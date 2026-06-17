SA VILLE / SA VIE（サヴィル サヴィ）より、WEB連載「THE MAGAZINE #004 」夏木マリさん出演ページ公開
THE MAGAZINE #004 / 夏木マリ
SA VILLE / SA VIEより、WEBマガジンが公開。
第4回目のゲストは、唯一無二の存在感を放つ表現者、夏木マリ。
ファッションは単なる装いではなく、その人の生き方を映し出すもの。
歌手、俳優、演出家、パフォーマーとして常に自らを作り、更新し続けてきた夏木マリが、「自分らしい幸せ」を模索する女性のためのブランド SA VILLE / SA VIEを纏い、思い出の街・池袋を歩く。
変わり続ける街の風景を眺めながら、自分だけのスタイルを築くためのヒントを語ってくれた。
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THE MAGAZINE #004
Guest_MARI NATSUKI
Photography_CHIKASHI SUZUKI
Stylist : Rena Semba
Hair : Taku
Makeup : Asami Taguchi
Manicure : Kyoko Murakami
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THE MAGAZINE #004
THE MAGAZINE #004 / 夏木マリ
夏木 マリ / MARI NATSUKI
1973年歌手デビュー。1980年代より演劇にも活動の場を広げ、芸術選奨文部大臣新人賞などを受賞。1993年からコンセプチュアルアートシアター「印象派」で、身体能力を極めた芸術表現を確立。シビウ、アヴィニョン、エディンバラと世界三大演劇祭を制覇している。現在、毎週金曜日にFMヨコハマ「夏木マリLife Goes On~スワサントン BLUES~」 のDJ、BS TBS「むかしばなしのおへや」 の朗読を続けている。映画「千と千尋の神隠し」で湯婆婆の声を担当。2024年ロンドン、2026年韓国で公演された舞台版でも同役を演じた。
SA VILLE / SA VIE（サヴィル サヴィ）
フランス語で「彼女の街 / 彼女の人生」ー
誰かのかたわらに寄り添うのではなく、
彼女の場所 SA VILLE で、より彼女らしい人生 SA VIE を。
ANAYI（アナイ）でディレクターを務める片岡恵美子がクリエイションの指揮を執り、上質な素材使いとパターン、ディテールにこだわったコレクションを大人の女性に提案いたします。
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