案をAIが提案します。これまでは「仕方のない失注」として片付けられていた辞退データを、次年度の確実な承諾率向上へと繋げる資産へと昇華させます。

辞退者へのアンケート集計から制度改善に繋げることができます。※上記は辞退アンケート集計画面です。

■ 「OfferLetterCX」について

OfferLetterCXは、内定から入社承諾まで、内定者の「CX（候補者体験）」を最大化し、内定辞退を防止するためのリテンションプラットフォームです。

今回のアドオンされたAI機能により、データ収集から「内定承諾率を高めるための具体的なアクションの提示」までを一気通貫で行えるようになり、人事部門の採用DX化をより一層推進します。

【お問い合わせ先】

社名：リクレングス株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階

代表者：代表取締役 小山剛史

事業内容：採用支援事業、人材紹介事業

E-mail： info@recrength.com

サービスURL： https://offerletter-cx.work/

会社HP： https://recrength.jp/